Mourino «Roma» ustidan qozonilgan 4:3 hisobidagi fantastik kambekni izohladi

·80·Sport
Mourino «Roma» ustidan qozonilgan 4:3 hisobidagi fantastik kambekni izohladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Madridning «Real» klubi Yevropa Chempionlar Ligasida «Roma» ustidan 4:3 hisobida g‘alaba qozondi, bunda jamoa 83-daqiqagacha 1:3 hisobida ortda qolayotgan edi.
  • Joze Mourino «Roma» futbolchilari hisobni 3:1 ga yetkazgach, o‘yin tugagan deb o‘ylaganini, aslida esa ular jismoniy jihatdan holdan toyganini ta’kidladi.

Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turida Rimning «Olimpiko» stadionida haqiqiy futbol spektakli namoyish etildi. Madridning «Real» klubi mehmonda «Roma»ga qarshi bahs olib borib, 83-daqiqagacha 1:3 hisobida imkoniyatni boy berayotganiga qaramay, yakunda 4:3 hisobidagi aqlbovar qilmas irodali g‘alabani ilib ketdi.

Uchrashuvdan so‘ng «Qaymoqranglilar» ustozi Joze Mourino o‘ziga xos istehzo va keskinlik bilan sobiq jamoasining mag‘lubiyatiga baho berdi. Mashhur insayder Fabritsio Romano portugaliyalik murabbiyning iqtibosini oshkor qildi.

«O‘yin emas, ularning o‘zlari tugagan edi»: Mourinoning keskin javobi

«O‘zgacha» laqabli mutaxassis rimliklarning xatosini va madridliklarning ruhiy ustunligini birgina ibora bilan ta’rifladi:

  • Raqibning xotirjamligi: «“Roma” gol urib, hisobni 3:1 ga yetkazganida, ular bu o‘yin allaqachon tugagan deb o‘ylashdi...»;

  • Achchiq haqiqat: «Lekin aslida, o‘yin emas, “Roma” futbolchilarining o‘zi “tugagan” (holdan toygan) edi», — deya ta’kidladi Joze Mourino.

Murabbiyning fikricha, rimliklar ikki to‘p farqi bilan oldinda bora turib, haddan tashqari erta xotirjamlikka berildi va jismoniy jihatdan «Real»ning so‘nggi daqiqalardagi bosimiga dosh bera olmadi.

Chempionlar Ligasida 100 foizlik ko‘rsatkich

Rimdagi mazkur irodali g‘alaba «Real Madrid»ning joriy yevromavsumdagi muvaffaqiyatli yurishini davom ettirdi:

  • Ikki o‘yinda ikki g‘alaba: Mourino shogirdlari umumiy bosqichning dastlabki ikki turida imkoni bo‘lgan maksimal 6 ochkoni to‘liq jamg‘arib, turnir jadvalining yetakchilari safidan joy oldi;

  • Italiya klublari ustidan ketma-ket zafar: Madrid klubi 1-turda ham jiddiy sinovdan o‘tib, Milanning «Inter» klubini 2:1 hisobida taslim etgan edi. Endilikda «Roma» maydonida qayd etilgan 4:3 hisobi portugaliyalik murabbiyning Italiya jamoalariga qarshi o‘yinlardagi mutlaq ustunligini yana bir bor isbotladi.

So‘nggi daqiqalarda boy berilgan g‘alaba rimliklarni chuqur inqirozga yetaklagan bo‘lsa, Madrid klubi Mourino boshqaruvida o‘z xarakteri va chempionlik ambitsiyasini to‘liq namoyon etmoqda.

Real MadridRomaJoze MourinoChempionlar Ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

3:1 dan 3:4 gacha: Gasperini “Real” bilan o‘yindagi alamli mag‘lubiyat sabablarini aytdi3:1 dan 3:4 gacha: Gasperini “Real” bilan o‘yindagi alamli mag‘lubiyat sabablarini aytdiBugun 09:26Joze Mourinyu «Real»dagi bosim va “asal oyi” haqidagi savolga qanday javob qaytardi?Joze Mourinyu «Real»dagi bosim va “asal oyi” haqidagi savolga qanday javob qaytardi?Bugun 08:22Joze Mourino «Roma» bilan supero‘yin oldidan shov-shuvli bayonot berdi...Joze Mourino «Roma» bilan supero‘yin oldidan shov-shuvli bayonot berdi...Kecha 06:47“Siti” PSJdan 4 ta gol o‘tkazdi, «Real»dan super kambek: YECHLda 2-tur yakunlari“Siti” PSJdan 4 ta gol o‘tkazdi, «Real»dan super kambek: YECHLda 2-tur yakunlariBugun 06:44“Olimpiko”dagi superjang: “Real Madrid”ning 23 nafarlik tarkibida kimlar bor?“Olimpiko”dagi superjang: “Real Madrid”ning 23 nafarlik tarkibida kimlar bor?13 oktabr 22:20Ayollar Chempionlar ligasining yangi mavsumi: Italiya klublari raqiblari maʼlum boʻldiAyollar Chempionlar ligasining yangi mavsumi: Italiya klublari raqiblari maʼlum boʻldi4 sentabr 17:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi