Mourino «Roma» ustidan qozonilgan 4:3 hisobidagi fantastik kambekni izohladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Madridning «Real» klubi Yevropa Chempionlar Ligasida «Roma» ustidan 4:3 hisobida g‘alaba qozondi, bunda jamoa 83-daqiqagacha 1:3 hisobida ortda qolayotgan edi.
- Joze Mourino «Roma» futbolchilari hisobni 3:1 ga yetkazgach, o‘yin tugagan deb o‘ylaganini, aslida esa ular jismoniy jihatdan holdan toyganini ta’kidladi.
Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turida Rimning «Olimpiko» stadionida haqiqiy futbol spektakli namoyish etildi. Madridning «Real» klubi mehmonda «Roma»ga qarshi bahs olib borib, 83-daqiqagacha 1:3 hisobida imkoniyatni boy berayotganiga qaramay, yakunda 4:3 hisobidagi aqlbovar qilmas irodali g‘alabani ilib ketdi.
Uchrashuvdan so‘ng «Qaymoqranglilar» ustozi Joze Mourino o‘ziga xos istehzo va keskinlik bilan sobiq jamoasining mag‘lubiyatiga baho berdi. Mashhur insayder Fabritsio Romano portugaliyalik murabbiyning iqtibosini oshkor qildi.
«O‘yin emas, ularning o‘zlari tugagan edi»: Mourinoning keskin javobi
«O‘zgacha» laqabli mutaxassis rimliklarning xatosini va madridliklarning ruhiy ustunligini birgina ibora bilan ta’rifladi:
Raqibning xotirjamligi: «“Roma” gol urib, hisobni 3:1 ga yetkazganida, ular bu o‘yin allaqachon tugagan deb o‘ylashdi...»;
Achchiq haqiqat: «Lekin aslida, o‘yin emas, “Roma” futbolchilarining o‘zi “tugagan” (holdan toygan) edi», — deya ta’kidladi Joze Mourino.
Murabbiyning fikricha, rimliklar ikki to‘p farqi bilan oldinda bora turib, haddan tashqari erta xotirjamlikka berildi va jismoniy jihatdan «Real»ning so‘nggi daqiqalardagi bosimiga dosh bera olmadi.
Chempionlar Ligasida 100 foizlik ko‘rsatkich
Rimdagi mazkur irodali g‘alaba «Real Madrid»ning joriy yevromavsumdagi muvaffaqiyatli yurishini davom ettirdi:
Ikki o‘yinda ikki g‘alaba: Mourino shogirdlari umumiy bosqichning dastlabki ikki turida imkoni bo‘lgan maksimal 6 ochkoni to‘liq jamg‘arib, turnir jadvalining yetakchilari safidan joy oldi;
Italiya klublari ustidan ketma-ket zafar: Madrid klubi 1-turda ham jiddiy sinovdan o‘tib, Milanning «Inter» klubini 2:1 hisobida taslim etgan edi. Endilikda «Roma» maydonida qayd etilgan 4:3 hisobi portugaliyalik murabbiyning Italiya jamoalariga qarshi o‘yinlardagi mutlaq ustunligini yana bir bor isbotladi.
So‘nggi daqiqalarda boy berilgan g‘alaba rimliklarni chuqur inqirozga yetaklagan bo‘lsa, Madrid klubi Mourino boshqaruvida o‘z xarakteri va chempionlik ambitsiyasini to‘liq namoyon etmoqda.
Izohlar 0
…