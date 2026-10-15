3:1 dan 3:4 gacha: Gasperini “Real” bilan o‘yindagi alamli mag‘lubiyat sabablarini aytdi

·74·Sport
3:1 dan 3:4 gacha: Gasperini “Real” bilan o‘yindagi alamli mag‘lubiyat sabablarini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Roma" jamoasi Yevropa Chempionlar Ligasi 2-turida "Real"ga qarshi o'yinda 3:1 hisobida oldinda borayotib, so'nggi yetti daqiqa ichida uchta gol o'tkazib yuborib, 3:4 hisobida mag'lub bo'ldi.
  • Bosh murabbiy Jan Pero Gasperini jamoasining so'nggi daqiqalardagi mudofaa xatolarini va nazoratni yo'qotishini mag'lubiyat sababi deb atadi.
  • Bu mag'lubiyat "Roma"ni musobaqada og'ir ahvolga solib qo'ydi, chunki jamoa ikki turdan so'ng atigi 1 ochko jamg'argan.

Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turida Rimning «Roma» klubi o‘z maydonida Madridning «Real» jamoasiga qarshi kechgan bahsda haqiqiy futbol dramasini boshdan kechirdi. Bahsning 83-daqiqasigacha 3:1 hisobida oldinda borgan rimliklar atigi yetti daqiqa ichida o‘z darvozasidan uchta to‘p olib chiqib, yakunda 3:4 hisobida alamli tarzda mag‘lub bo‘ldi.

Uchrashuv yakunlangach, «bo‘rilar» bosh murabbiyi Jan Pero Gasperini Amazon Prime nashriga intervyu berib, qo‘ldan boy berilgan g‘alaba va jamoasining so‘nggi daqiqalardagi xatolari haqida ochiq gapirdi.

«Futbolchilarimiz go‘yo falaj bo‘lib qoldi»: Murabbiy nimalardan g‘azabda?

Gasperini o‘z shogirdlari o‘yinning katta qismida mukammal harakat qilganini, biroq so‘nggi daqiqalarda mudofaa butkul izdan chiqqanini ta’kidladi:

  • Nazoratning yo‘qotilishi: «O‘yinni juda yaxshi nazorat qilayotgandik, ammo yutqazdik. Oxirida burchak zarbalarida o‘ta sust himoyalandik, futbolchilarimiz go‘yo falaj bo‘lib qoldi», — deya ta’kidladi italiyalik mutaxassis;

  • «Real» ko‘proq charchagan edi: «Nazarimda, agar kimdir charchagan bo‘lsa, bu aynan “Real” edi. Biz yana bir nechta gol urishimiz mumkin edi, raqibdan yaqqol ustun o‘ynayotgandik. Biroq ular baribir o‘yinni o‘zgartirib, hujumlarini maksimal darajada xavfli qila oldi».

Achchiq saboq va ikki to‘p farqidagi xavf

Gasperinining ta’kidlashicha, bunday darajadagi raqibga qarshi bahsda diqqatni bir soniyaga ham yo‘qotish kechirilmas xato hisoblanadi:

  • So‘nggi daqiqalar ta’siri: «Bu biz uchun katta saboq bo‘ladi. So‘nggi daqiqalar doim hal qiluvchi ahamiyatga ega, hatto ikki to‘p farqi bilan oldinda borayotgan bo‘lsang ham xotirjamlikka berilish mumkin emas», — deya xulosa qildi u.

«Roma»ning musobaqadagi murakkab ahvoli

Rim klubi ushbu dramatik mag‘lubiyatdan so‘ng YECHL turnir jadvalida og‘ir ahvolga tushib qoldi:

  • Ikki turda bir ochko: Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining dastlabki ikki turi yakunlariga ko‘ra, Jan Pero Gasperini jamoasi hisobida atigi 1 ochko mavjud;

  • Keyingi bahslarga bosim: Pley-offga to‘g‘ridan to‘g‘ri chiqish yoki o‘tish o‘yinlariga yo‘l olish uchun «Roma» endi qolgan turlarda ochko yo‘qotish huquqidan deyarli mahrum bo‘ldi.

RomaReal MadridChempionlar LigasiJan Pero Gasperini
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourino «Roma» ustidan qozonilgan 4:3 hisobidagi fantastik kambekni izohladiMourino «Roma» ustidan qozonilgan 4:3 hisobidagi fantastik kambekni izohladiBugun 09:33Joze Mourinyu «Real»dagi bosim va “asal oyi” haqidagi savolga qanday javob qaytardi?Joze Mourinyu «Real»dagi bosim va “asal oyi” haqidagi savolga qanday javob qaytardi?Bugun 08:22“Siti” PSJdan 4 ta gol o‘tkazdi, «Real»dan super kambek: YECHLda 2-tur yakunlari“Siti” PSJdan 4 ta gol o‘tkazdi, «Real»dan super kambek: YECHLda 2-tur yakunlariBugun 06:44“Olimpiko”dagi superjang: “Real Madrid”ning 23 nafarlik tarkibida kimlar bor?“Olimpiko”dagi superjang: “Real Madrid”ning 23 nafarlik tarkibida kimlar bor?13 oktabr 22:20Ayollar Chempionlar ligasining yangi mavsumi: Italiya klublari raqiblari maʼlum boʻldiAyollar Chempionlar ligasining yangi mavsumi: Italiya klublari raqiblari maʼlum boʻldi4 sentabr 17:19Endrik Real Madridda qolishga qaror qildiEndrik Real Madridda qolishga qaror qildi5 avgust 09:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi