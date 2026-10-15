3:1 dan 3:4 gacha: Gasperini “Real” bilan o‘yindagi alamli mag‘lubiyat sabablarini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Roma" jamoasi Yevropa Chempionlar Ligasi 2-turida "Real"ga qarshi o'yinda 3:1 hisobida oldinda borayotib, so'nggi yetti daqiqa ichida uchta gol o'tkazib yuborib, 3:4 hisobida mag'lub bo'ldi.
- Bosh murabbiy Jan Pero Gasperini jamoasining so'nggi daqiqalardagi mudofaa xatolarini va nazoratni yo'qotishini mag'lubiyat sababi deb atadi.
- Bu mag'lubiyat "Roma"ni musobaqada og'ir ahvolga solib qo'ydi, chunki jamoa ikki turdan so'ng atigi 1 ochko jamg'argan.
Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turida Rimning «Roma» klubi o‘z maydonida Madridning «Real» jamoasiga qarshi kechgan bahsda haqiqiy futbol dramasini boshdan kechirdi. Bahsning 83-daqiqasigacha 3:1 hisobida oldinda borgan rimliklar atigi yetti daqiqa ichida o‘z darvozasidan uchta to‘p olib chiqib, yakunda 3:4 hisobida alamli tarzda mag‘lub bo‘ldi.
Uchrashuv yakunlangach, «bo‘rilar» bosh murabbiyi Jan Pero Gasperini Amazon Prime nashriga intervyu berib, qo‘ldan boy berilgan g‘alaba va jamoasining so‘nggi daqiqalardagi xatolari haqida ochiq gapirdi.
«Futbolchilarimiz go‘yo falaj bo‘lib qoldi»: Murabbiy nimalardan g‘azabda?
Gasperini o‘z shogirdlari o‘yinning katta qismida mukammal harakat qilganini, biroq so‘nggi daqiqalarda mudofaa butkul izdan chiqqanini ta’kidladi:
Nazoratning yo‘qotilishi: «O‘yinni juda yaxshi nazorat qilayotgandik, ammo yutqazdik. Oxirida burchak zarbalarida o‘ta sust himoyalandik, futbolchilarimiz go‘yo falaj bo‘lib qoldi», — deya ta’kidladi italiyalik mutaxassis;
«Real» ko‘proq charchagan edi: «Nazarimda, agar kimdir charchagan bo‘lsa, bu aynan “Real” edi. Biz yana bir nechta gol urishimiz mumkin edi, raqibdan yaqqol ustun o‘ynayotgandik. Biroq ular baribir o‘yinni o‘zgartirib, hujumlarini maksimal darajada xavfli qila oldi».
Achchiq saboq va ikki to‘p farqidagi xavf
Gasperinining ta’kidlashicha, bunday darajadagi raqibga qarshi bahsda diqqatni bir soniyaga ham yo‘qotish kechirilmas xato hisoblanadi:
So‘nggi daqiqalar ta’siri: «Bu biz uchun katta saboq bo‘ladi. So‘nggi daqiqalar doim hal qiluvchi ahamiyatga ega, hatto ikki to‘p farqi bilan oldinda borayotgan bo‘lsang ham xotirjamlikka berilish mumkin emas», — deya xulosa qildi u.
«Roma»ning musobaqadagi murakkab ahvoli
Rim klubi ushbu dramatik mag‘lubiyatdan so‘ng YECHL turnir jadvalida og‘ir ahvolga tushib qoldi:
Ikki turda bir ochko: Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining dastlabki ikki turi yakunlariga ko‘ra, Jan Pero Gasperini jamoasi hisobida atigi 1 ochko mavjud;
Keyingi bahslarga bosim: Pley-offga to‘g‘ridan to‘g‘ri chiqish yoki o‘tish o‘yinlariga yo‘l olish uchun «Roma» endi qolgan turlarda ochko yo‘qotish huquqidan deyarli mahrum bo‘ldi.
Izohlar 0
…