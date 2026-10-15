Egnatiya — Midtyullann: tarkiblar va jonli matn

·31·Sport
Egnatiya — Midtyullann: tarkiblar va jonli matn

Konferensiya ligasi doirasidagi EgnatiyaMidtyullann uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Egnatiya boshlang‘ich tarkibi: 98. Daysinani M., 2. Adjessa D., 10. Albaneze A., 6. Aleksi A. (kapitan), 33. Bitri E., 77. Gruda I., 22. Xayme G., 17. Kriyeziu A., 20. Lukili K., 28. Sota E., 29. Yago A.

Egnatiya bosh murabbiyi: Dede N.

Midtyullann boshlang‘ich tarkibi: 25. Bakker N., 8. Billing P., 21. Kastilo D., 10. Cho Gyu-Son, 4. Diao O., 38. Emefile Dj., 20. Xon Xyon-Sok, 5. Kristensen R. (kapitan), 98. Martines D., 9. Rayovich M., 22. Sorensen M. B.

Midtyullann bosh murabbiyi: Tullberg M.

Jonli reportaj1-0 JONLI
261-0
Ildi Gruda (KF Egnatiya) ajoyib uzatmani kutib olish uchun sakradi va to‘pni darvozabonning yonidan, o‘ng ustun ichkarisiga ajoyib tarzda boshi bilan yo‘lladi.
26
Daniel Adjessa (KF Egnatiya) o‘yindan tashqari holatda deb topildi.
24
Filip Billing (Midtyullann) burchak zarbasini amalga oshirdi va to‘pni jarima maydonchasi ichiga ajoyib tarzda uzatdi, ammo raqib himoyasi shay holatda edi va to‘pni xavfsiz hududga chiqarib yubordi.
20
Ildi Gruda (KF Egnatiya) qo‘pol o‘yin namoyish etdi va Stefan Ebner hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
19
To‘pga egalik qilish ko‘rsatkichi – 52:48.
15
Gu-Sung Cho (Midtyullann) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida bo‘sh qoldi va zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvoza to‘sini ustidan o‘tib ketdi.
13
Yulius Emefile (Midtyullann) yaxshi harakat qildi, ammo uzatmasi noaniq bo‘lgani sababli sheriklarini topa olmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Egnatiya darvozasidan zarba bilan o‘yin qayta boshlanadi.
8
Yulius Emefile (Midtyullann) jarima maydoni tashqarisidan sherigiga pas berishga urindi, ammo raqib himoyachilari tezkorlik bilan harakat qilib, hujumni bartaraf etishdi.
7
Yulius Emefile (Midtyullann) oldinga o‘tishga urinmoqda, ammo raqib o‘yinchisi to‘pni uzoqlashtirdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Egnatiya darvozasidan zarba bilan o‘yin davom etadi.
4
Mileta Rayovich (Midt’yullann) gol urishga yaqin keldi, ammo bu vaziyatda yanada yaxshiroq harakat qilishi kerak edi. Uning yaqin masofadan yo‘llagan kuchsiz zarbasi Mario Daysinanining qo‘llariga borib tushdi.
4
Yulius Emefile (Midtyullann) ajoyib uzatmani amalga oshirdi, ammo himoyachilar xavfni bartaraf etishdi.
2
Himoyachilar hushyor, ular Mads Bek Syorensen (Midtyullann) tomonidan amalga oshirilgan xavfli uzatmani bartaraf etishdi.
1
Boshladik, bugungi o‘yin ayni damda start oldi.
21:45
Nihoyat o‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi! Midtyulland o‘yinni boshlab beradi.
21:45
Bugungi o‘yinni Stefan Ebner boshqarib boradi.
21:45
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
21:45
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz.
EgnatiyaMidtyullannKonferensiya ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Myallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matnMyallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matnBugun 20:35Panatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnPanatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Lugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matnLugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Univ. Krayova — Xetafe: tarkiblar va jonli matnUniv. Krayova — Xetafe: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Riga FK — Qayrat Almati: tarkiblar va jonli matnRiga FK — Qayrat Almati: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Xayduk Split — Ayaks: tarkiblar va jonli matnXayduk Split — Ayaks: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya