Egnatiya — Midtyullann: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Egnatiya — Midtyullann uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Egnatiya boshlang‘ich tarkibi: 98. Daysinani M., 2. Adjessa D., 10. Albaneze A., 6. Aleksi A. (kapitan), 33. Bitri E., 77. Gruda I., 22. Xayme G., 17. Kriyeziu A., 20. Lukili K., 28. Sota E., 29. Yago A.
Egnatiya bosh murabbiyi: Dede N.
Midtyullann boshlang‘ich tarkibi: 25. Bakker N., 8. Billing P., 21. Kastilo D., 10. Cho Gyu-Son, 4. Diao O., 38. Emefile Dj., 20. Xon Xyon-Sok, 5. Kristensen R. (kapitan), 98. Martines D., 9. Rayovich M., 22. Sorensen M. B.
Midtyullann bosh murabbiyi: Tullberg M.
Jonli reportaj1-0 JONLI
26
Ildi Gruda (KF Egnatiya) ajoyib uzatmani kutib olish uchun sakradi va to‘pni darvozabonning yonidan, o‘ng ustun ichkarisiga ajoyib tarzda boshi bilan yo‘lladi.
26
Daniel Adjessa (KF Egnatiya) o‘yindan tashqari holatda deb topildi.
24
Filip Billing (Midtyullann) burchak zarbasini amalga oshirdi va to‘pni jarima maydonchasi ichiga ajoyib tarzda uzatdi, ammo raqib himoyasi shay holatda edi va to‘pni xavfsiz hududga chiqarib yubordi.
20
Ildi Gruda (KF Egnatiya) qo‘pol o‘yin namoyish etdi va Stefan Ebner hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
19
To‘pga egalik qilish ko‘rsatkichi – 52:48.
15
Gu-Sung Cho (Midtyullann) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida bo‘sh qoldi va zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvoza to‘sini ustidan o‘tib ketdi.
13
Yulius Emefile (Midtyullann) yaxshi harakat qildi, ammo uzatmasi noaniq bo‘lgani sababli sheriklarini topa olmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Egnatiya darvozasidan zarba bilan o‘yin qayta boshlanadi.
8
Yulius Emefile (Midtyullann) jarima maydoni tashqarisidan sherigiga pas berishga urindi, ammo raqib himoyachilari tezkorlik bilan harakat qilib, hujumni bartaraf etishdi.
7
Yulius Emefile (Midtyullann) oldinga o‘tishga urinmoqda, ammo raqib o‘yinchisi to‘pni uzoqlashtirdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Egnatiya darvozasidan zarba bilan o‘yin davom etadi.
4
Mileta Rayovich (Midt’yullann) gol urishga yaqin keldi, ammo bu vaziyatda yanada yaxshiroq harakat qilishi kerak edi. Uning yaqin masofadan yo‘llagan kuchsiz zarbasi Mario Daysinanining qo‘llariga borib tushdi.
4
Yulius Emefile (Midtyullann) ajoyib uzatmani amalga oshirdi, ammo himoyachilar xavfni bartaraf etishdi.
2
Himoyachilar hushyor, ular Mads Bek Syorensen (Midtyullann) tomonidan amalga oshirilgan xavfli uzatmani bartaraf etishdi.
1
Boshladik, bugungi o‘yin ayni damda start oldi.
21:45
Nihoyat o‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi! Midtyulland o‘yinni boshlab beradi.
21:45
Bugungi o‘yinni Stefan Ebner boshqarib boradi.
21:45
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
21:45
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz.
Izohlar 0
…