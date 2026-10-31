“Nasaf” bir kishi kam bo‘lib qolgan bahsda “Surxon” bilan durang o‘ynadi

·7·Sport
“Nasaf” bir kishi kam bo‘lib qolgan bahsda “Surxon” bilan durang o‘ynadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Superligasining 26-turidan o‘rin olgan «Surxon» va «Nasaf» jamoalari o‘rtasidagi Voha derbisi 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
  • Uchrashuvning 66-daqiqasida Tornike Zebniauri hisobni ochgan bo‘lsa, 73-daqiqada Sardorbek Bahromov muvozanatni tikladi.
  • O‘yinning 84-daqiqasida «Nasaf» yarimhimoyachisi Murodbek Rahmatov ikkinchi sariq kartochka sababli maydondan chetlatildi.
  • Qolgan vaqtda hisob o‘zgarmadi va jamoalar ochkolarni bo‘lishib olishdi.

O‘zbekiston Superligasining 26-turidan o‘rin olgan markaziy va prinsipial uchrashuvlardan biri — «Surxon» hamda Qarshining «Nasaf» jamoalari o‘rtasidagi Voha derbisi murosasiz kurashlar ostida o‘tib, 1:1 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi.

Har ikki jamoa ham maydonda g‘alaba uchun bor kuchini sarflagan bahsda asosiy voqealar ikkinchi bo‘limning o‘rtalariga kelib sodir bo‘ldi — tezkor gollar almashinuvi va o‘yin so‘ngidagi keskin chetlatish uchrashuvning haroratini yanada oshirdi.

O‘yin xronikasi: 7 daqiqalik gollar seriyasi va qizil kartochka

Uchrashuv taqdirini hal qilgan hal qiluvchi daqiqalar quyidagicha kechdi:

  • «Surxon» hisobni ochdi: Uchrashuvning 66-daqiqasida maydon egalari tomonidan uyushtirilgan hujum samarali yakunlandi — zaxiradan maydonga tushgan Komronbek Yusupovning aniq uzatmasidan so‘ng legioner Tornike Zebniauri to‘pni darvozaga yo‘llab, hisobni ochdi;

  • «Nasaf»dan tezkor javob: Oradan atigi yetti daqiqa o‘tib, qarshiliklar muvozanatni tiklashga muvaffaq bo‘ldi. 73-daqiqada Bobir Abdixoliqovning qulay pasidan so‘ng Sardorbek Bahromov darvozani ishg‘ol qildi — 1:1;

  • Maydondan chetlatish: 84-daqiqaga kelib qarshiliklar bir kishi kam bo‘lib qolishdi — uchrashuv davomida ikkinchi sariq kartochkasini olgan yarimhimoyachi Murodbek Rahmatov hakam tomonidan maydondan chetlatildi.

Qolgan daqiqalarda maydon egalari son jihatdan ustunlikka ega bo‘lgan bo‘lsa-da, tablodagi 1:1 hisobi o‘yin yakuniga qadar o‘zgarishsiz qoldi.

Statistika va protokol ma’lumotlari

  • Superliga. 26-tur

  • «Surxon» — «Nasaf» 1:1

  • Gollar: Zebniauri (66) — Bahromov (73);

  • Ogohlantirishlar: Bahromov (13), Gudushauri (50), Rahmatov (66), G‘ulomov (77), Abduhamidov (86), Ro‘ziqul Berdiyev (86);

  • Chetlatish: Murodbek Rahmatov (84, «Nasaf»).

Tarkiblar:

  • «Surxon»: Merganov, Shamsiyev, Tursunov (Abdullajonov, 63), Sherbo‘tayev, Richard Emeka Freydi (Mirusmonov, 75), Ramazonov (Yusupov, 46), Oqtamov (Ashurboyev, 63), Zebniauri (Abduhamidov, 80), Shukurullayev, Musaxonov, Shaydulov.

  • «Nasaf»: Ne’matov, Davronov, Komilov (Muhitdinov, 58), G‘aybullayev (Eshmurodov, 34), Bahromov, Shala (Murtazayev, 90), Abdirahmatov, Abdixoliqov, Rahmatov, Otubanjo (G‘ulomov, 58), Gudushauri (Rustamov, 58).

Mazkur durang har ikki jamoaning musobaqa jadvalidagi pozitsiyasi uchun muhim ochko bo‘lib xizmat qildi, biroq chempionlik poygasida «Nasaf» uchun ushbu yo‘qotish keskin ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

O‘zbekiston SuperligasiSurxonNasafVoha derbisi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Jar»da erta gol va mustahkam mudofaa: «Surxon» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi!«Jar»da erta gol va mustahkam mudofaa: «Surxon» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi!20 sentabr 20:11Ro‘ziqul Berdiyev kambekni to‘xtatdi: «Nasaf»ning kuchi nimada?Ro‘ziqul Berdiyev kambekni to‘xtatdi: «Nasaf»ning kuchi nimada?4 avgust 05:33«Surxon» safarda «Qo‘qon-1912»ni kichik hisobda mag‘lub etdi«Surxon» safarda «Qo‘qon-1912»ni kichik hisobda mag‘lub etdi3 avgust 22:1615-turning eng yaxshilari: «Navbahor» va «Nasaf»dan ko‘proq futbolchi bor15-turning eng yaxshilari: «Navbahor» va «Nasaf»dan ko‘proq futbolchi bor5 avgust 14:22Superligada sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?Superligada sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?28 sentabr 17:33«Nasaf» Olmaliqda OKMKni mag‘lub etdi: musobaqa jadvali yanada qizidi!«Nasaf» Olmaliqda OKMKni mag‘lub etdi: musobaqa jadvali yanada qizidi!3 avgust 22:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi