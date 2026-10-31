“Nasaf” bir kishi kam bo‘lib qolgan bahsda “Surxon” bilan durang o‘ynadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Superligasining 26-turidan o‘rin olgan «Surxon» va «Nasaf» jamoalari o‘rtasidagi Voha derbisi 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
- Uchrashuvning 66-daqiqasida Tornike Zebniauri hisobni ochgan bo‘lsa, 73-daqiqada Sardorbek Bahromov muvozanatni tikladi.
- O‘yinning 84-daqiqasida «Nasaf» yarimhimoyachisi Murodbek Rahmatov ikkinchi sariq kartochka sababli maydondan chetlatildi.
- Qolgan vaqtda hisob o‘zgarmadi va jamoalar ochkolarni bo‘lishib olishdi.
O‘zbekiston Superligasining 26-turidan o‘rin olgan markaziy va prinsipial uchrashuvlardan biri — «Surxon» hamda Qarshining «Nasaf» jamoalari o‘rtasidagi Voha derbisi murosasiz kurashlar ostida o‘tib, 1:1 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi.
Har ikki jamoa ham maydonda g‘alaba uchun bor kuchini sarflagan bahsda asosiy voqealar ikkinchi bo‘limning o‘rtalariga kelib sodir bo‘ldi — tezkor gollar almashinuvi va o‘yin so‘ngidagi keskin chetlatish uchrashuvning haroratini yanada oshirdi.
O‘yin xronikasi: 7 daqiqalik gollar seriyasi va qizil kartochka
Uchrashuv taqdirini hal qilgan hal qiluvchi daqiqalar quyidagicha kechdi:
«Surxon» hisobni ochdi: Uchrashuvning 66-daqiqasida maydon egalari tomonidan uyushtirilgan hujum samarali yakunlandi — zaxiradan maydonga tushgan Komronbek Yusupovning aniq uzatmasidan so‘ng legioner Tornike Zebniauri to‘pni darvozaga yo‘llab, hisobni ochdi;
«Nasaf»dan tezkor javob: Oradan atigi yetti daqiqa o‘tib, qarshiliklar muvozanatni tiklashga muvaffaq bo‘ldi. 73-daqiqada Bobir Abdixoliqovning qulay pasidan so‘ng Sardorbek Bahromov darvozani ishg‘ol qildi — 1:1;
Maydondan chetlatish: 84-daqiqaga kelib qarshiliklar bir kishi kam bo‘lib qolishdi — uchrashuv davomida ikkinchi sariq kartochkasini olgan yarimhimoyachi Murodbek Rahmatov hakam tomonidan maydondan chetlatildi.
Qolgan daqiqalarda maydon egalari son jihatdan ustunlikka ega bo‘lgan bo‘lsa-da, tablodagi 1:1 hisobi o‘yin yakuniga qadar o‘zgarishsiz qoldi.
Statistika va protokol ma’lumotlari
Superliga. 26-tur
«Surxon» — «Nasaf» 1:1
Gollar: Zebniauri (66) — Bahromov (73);
Ogohlantirishlar: Bahromov (13), Gudushauri (50), Rahmatov (66), G‘ulomov (77), Abduhamidov (86), Ro‘ziqul Berdiyev (86);
Chetlatish: Murodbek Rahmatov (84, «Nasaf»).
Tarkiblar:
«Surxon»: Merganov, Shamsiyev, Tursunov (Abdullajonov, 63), Sherbo‘tayev, Richard Emeka Freydi (Mirusmonov, 75), Ramazonov (Yusupov, 46), Oqtamov (Ashurboyev, 63), Zebniauri (Abduhamidov, 80), Shukurullayev, Musaxonov, Shaydulov.
«Nasaf»: Ne’matov, Davronov, Komilov (Muhitdinov, 58), G‘aybullayev (Eshmurodov, 34), Bahromov, Shala (Murtazayev, 90), Abdirahmatov, Abdixoliqov, Rahmatov, Otubanjo (G‘ulomov, 58), Gudushauri (Rustamov, 58).
Mazkur durang har ikki jamoaning musobaqa jadvalidagi pozitsiyasi uchun muhim ochko bo‘lib xizmat qildi, biroq chempionlik poygasida «Nasaf» uchun ushbu yo‘qotish keskin ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Izohlar 0
…