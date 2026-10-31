Abduqodir Husanov asosiy tarkibda: “Manchester Siti” “Brayton”ga qarshi saf tortmoqda
Angliya Premer-ligasining 9-turi markaziy bahslaridan birida turnir peshqadami — «Manchester Siti» o‘z maydonida mavsumning asosiy sensatsiyalaridan biri bo‘lib turgan «Brayton» jamoasini qabul qiladi. «Etihad» stadionida kechadigan shiddatli qarama-qarshilik Kreyg Pouson boshchiligidagi hakamlar guruhi tomonidan boshqarib boriladi.
O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun eng quvonarli yangilik — himoyachimiz Abduqodir Husanovning bunday muhim va strategik o‘yinda «shaharliklar»ning asosiy tarkibidan joy olgani bo‘ldi.
Turnir jadvalidagi murosasiz holat
Mazkur uchrashuv APLning kuchli uchligida borayotgan ikki yetakchi jamoa to‘qnashuvi sifatida alohida ahamiyatga ega:
«Manchester Siti» — peshqadam: Ortda qolgan 8 tur natijalariga ko‘ra, 21 ochko jamg‘argan «Siti» turnir jadvalining 1-pog‘onasini egallab turibdi va peshqadamlikni mustahkamlash niyatida;
«Brayton» — asosiy ta’qibchi: Joriy mavsumni ko‘tarinki ruhda o‘tkazayotgan mehmonlar 16 ochko bilan 3-o‘rindan joy olgan va oradagi farqni qisqartirish uchun jiddiy qarshilik ko‘rsatishga tayyor.
Rasmiy tarkiblar e’lon qilindi
Har ikki jamoa murabbiylar shtabi bahsni quyidagi futbolchilar bilan boshlaydi:
«Manchester Siti»: Janluiji Donnarumma, Mateus Nunesh, Ruben Diash, Yoshko Gvardiol, Abduqodir Husanov, Elliot Anderson, Ayub Buaddi, Iliman Ndiaye, Enso Fernandes, Jeremi Doku, Erling Holand.
«Brayton»: Bart Verbruggen, Luka Vushkovich, Lyuis Dank, Olive Boskali, Kostinya, Paskal Gross, Chema Andres, Diyego Gomes, Yasin Ayari, Maksim de Kuyper, Xaralambos Kostulas.
O‘yin haqida ma’lumot:
Musobaqa: Angliya Premer-ligasi (APL), 9-tur;
Uchrashuv: «Manchester Siti» — «Brayton»;
Boshlanish vaqti: 31 oktyabr, 20:00;
Stadion: «Etihad», Manchester;
Bosh hakam: Kreyg Pouson.
Abduqodir Husanovning APLning yetakchi klubi safida markaziy bahslarda to‘liq ishonchga erishayotgani o‘zbek futboli tarixida yangi sahifa ochmoqda va bugungi bahsda uning kuchli hujumchilarga qarshi harakatlari barchaning diqqat markazida bo‘ladi.
Izohlar 0
…