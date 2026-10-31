Abduqodir Husanov asosiy tarkibda: “Manchester Siti” “Brayton”ga qarshi saf tortmoqda

·2·Sport
Abduqodir Husanov asosiy tarkibda: “Manchester Siti” “Brayton”ga qarshi saf tortmoqda

Angliya Premer-ligasining 9-turi markaziy bahslaridan birida turnir peshqadami — «Manchester Siti» o‘z maydonida mavsumning asosiy sensatsiyalaridan biri bo‘lib turgan «Brayton» jamoasini qabul qiladi. «Etihad» stadionida kechadigan shiddatli qarama-qarshilik Kreyg Pouson boshchiligidagi hakamlar guruhi tomonidan boshqarib boriladi.

O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun eng quvonarli yangilik — himoyachimiz Abduqodir Husanovning bunday muhim va strategik o‘yinda «shaharliklar»ning asosiy tarkibidan joy olgani bo‘ldi.

Turnir jadvalidagi murosasiz holat

Mazkur uchrashuv APLning kuchli uchligida borayotgan ikki yetakchi jamoa to‘qnashuvi sifatida alohida ahamiyatga ega:

  • «Manchester Siti» — peshqadam: Ortda qolgan 8 tur natijalariga ko‘ra, 21 ochko jamg‘argan «Siti» turnir jadvalining 1-pog‘onasini egallab turibdi va peshqadamlikni mustahkamlash niyatida;

  • «Brayton» — asosiy ta’qibchi: Joriy mavsumni ko‘tarinki ruhda o‘tkazayotgan mehmonlar 16 ochko bilan 3-o‘rindan joy olgan va oradagi farqni qisqartirish uchun jiddiy qarshilik ko‘rsatishga tayyor.

Rasmiy tarkiblar e’lon qilindi

Har ikki jamoa murabbiylar shtabi bahsni quyidagi futbolchilar bilan boshlaydi:

  • «Manchester Siti»: Janluiji Donnarumma, Mateus Nunesh, Ruben Diash, Yoshko Gvardiol, Abduqodir Husanov, Elliot Anderson, Ayub Buaddi, Iliman Ndiaye, Enso Fernandes, Jeremi Doku, Erling Holand.

  • «Brayton»: Bart Verbruggen, Luka Vushkovich, Lyuis Dank, Olive Boskali, Kostinya, Paskal Gross, Chema Andres, Diyego Gomes, Yasin Ayari, Maksim de Kuyper, Xaralambos Kostulas.

O‘yin haqida ma’lumot:

  • Musobaqa: Angliya Premer-ligasi (APL), 9-tur;

  • Uchrashuv: «Manchester Siti» — «Brayton»;

  • Boshlanish vaqti: 31 oktyabr, 20:00;

  • Stadion: «Etihad», Manchester;

  • Bosh hakam: Kreyg Pouson.

Abduqodir Husanovning APLning yetakchi klubi safida markaziy bahslarda to‘liq ishonchga erishayotgani o‘zbek futboli tarixida yangi sahifa ochmoqda va bugungi bahsda uning kuchli hujumchilarga qarshi harakatlari barchaning diqqat markazida bo‘ladi.

Angliya Premer-ligasiManchester SitiAbduqodir HusanovBrayton
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husanovning o‘yini qanday baholandi: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan qanday o‘tdi?Husanovning o‘yini qanday baholandi: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan qanday o‘tdi?29 oktabr 08:39Ettixadda 4 ta gol va asabiy seriya: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan zo‘rg‘a o‘tdiEttixadda 4 ta gol va asabiy seriya: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan zo‘rg‘a o‘tdi29 oktabr 07:51Manchester Siti — Brayton: tarkiblar va jonli matnManchester Siti — Brayton: tarkiblar va jonli matnBugun 18:57Abduqodir Husanovga necha ball berildi? “Manchester Siti” — “Brayton” uchrashuvi tahliliAbduqodir Husanovga necha ball berildi? “Manchester Siti” — “Brayton” uchrashuvi tahlili29 oktabr 08:25“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi28 oktabr 13:08Mareskadan kutilmagan qaror: “Brayton”ga qarshi bahsda Husanov qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?Mareskadan kutilmagan qaror: “Brayton”ga qarshi bahsda Husanov qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?27 oktabr 19:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi