Ispaniyadagi poyezdlar halokatiga olib kelgan xatolar zanjiri ma’lum bo‘ldi

·74·Dunyo
Ispaniyadagi poyezdlar halokatiga olib kelgan xatolar zanjiri ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniyaning Toledo viloyatida 28 oktyabr kuni ikki tezyurar poyezd to‘qnashuvi oqibatida 69 kishi halok bo‘ldi va 200 dan ortiq yo‘lovchi jarohatlandi.
  • Fojiaga temiryo‘l xavfsizlik tizimidagi texnik nosozliklar hamda Adif dispetcherlik markazining harakatni qayta tiklash bo‘yicha noto‘g‘ri qabul qilgan qarori sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin.

Ispaniyada 28 oktyabr kuni ikki tezyurar poyezd to‘qnashib ketishi oqibatida 69 kishi halok bo‘ldi, 200 dan ortiq odam jarohatlandi. Dastlabki tergov ma’lumotlariga ko‘ra, fojiaga temiryo‘l xavfsizlik tizimidagi bir nechta texnik nosozlik va dispetcherlik markazining harakatni qayta tiklash bo‘yicha qarori sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Bu haqda «El País» nashri xabar berdi.

Halokat Madriddan taxminan 130 kilometr janubdagi Toledo viloyatining Urda shahri yaqinida sodir bo‘lgan. Soat 08:53 da Madriddan Sevilya tomon harakatlanayotgan Renfe kompaniyasining AVE tezyurar poyezdi shu yo‘nalishda to‘xtab turgan Iryo poyezdiga orqadan kelib urilgan. To‘qnashuv oqibatida bir nechta vagon izdan chiqib, yonbag‘irga qulab tushgan.

«El País» ma’lumotlariga ko‘ra, hodisadan oldin soat 08:30 atrofida poyezdlar harakatini nazorat qiluvchi LZB avtomatik xavfsizlik tizimida nosozlik yuz bergan. Kompyuterlar o‘rtasidagi aloqa uzilishi oqibatida tizim ishdan chiqqan. Keyinchalik GSM-R aloqa tizimi, temiryo‘l yo‘l zanjirlari va elektr ta’minotida ham muammolar aniqlangan.

Nosozlik sabab bir nechta poyezd avtomatik ravishda to‘xtatilgan. Soat 08:36 da Madriddagi Adif dispetcherlik markazi Renfe poyezdi mashinistiga harakatni davom ettirishga ruxsat bergan. Biroq shu vaqtda oldindagi Iryo poyezdi hali ham yo‘lda to‘xtab turgan edi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, soat 08:41 da dispetcherlik markazi Iryo poyezdi harakatlana olmayotganidan xabardor bo‘lgan. Uning mashinisti soat 08:48 da ham poyezd hali to‘xtab turganini bildirgan. Shunga qaramay, Renfe poyezdi harakatini davom ettirgan va soat 08:53 da to‘qnashuv sodir bo‘lgan.

Tergovchilarning e’tibori dispetcherlik markazi qabul qilgan qarorlarga ham qaratilgan. Vazir Oskar Puentening bildirishicha, nosozlikdan keyin poyezdni harakatga qaytarish tartibi noto‘g‘ri qo‘llangan bo‘lishi mumkin. Jumladan, oldindagi poyezd yo‘lni bo‘shatmaguncha orqadagi poyezdni odatiy tezlikda harakatlantirishga ruxsat berilmasligi kerak edi.

Hozirda mutaxassislar texnik nosozliklar, dispetcherlik markazidagi qarorlar va boshqa ehtimoliy omillarni o‘rganmoqda. Halokatning aniq sabablari tergov yakunlari va rasmiy xulosa e’lon qilinganidan keyin ma’lum bo‘ladi.

IspaniyaRenfeAdifUrda
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniyada poyezd halokati sabab uch kunlik motam e’lon qilindiIspaniyada poyezd halokati sabab uch kunlik motam e’lon qilindi28 oktabr 22:01Jizzaxda attraksion sinishi oqibatida 4 kishi jarohat oldiJizzaxda attraksion sinishi oqibatida 4 kishi jarohat oldi11 iyun 13:58Jambilda poyezd 70 bosh qo‘yni urib yubordi: egasi jazolandiJambilda poyezd 70 bosh qo‘yni urib yubordi: egasi jazolandi2 oktabr 21:4914 harbiy o‘limi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori kishanlandi14 harbiy o‘limi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori kishanlandi26 sentabr 10:11«Cessna samolyoti aholi tomorqasiga quladi!»: Tataristonda fojiali halokat yuz berdi«Cessna samolyoti aholi tomorqasiga quladi!»: Tataristonda fojiali halokat yuz berdi13 sentabr 00:48Budapesht markazida «sargardon» to‘ng‘iz metro harakatini to‘xtatib qo‘ydiBudapesht markazida «sargardon» to‘ng‘iz metro harakatini to‘xtatib qo‘ydi8 avgust 23:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda