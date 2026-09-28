Superligada sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?

·47·Sport
Superligada sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Superligasida sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi sovrini uchun besh nafar nomzod aniqlandi, ularning orasida «Paxtakor» bosh murabbiyi Kamoliddin Tojiyev va «Nasaf» ustozi Ro‘ziqul Berdiyev sentyabr oyini mag‘lubiyatsiz yakunlab, maksimal natija ko‘rsatdi.
  • Tojiyev jamoasi 3 ta o‘yinda 3 ta g‘alaba qozongan bo‘lsa, Berdiyev qo‘l ostidagi «Nasaf»
  • 13 ta gol urib, atigi 3 ta gol o‘tkazib yubordi.

O‘zbekiston Superligasida sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi sovrini uchun nomzodlar ma’lum bo‘ldi. Oy davomida jamoalarini yuqori natijalarga olib chiqqan besh nafar mutaxassis ushbu nominatsiya uchun kurashadi.

E’tiborlisi, nomzodlar orasida sentyabr oyini mag‘lubiyatsiz o‘tkazgan murabbiylar bilan birga, jamoasi qisqa muddatda sezilarli natija ko‘rsatgan mutaxassislar ham bor.

Tojiyev va Berdiyev — maksimal natija bilan

«Paxtakor» bosh murabbiyi Kamoliddin Tojiyev sentyabr oyida jamoasi bilan uchrashuvlarni ideal natija bilan yakunladi.

Toshkent klubi oy davomida 3 ta bahs o‘tkazib, ularning barchasida g‘alaba qozondi. «Paxtakor» bu uchrashuvlarda raqiblar darvozasiga 8 ta gol urdi va o‘z darvozasidan 2 ta to‘p o‘tkazib yubordi.

Bu natija Tojiyevni oyning eng yaxshi murabbiyi sovrini uchun asosiy nomzodlardan biriga aylantirdi.

Biroq unga jiddiy raqobatni «Nasaf» bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev taqdim etadi.

Qarshi klubi ham sentyabr oyida 3 ta o‘yin o‘tkazib, uchalasida ham g‘alaba qozondi. Ammo «Nasaf»ning statistikasi yanada ta’sirli ko‘rinish olgan: jamoa 13 ta gol urib, bor-yo‘g‘i 3 ta gol o‘tkazib yubordi.

Demak, ikki murabbiyning natijasi ham 100 foizlik g‘alabalarga asoslangan.

Qosimov va Kapadze ham kurashda

«OKMK» bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov sentyabr oyida jamoasi bilan 3 ta uchrashuv o‘tkazdi.

Olmaliqliklar bu bahslarning ikkitasida g‘alaba qozongan bo‘lsa, bir marta mag‘lubiyatga uchradi.

«Navbahor» ustozi Timur Kapadze esa sentyabr oyida jamoasini 2 ta g‘alabaga olib keldi. Namanganliklar yana bir uchrashuvda durang qayd etib, oyni mag‘lubiyatsiz yakunladi.

Shu tariqa Kapadze shogirdlari sentyabrda biror marta maydonni mag‘lub holda tark etmadi.

G‘ofurovning «Surxon»i ham e’tibordan chetda qolmadi

Nomzodlar orasida «Surxon» bosh murabbiyi Anvar G‘ofurov ham bor.

Termizliklar sentyabr oyida 3 ta uchrashuv o‘tkazib, ularning ikkitasida g‘alaba qozondi. Bir bahsda esa «Surxon» mag‘lubiyatga uchradi.

Shunday qilib, oyning eng yaxshi murabbiyi sovrini uchun jami besh nafar mutaxassis nomzod sifatida ko‘rsatilgan.

Sentyabr oyi natijalari

Murabbiy

Jamoa

O‘yin

G‘alaba

Durang

Mag‘lubiyat

Kamoliddin Tojiyev

«Paxtakor»

3

3

0

0

Ro‘ziqul Berdiyev

«Nasaf»

3

3

0

0

Mirjalol Qosimov

«OKMK»

3

2

0

1

Timur Kapadze

«Navbahor»

3

2

1

0

Anvar G‘ofurov

«Surxon»

3

2

0

1

Superligada sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?

Ayniqsa, Tojiyev va Berdiyev o‘rtasidagi raqobat alohida qiziqish uyg‘otadi. Har ikki mutaxassis ham sentyabr oyida uchtadan g‘alaba qayd etdi. Biroq «Nasaf»ning 13 ta gol urib, atigi 3 ta gol o‘tkazib yuborgani Berdiyev jamoasining hujum va himoyadagi samaradorligini ham namoyon etadi.

Shu bilan birga, «Paxtakor»ning 8:2 hisobidagi to‘plar nisbati ham Tojiyev jamoasining barqaror o‘yinini ko‘rsatmoqda.

Eng yaxshi murabbiy nomi kimga nasib etadi?

Sentyabr oyida Superligada bir nechta murabbiy o‘z jamoasi bilan muhim natijalarga erishdi. Nomzodlar orasida maksimal ochkolarni qo‘lga kiritgan ikki mutaxassis bor, qolgan murabbiylar esa mag‘lubiyatsiz seriya yoki ikkita g‘alaba bilan o‘z nomzodini asosladi.

Endi yakuniy tanlovda qaysi murabbiyning natijasi yuqori baholanishi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Bir narsa aniq: sentyabr oyida Superligada murabbiylar o‘rtasidagi raqobat maydondagi kurashdan kam qiziq bo‘lmadi. Sovrin kimga topshirilishidan qat’i nazar, oyning asosiy qahramonlari o‘z jamoalarini g‘alabalar sari boshlagan mutaxassislar bo‘ldi.

Kamoliddin TojiyevRo‘ziqul BerdiyevPaxtakorNasaf
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

10 kishi bo‘lib g‘alaba va Oybek Bozorov siri!: Tojiyev Muborakdagi dramatik jangdan so‘ng10 kishi bo‘lib g‘alaba va Oybek Bozorov siri!: Tojiyev Muborakdagi dramatik jangdan so‘ng20 sentabr 08:53«Paxtakor»ga mag‘lubiyatdan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyevdan shov-shuvli intervyu!«Paxtakor»ga mag‘lubiyatdan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyevdan shov-shuvli intervyu!16 avgust 23:56Kamoliddin Tojiyev bekor qilingan gol va muammolar haqida ochiq gapirdiKamoliddin Tojiyev bekor qilingan gol va muammolar haqida ochiq gapirdi22 avgust 06:54«4:1 hisobini kutmagandik»: Ro‘ziqul Berdiyev Andijondagi g‘alaba sirlarini ochdi...«4:1 hisobini kutmagandik»: Ro‘ziqul Berdiyev Andijondagi g‘alaba sirlarini ochdi...20 sentabr 23:29Ro‘ziqul Berdiyev Bahrayndagi bahsdan so‘ng jurnalistlar savollariga keskin javob berdiRo‘ziqul Berdiyev Bahrayndagi bahsdan so‘ng jurnalistlar savollariga keskin javob berdi17 sentabr 06:25Bahrayndan muhim bir ochko: «Nasaf» OCHL-2 bahslarini «Al Xolidiya» maydonida boshladiBahrayndan muhim bir ochko: «Nasaf» OCHL-2 bahslarini «Al Xolidiya» maydonida boshladi16 sentabr 23:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi