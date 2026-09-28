Superligada sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Superligasida sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi sovrini uchun besh nafar nomzod aniqlandi, ularning orasida «Paxtakor» bosh murabbiyi Kamoliddin Tojiyev va «Nasaf» ustozi Ro‘ziqul Berdiyev sentyabr oyini mag‘lubiyatsiz yakunlab, maksimal natija ko‘rsatdi.
- Tojiyev jamoasi 3 ta o‘yinda 3 ta g‘alaba qozongan bo‘lsa, Berdiyev qo‘l ostidagi «Nasaf»
- 13 ta gol urib, atigi 3 ta gol o‘tkazib yubordi.
O‘zbekiston Superligasida sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi sovrini uchun nomzodlar ma’lum bo‘ldi. Oy davomida jamoalarini yuqori natijalarga olib chiqqan besh nafar mutaxassis ushbu nominatsiya uchun kurashadi.
E’tiborlisi, nomzodlar orasida sentyabr oyini mag‘lubiyatsiz o‘tkazgan murabbiylar bilan birga, jamoasi qisqa muddatda sezilarli natija ko‘rsatgan mutaxassislar ham bor.
Tojiyev va Berdiyev — maksimal natija bilan
«Paxtakor» bosh murabbiyi Kamoliddin Tojiyev sentyabr oyida jamoasi bilan uchrashuvlarni ideal natija bilan yakunladi.
Toshkent klubi oy davomida 3 ta bahs o‘tkazib, ularning barchasida g‘alaba qozondi. «Paxtakor» bu uchrashuvlarda raqiblar darvozasiga 8 ta gol urdi va o‘z darvozasidan 2 ta to‘p o‘tkazib yubordi.
Bu natija Tojiyevni oyning eng yaxshi murabbiyi sovrini uchun asosiy nomzodlardan biriga aylantirdi.
Biroq unga jiddiy raqobatni «Nasaf» bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev taqdim etadi.
Qarshi klubi ham sentyabr oyida 3 ta o‘yin o‘tkazib, uchalasida ham g‘alaba qozondi. Ammo «Nasaf»ning statistikasi yanada ta’sirli ko‘rinish olgan: jamoa 13 ta gol urib, bor-yo‘g‘i 3 ta gol o‘tkazib yubordi.
Demak, ikki murabbiyning natijasi ham 100 foizlik g‘alabalarga asoslangan.
Qosimov va Kapadze ham kurashda
«OKMK» bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov sentyabr oyida jamoasi bilan 3 ta uchrashuv o‘tkazdi.
Olmaliqliklar bu bahslarning ikkitasida g‘alaba qozongan bo‘lsa, bir marta mag‘lubiyatga uchradi.
«Navbahor» ustozi Timur Kapadze esa sentyabr oyida jamoasini 2 ta g‘alabaga olib keldi. Namanganliklar yana bir uchrashuvda durang qayd etib, oyni mag‘lubiyatsiz yakunladi.
Shu tariqa Kapadze shogirdlari sentyabrda biror marta maydonni mag‘lub holda tark etmadi.
G‘ofurovning «Surxon»i ham e’tibordan chetda qolmadi
Nomzodlar orasida «Surxon» bosh murabbiyi Anvar G‘ofurov ham bor.
Termizliklar sentyabr oyida 3 ta uchrashuv o‘tkazib, ularning ikkitasida g‘alaba qozondi. Bir bahsda esa «Surxon» mag‘lubiyatga uchradi.
Shunday qilib, oyning eng yaxshi murabbiyi sovrini uchun jami besh nafar mutaxassis nomzod sifatida ko‘rsatilgan.
Sentyabr oyi natijalari
Murabbiy
Jamoa
O‘yin
G‘alaba
Durang
Mag‘lubiyat
Kamoliddin Tojiyev
«Paxtakor»
3
3
0
0
Ro‘ziqul Berdiyev
«Nasaf»
3
3
0
0
Mirjalol Qosimov
«OKMK»
3
2
0
1
Timur Kapadze
«Navbahor»
3
2
1
0
Anvar G‘ofurov
«Surxon»
3
2
0
1
Ayniqsa, Tojiyev va Berdiyev o‘rtasidagi raqobat alohida qiziqish uyg‘otadi. Har ikki mutaxassis ham sentyabr oyida uchtadan g‘alaba qayd etdi. Biroq «Nasaf»ning 13 ta gol urib, atigi 3 ta gol o‘tkazib yuborgani Berdiyev jamoasining hujum va himoyadagi samaradorligini ham namoyon etadi.
Shu bilan birga, «Paxtakor»ning 8:2 hisobidagi to‘plar nisbati ham Tojiyev jamoasining barqaror o‘yinini ko‘rsatmoqda.
Eng yaxshi murabbiy nomi kimga nasib etadi?
Sentyabr oyida Superligada bir nechta murabbiy o‘z jamoasi bilan muhim natijalarga erishdi. Nomzodlar orasida maksimal ochkolarni qo‘lga kiritgan ikki mutaxassis bor, qolgan murabbiylar esa mag‘lubiyatsiz seriya yoki ikkita g‘alaba bilan o‘z nomzodini asosladi.
Endi yakuniy tanlovda qaysi murabbiyning natijasi yuqori baholanishi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Bir narsa aniq: sentyabr oyida Superligada murabbiylar o‘rtasidagi raqobat maydondagi kurashdan kam qiziq bo‘lmadi. Sovrin kimga topshirilishidan qat’i nazar, oyning asosiy qahramonlari o‘z jamoalarini g‘alabalar sari boshlagan mutaxassislar bo‘ldi.
Izohlar 0
…