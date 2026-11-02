Joze Mourino Santanderdagi yirik g‘alaba va jamoadagi o‘zgarishlar sirini ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya La Ligasining 11-turida «Real Madrid» safarda «Rasing» darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritib, chempionlik poygasidagi bosimni kuchaytirdi.
- Bosh murabbiy Joze Mourino jamoaning g‘alabasini yuqori pressing va hujumchilarning himoyadagi fidoyiligi bilan izohladi.
- Xususan, Kilian Mbappe, Jud Bellinghem va Usmon Diomande kabi yulduz futbolchilarning taktik intizomga bo‘ysunib, himoyada faol ishtirok etishi jamoaviy o‘sishga xizmat qilmoqda.
Ispaniya La Ligasining 11-turida safarda «Rasing» darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritgan «Real Madrid» chempionatdagi chempionlik poygasida bosimni kuchaytirdi. Uchrashuvdan so‘ng madridliklar bosh murabbiyi Joze Mourino matbuot anjumanida ishtirok etib, shogirdlarining o‘yini, hujumchilarning himoyadagi fidoyiligi va jamoa ichidagi muhit haqida samimiy fikr bildirdi.
Portugaliyalik mutaxassis jamoa hali yanada ko‘proq gol urishi mumkinligini ta’kidlab, yulduz futbolchilarning taktik intizomga bo‘ysunayotganidan mamnun ekanini yashirmadi.
«Hisob 5:0 bo‘lishi mumkin edi»: Sardinerodagi xavf va pressing
Mourino garchi yirik g‘alaba qayd etilgan bo‘lsa-da, bahs davomida hushyorlikni yo‘qotmaslik muhim bo‘lganini tushuntirdi:
Raqib muxlislari bosimi: «Hisob 3:0 bo‘lib turganda ham mahalliy muxlislar “Rasing”ni tinimsiz oldinga undadi, shu sababli o‘yin oxirigacha xavf saqlanib turdi. Raqib bitta gol urganida, ruhiy ustunlikni olib qo‘yishi mumkin edi»;
Foydalanilmagan vaziyatlar: Mourinoning ta’kidlashicha, yaratilgan xavfli lahzalar inobatga olinsa, madridliklar 4:0 yoki 5:0 hisobida zafar quchishi mumkin edi;
Yuqori pressing siri: Og‘ir o‘tgan haftadan so‘ng jamoa yuqori bosim va pressing evaziga «Rasing»ning o‘z maydonidagi agressiv o‘yinini to‘liq zararsizlantirishga muvaffaq bo‘ldi.
Yulduzlar fidoyiligi: Mbappe, Bellinghem va Diomande himoyada
«Real» ustozi jamoaning himoyaviy intizomini alohida e’tirof etib, hujumchilarning majburiyatlariga to‘xtaldi:
Mbappening mehnati: «Hozir barcha futbolchilar birdek ishlamoqda. Jud Bellinghem va Usmon Diomande singari hatto Kilian Mbappening ham pressingda faol qatnashib, orqaga qaytayotganini ko‘rdim. Hujumchilar jamoa manfaati yo‘lida o‘zlarini ayamasa, bu butun tarkibga katta yordam beradi»;
Jamoaviy o‘sish: Bunday fidoyilik tufayli «Real» kun sayin o‘sib, chinakam yaxlit futbol namoyish etmoqda va juda qimmatli 3 ochkoni qo‘lga kiritdi.
«O‘yinchilar talablarimni endi tushunmoqda»: To‘g‘ri yo‘ldagi «Real»
Mutaxassis jamoa bilan o‘zaro til topishish jarayoni yakunlanayotganini va munosabatlar mustahkamlanganini qayd etdi:
Insoniy munosabatlar va tizim: «Dastlab tushunarsiz bo‘lgan ba’zi jihatlarni endi anglab boryapman. Futbolchilar ham meni yaxshiroq tanib olishdi va qaysi talablarim majburiy ekanini tushunishdi»;
G‘oya va mahorat uyg‘unligi: Mourinoning xulosa qilishicha, uning murabbiylik g‘oyalari o‘yinchilarning shaxsiy mahorati bilan to‘liq uyg‘unlashmoqda va «qirollik klubi» hozirda chempionlik uchun eng to‘g‘ri yo‘lda bormoqda.
Izohlar 0
…