Joze Mourino Santanderdagi yirik g‘alaba va jamoadagi o‘zgarishlar sirini ochdi

·109·Sport
Joze Mourino Santanderdagi yirik g‘alaba va jamoadagi o‘zgarishlar sirini ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya La Ligasining 11-turida «Real Madrid» safarda «Rasing» darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritib, chempionlik poygasidagi bosimni kuchaytirdi.
  • Bosh murabbiy Joze Mourino jamoaning g‘alabasini yuqori pressing va hujumchilarning himoyadagi fidoyiligi bilan izohladi.
  • Xususan, Kilian Mbappe, Jud Bellinghem va Usmon Diomande kabi yulduz futbolchilarning taktik intizomga bo‘ysunib, himoyada faol ishtirok etishi jamoaviy o‘sishga xizmat qilmoqda.

Ispaniya La Ligasining 11-turida safarda «Rasing» darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritgan «Real Madrid» chempionatdagi chempionlik poygasida bosimni kuchaytirdi. Uchrashuvdan so‘ng madridliklar bosh murabbiyi Joze Mourino matbuot anjumanida ishtirok etib, shogirdlarining o‘yini, hujumchilarning himoyadagi fidoyiligi va jamoa ichidagi muhit haqida samimiy fikr bildirdi.

Portugaliyalik mutaxassis jamoa hali yanada ko‘proq gol urishi mumkinligini ta’kidlab, yulduz futbolchilarning taktik intizomga bo‘ysunayotganidan mamnun ekanini yashirmadi.

«Hisob 5:0 bo‘lishi mumkin edi»: Sardinerodagi xavf va pressing

Mourino garchi yirik g‘alaba qayd etilgan bo‘lsa-da, bahs davomida hushyorlikni yo‘qotmaslik muhim bo‘lganini tushuntirdi:

  • Raqib muxlislari bosimi: «Hisob 3:0 bo‘lib turganda ham mahalliy muxlislar “Rasing”ni tinimsiz oldinga undadi, shu sababli o‘yin oxirigacha xavf saqlanib turdi. Raqib bitta gol urganida, ruhiy ustunlikni olib qo‘yishi mumkin edi»;

  • Foydalanilmagan vaziyatlar: Mourinoning ta’kidlashicha, yaratilgan xavfli lahzalar inobatga olinsa, madridliklar 4:0 yoki 5:0 hisobida zafar quchishi mumkin edi;

  • Yuqori pressing siri: Og‘ir o‘tgan haftadan so‘ng jamoa yuqori bosim va pressing evaziga «Rasing»ning o‘z maydonidagi agressiv o‘yinini to‘liq zararsizlantirishga muvaffaq bo‘ldi.

Yulduzlar fidoyiligi: Mbappe, Bellinghem va Diomande himoyada

«Real» ustozi jamoaning himoyaviy intizomini alohida e’tirof etib, hujumchilarning majburiyatlariga to‘xtaldi:

  • Mbappening mehnati: «Hozir barcha futbolchilar birdek ishlamoqda. Jud Bellinghem va Usmon Diomande singari hatto Kilian Mbappening ham pressingda faol qatnashib, orqaga qaytayotganini ko‘rdim. Hujumchilar jamoa manfaati yo‘lida o‘zlarini ayamasa, bu butun tarkibga katta yordam beradi»;

  • Jamoaviy o‘sish: Bunday fidoyilik tufayli «Real» kun sayin o‘sib, chinakam yaxlit futbol namoyish etmoqda va juda qimmatli 3 ochkoni qo‘lga kiritdi.

«O‘yinchilar talablarimni endi tushunmoqda»: To‘g‘ri yo‘ldagi «Real»

Mutaxassis jamoa bilan o‘zaro til topishish jarayoni yakunlanayotganini va munosabatlar mustahkamlanganini qayd etdi:

  • Insoniy munosabatlar va tizim: «Dastlab tushunarsiz bo‘lgan ba’zi jihatlarni endi anglab boryapman. Futbolchilar ham meni yaxshiroq tanib olishdi va qaysi talablarim majburiy ekanini tushunishdi»;

  • G‘oya va mahorat uyg‘unligi: Mourinoning xulosa qilishicha, uning murabbiylik g‘oyalari o‘yinchilarning shaxsiy mahorati bilan to‘liq uyg‘unlashmoqda va «qirollik klubi» hozirda chempionlik uchun eng to‘g‘ri yo‘lda bormoqda.

Real MadridJoze MourinoLa LigaRasing
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourino «Rasing»ga qarshi «Real»ning qaydnomasini e’lon qildiJoze Mourino «Rasing»ga qarshi «Real»ning qaydnomasini e’lon qildi31 oktabr 23:25Oktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? La Liga yakuniy uchlikni e’lon qildiOktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? La Liga yakuniy uchlikni e’lon qildi30 oktabr 07:17Flik g‘azabdami? Murabbiy 9 ta golli trillerdan so‘ng kimlarni tanqid qildi?Flik g‘azabdami? Murabbiy 9 ta golli trillerdan so‘ng kimlarni tanqid qildi?17 sentabr 11:46Rafinyadan het-trik!: «Barselona» «Rasing»ni 7:2 hisobida yanchib tashladiRafinyadan het-trik!: «Barselona» «Rasing»ni 7:2 hisobida yanchib tashladi17 sentabr 06:03«Real» rahbariyati Joze Mourinoning faoliyatiga yuqori baho bermoqda«Real» rahbariyati Joze Mourinoning faoliyatiga yuqori baho bermoqda16 oktabr 07:14“El-Klasiko”dagi taktik qaror: Mourino “Barselona” himoyasini qanday "sindirgan" edi?“El-Klasiko”dagi taktik qaror: Mourino “Barselona” himoyasini qanday "sindirgan" edi?28 oktabr 08:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi