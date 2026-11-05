Mourino Valverdega bergan maxsus ko‘rsatmasi va pley-off rejasini ochiqladi

·40·Sport
Mourino Valverdega bergan maxsus ko‘rsatmasi va pley-off rejasini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida «Real Madrid» safarda AYEK ustidan 3:2 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
  • Bosh murabbiy Joze Mourino Federiko Valverdeni maydonga tushirayotganda unga hujum chizig‘ini kuchaytirish bo‘yicha maxsus ko‘rsatma berganini ta’kidladi.
  • Madridliklar jamoaning asosiy maqsadi umumiy jadvalning kuchli 8 taligiga kirib, pley-off bosqichiga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘llanma olish ekanligini ma’lum qildi.

Yevropa Chempionlar ligasi 4-turi doirasida Gretsiyada kechgan va haqiqiy trillerga aylangan AYEK — «Real Madrid» uchrashuvi (2:3) yakunlangach, madridliklar bosh murabbiyi Joze Mourino matbuot anjumanida ishtirok etdi. 92-daqiqada Federiko Valverde tomonidan urilgan gol evaziga qo‘lga kiritilgan irodali g‘alabadan so‘ng mutaxassis taktik qarorlar, qilingan tavakkalchilik hamda raqibning kuchli o‘yini haqida batafsil to‘xtaldi.

Mourino jamoasi oxirgi soniyalargacha taslim bo‘lmagani va aynan g‘alaba uchun bor kuchini tashlaganidan faxrlanishini yashirmadi.

«Durang bizni qoniqtirmas edi»: Pley-off uchun asosiy maqsad

Portugaliyalik murabbiy o‘yin so‘ngidagi keskin qarorlar va asosiy strategik vazifani ochiqladi:

  • Tavakkal va g‘alaba ruhi: «Hisob 2:2 bo‘lib turgan pallada ham durang natijaga aslo rozi bo‘lmadik. Oldinga o‘tdik, tavakkal qildik va yakunda nihoyatda muhim bo‘lgan 3 ochkoni qo‘lga kiritdik. Jamoamning so‘nggi soniyagacha kurashganidan juda mamnunman», — dedi Mourino;

  • Bosh maqsad — to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘llanma: Murabbiy YECHLning yangi formatidagi vazifani aniq ko‘rsatdi: jamoa qo‘shimcha o‘tish (pley-in) o‘yinlarisiz, umumiy jadvalning kuchli 8 taligiga kirib, to‘g‘ridan to‘g‘ri pley-off bosqichiga yo‘l olishni ko‘zlamoqda.

Valverdening qahramonligi va Vinisiusning almashtirilishi sababi

Mourino bahs davomida amalga oshirgan muhim taktik o‘zgarishlariga ham izoh berdi:

  • Valverdega berilgan maxsus topshiriq: «Federikoni maydonga tushirayotganda, unga bo‘sh hududlarga ko‘proq ochilishni, tezlik qo‘shib, hujum chizig‘ini kuchaytirishni tavsiya qilgandim. U buni a’lo darajada uddaladi va g‘alaba golini urdi»;

  • Vinisius nima uchun almashtirildi? Braziliyalik yulduzning zaxiraga olinishiga to‘xtalar ekan, murabbiy bu taktik qaror bo‘lganini aytdi: «Vinisius juda yaxshi o‘yin namoyish etdi. Uni almashtirishdan yagona maqsad — o‘yin oxirida chap qanotga yangi nafas va yangi kuch olib kirish edi».

«AYEK fantastik o‘yin ko‘rsatdi»: Raqibga berilgan yuksak baho

«Real» ustozi mag‘lub bo‘lgan mezbon jamoaning jangovar ruhiga alohida tan berdi:

  • «Raqib dastlabki daqiqalardan boshlab bizga ulkan bosim o‘tkazdi, barcha yakkakurashlarda ustunlik qildi va faqat g‘alaba uchun jang qildi. Ular haqiqatan ham fantastik o‘yin namoyish etishdi», — deya grek klubiga hurmat bildirdi ustoz.

Afinadagi ushbu dramatik muvaffaqiyatdan so‘ng «Real Madrid» o‘z hisobidagi ochkolarini 12 taga yetkazib, umumiy jadvalda 2-o‘rinni mustahkamladi.

Yevropa Chempionlar ligasiReal MadridJoze MourinoFederiko Valverde
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Real”ning kutilmagan tarkibi: Joze Mourino AYEKga qarshi asosiy 11 likni e’lon qildi“Real”ning kutilmagan tarkibi: Joze Mourino AYEKga qarshi asosiy 11 likni e’lon qildiKecha 22:03Afinadagi superdrama: “Real” 92-daqiqada g‘alabani ilib ketib, 2-o‘ringa ko‘tarildiAfinadagi superdrama: “Real” 92-daqiqada g‘alabani ilib ketib, 2-o‘ringa ko‘tarildiBugun 01:07AYEK va “Real Madrid” to‘qnashuvini qayerda va soat nechada ko‘rish mumkin?AYEK va “Real Madrid” to‘qnashuvini qayerda va soat nechada ko‘rish mumkin?Kecha 16:06Hayratlanarli o‘zgarish: Bernardu Silva Mourino taktikasining asosiy kalitiga aylandiHayratlanarli o‘zgarish: Bernardu Silva Mourino taktikasining asosiy kalitiga aylandi3 noyabr 20:36Joze Mourino Santanderdagi yirik g‘alaba va jamoadagi o‘zgarishlar sirini ochdiJoze Mourino Santanderdagi yirik g‘alaba va jamoadagi o‘zgarishlar sirini ochdi2 noyabr 07:01Joze Mourino «Rasing»ga qarshi «Real»ning qaydnomasini e’lon qildiJoze Mourino «Rasing»ga qarshi «Real»ning qaydnomasini e’lon qildi31 oktabr 23:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi