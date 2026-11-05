Mourino Valverdega bergan maxsus ko‘rsatmasi va pley-off rejasini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida «Real Madrid» safarda AYEK ustidan 3:2 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
- Bosh murabbiy Joze Mourino Federiko Valverdeni maydonga tushirayotganda unga hujum chizig‘ini kuchaytirish bo‘yicha maxsus ko‘rsatma berganini ta’kidladi.
- Madridliklar jamoaning asosiy maqsadi umumiy jadvalning kuchli 8 taligiga kirib, pley-off bosqichiga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘llanma olish ekanligini ma’lum qildi.
Yevropa Chempionlar ligasi 4-turi doirasida Gretsiyada kechgan va haqiqiy trillerga aylangan AYEK — «Real Madrid» uchrashuvi (2:3) yakunlangach, madridliklar bosh murabbiyi Joze Mourino matbuot anjumanida ishtirok etdi. 92-daqiqada Federiko Valverde tomonidan urilgan gol evaziga qo‘lga kiritilgan irodali g‘alabadan so‘ng mutaxassis taktik qarorlar, qilingan tavakkalchilik hamda raqibning kuchli o‘yini haqida batafsil to‘xtaldi.
Mourino jamoasi oxirgi soniyalargacha taslim bo‘lmagani va aynan g‘alaba uchun bor kuchini tashlaganidan faxrlanishini yashirmadi.
«Durang bizni qoniqtirmas edi»: Pley-off uchun asosiy maqsad
Portugaliyalik murabbiy o‘yin so‘ngidagi keskin qarorlar va asosiy strategik vazifani ochiqladi:
Tavakkal va g‘alaba ruhi: «Hisob 2:2 bo‘lib turgan pallada ham durang natijaga aslo rozi bo‘lmadik. Oldinga o‘tdik, tavakkal qildik va yakunda nihoyatda muhim bo‘lgan 3 ochkoni qo‘lga kiritdik. Jamoamning so‘nggi soniyagacha kurashganidan juda mamnunman», — dedi Mourino;
Bosh maqsad — to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘llanma: Murabbiy YECHLning yangi formatidagi vazifani aniq ko‘rsatdi: jamoa qo‘shimcha o‘tish (pley-in) o‘yinlarisiz, umumiy jadvalning kuchli 8 taligiga kirib, to‘g‘ridan to‘g‘ri pley-off bosqichiga yo‘l olishni ko‘zlamoqda.
Valverdening qahramonligi va Vinisiusning almashtirilishi sababi
Mourino bahs davomida amalga oshirgan muhim taktik o‘zgarishlariga ham izoh berdi:
Valverdega berilgan maxsus topshiriq: «Federikoni maydonga tushirayotganda, unga bo‘sh hududlarga ko‘proq ochilishni, tezlik qo‘shib, hujum chizig‘ini kuchaytirishni tavsiya qilgandim. U buni a’lo darajada uddaladi va g‘alaba golini urdi»;
Vinisius nima uchun almashtirildi? Braziliyalik yulduzning zaxiraga olinishiga to‘xtalar ekan, murabbiy bu taktik qaror bo‘lganini aytdi: «Vinisius juda yaxshi o‘yin namoyish etdi. Uni almashtirishdan yagona maqsad — o‘yin oxirida chap qanotga yangi nafas va yangi kuch olib kirish edi».
«AYEK fantastik o‘yin ko‘rsatdi»: Raqibga berilgan yuksak baho
«Real» ustozi mag‘lub bo‘lgan mezbon jamoaning jangovar ruhiga alohida tan berdi:
«Raqib dastlabki daqiqalardan boshlab bizga ulkan bosim o‘tkazdi, barcha yakkakurashlarda ustunlik qildi va faqat g‘alaba uchun jang qildi. Ular haqiqatan ham fantastik o‘yin namoyish etishdi», — deya grek klubiga hurmat bildirdi ustoz.
Afinadagi ushbu dramatik muvaffaqiyatdan so‘ng «Real Madrid» o‘z hisobidagi ochkolarini 12 taga yetkazib, umumiy jadvalda 2-o‘rinni mustahkamladi.
Izohlar 0
…