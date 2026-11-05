“Lans”ni 9:1 hisobida yakson qilgan Fabregas shogirdlariga jiddiy ogohlantirish berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida «Komo» klubi safarda «Lans» darvozasiga 9 ta to‘p kiritib, turnirning so‘nggi 55 yillik tarixida safarda bunday sermahsullik qayd etgan ilk jamoaga aylandi.
- Ushbu tarixiy g‘alabadan so‘ng 9 ochko bilan turnir jadvalining 4-o‘rniga ko‘tarilgan jamoa bosh murabbiyi Sesk Fabregas shogirdlarini eyforiyaga berilmaslikka va kamtar bo‘lishga chaqirdi.
Yevropa Chempionlar ligasining 4-turi doirasida Fransiyada bo‘lib o‘tgan «Lans» — «Komo» uchrashuvi (1:9) Yevropa futboli yilnomalariga oltin harflar bilan muhrlandi. Italiya klubi safarda raqib darvozasiga 9 ta to‘p yo‘llab, turnirning so‘nggi 55 yillik tarixida safarda bunday sermahsullik qayd etgan ilk jamoaga aylandi. Shuningdek, YECHLning joriy yangi formati tarixida hali hech qaysi klub safarda bu qadar yirik natijaga erishmagan edi.
Tarixiy muvaffaqiyatdan so‘ng «Komo» bosh murabbiyi Sesk Fabregas Sky Sport Italia telekanaliga eksklyuziv intervyu berib, uchrashuv taassurotlari va jamoa oldida turgan muhim vazifalar haqida fikr bildirdi.
«Omillar foydamizga ishladi, lekin oldinda “Inter” turibdi»
Ispaniyalik yosh mutaxassis jamoasining o‘yinidan g‘ururlanganini yashirmadi, biroq haddan tashqari eyforiyaga berilmaslikni talab qildi:
O‘yin tahlili: «Men nihoyatda mamnunman. Bu — futbol, bugungi bahsda barcha omillar to‘liq bizning foydamizga ishladi. Yigitlar juda mazmunli va yuqori saviyada harakat qilishdi», — dedi Fabregas;
Navbatdagi og‘ir sinov: Ustoz barcha e’tiborni tezda ichki chempionatga qaratish shartligini eslatdi: «Ammo endi bayramni to‘xtatib, e’tiborimizni yakshanba kuni bo‘lib o‘tadigan, nihoyatda muhim va og‘ir hisoblangan “Inter”ga qarshi bahsga qaratishimiz shart».
«Kamtar bo‘ling»: Yosh futbolchilarga murojaat
Fabregas mazkur oqshom klub tarixida o‘chmas iz qoldirganini, ayniqsa yosh avlod uchun katta turtki ekanini alohida qayd etdi:
Unutilmas onlar: Ushbu oqshom «Komo» jamoasi, fidoyi ishqibozlar va katta futbolga endigina qadam tashlayotgan yosh futbolchilar uchun haqiqiy ertakka aylandi;
Murabbiydan qat’iy talab: «Ajoyib kecha bo‘ldi, lekin yigitlar real vaziyatni to‘g‘ri baholashi kerak. Hamma kamtar bo‘lishi, mashg‘ulotlarda ter to‘kib mehnat qilishda davom etishi shart. Endi hammasi oson bo‘lib qoldi, deb o‘ylash katta xato bo‘ladi», — deya ogohlantirdi murabbiy.
«Komo» kuchli to‘rtlikda
Fransiyadagi fenomenal g‘alabadan so‘ng Sesk Fabregas shogirdlari 4 ta tur yakunlariga ko‘ra o‘z ochkolari sonini 9 taga yetkazib, umumiy Chempionlar ligasi jadvalida 4-o‘ringa ko‘tarilib oldi. Musobaqa debyutanti qit’aning grand jamoalari bilan tengma-teng kurashib, Yevropa maydonlarida asosiy sensatsiyalardan biriga aylanishda davom etmoqda.
Izohlar 0
…