“Lans”ni 9:1 hisobida yakson qilgan Fabregas shogirdlariga jiddiy ogohlantirish berdi

·51·Sport
“Lans”ni 9:1 hisobida yakson qilgan Fabregas shogirdlariga jiddiy ogohlantirish berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida «Komo» klubi safarda «Lans» darvozasiga 9 ta to‘p kiritib, turnirning so‘nggi 55 yillik tarixida safarda bunday sermahsullik qayd etgan ilk jamoaga aylandi.
  • Ushbu tarixiy g‘alabadan so‘ng 9 ochko bilan turnir jadvalining 4-o‘rniga ko‘tarilgan jamoa bosh murabbiyi Sesk Fabregas shogirdlarini eyforiyaga berilmaslikka va kamtar bo‘lishga chaqirdi.

Yevropa Chempionlar ligasining 4-turi doirasida Fransiyada bo‘lib o‘tgan «Lans» — «Komo» uchrashuvi (1:9) Yevropa futboli yilnomalariga oltin harflar bilan muhrlandi. Italiya klubi safarda raqib darvozasiga 9 ta to‘p yo‘llab, turnirning so‘nggi 55 yillik tarixida safarda bunday sermahsullik qayd etgan ilk jamoaga aylandi. Shuningdek, YECHLning joriy yangi formati tarixida hali hech qaysi klub safarda bu qadar yirik natijaga erishmagan edi.

Tarixiy muvaffaqiyatdan so‘ng «Komo» bosh murabbiyi Sesk Fabregas Sky Sport Italia telekanaliga eksklyuziv intervyu berib, uchrashuv taassurotlari va jamoa oldida turgan muhim vazifalar haqida fikr bildirdi.

«Omillar foydamizga ishladi, lekin oldinda “Inter” turibdi»

Ispaniyalik yosh mutaxassis jamoasining o‘yinidan g‘ururlanganini yashirmadi, biroq haddan tashqari eyforiyaga berilmaslikni talab qildi:

  • O‘yin tahlili: «Men nihoyatda mamnunman. Bu — futbol, bugungi bahsda barcha omillar to‘liq bizning foydamizga ishladi. Yigitlar juda mazmunli va yuqori saviyada harakat qilishdi», — dedi Fabregas;

  • Navbatdagi og‘ir sinov: Ustoz barcha e’tiborni tezda ichki chempionatga qaratish shartligini eslatdi: «Ammo endi bayramni to‘xtatib, e’tiborimizni yakshanba kuni bo‘lib o‘tadigan, nihoyatda muhim va og‘ir hisoblangan “Inter”ga qarshi bahsga qaratishimiz shart».

«Kamtar bo‘ling»: Yosh futbolchilarga murojaat

Fabregas mazkur oqshom klub tarixida o‘chmas iz qoldirganini, ayniqsa yosh avlod uchun katta turtki ekanini alohida qayd etdi:

  • Unutilmas onlar: Ushbu oqshom «Komo» jamoasi, fidoyi ishqibozlar va katta futbolga endigina qadam tashlayotgan yosh futbolchilar uchun haqiqiy ertakka aylandi;

  • Murabbiydan qat’iy talab: «Ajoyib kecha bo‘ldi, lekin yigitlar real vaziyatni to‘g‘ri baholashi kerak. Hamma kamtar bo‘lishi, mashg‘ulotlarda ter to‘kib mehnat qilishda davom etishi shart. Endi hammasi oson bo‘lib qoldi, deb o‘ylash katta xato bo‘ladi», — deya ogohlantirdi murabbiy.

«Komo» kuchli to‘rtlikda

Fransiyadagi fenomenal g‘alabadan so‘ng Sesk Fabregas shogirdlari 4 ta tur yakunlariga ko‘ra o‘z ochkolari sonini 9 taga yetkazib, umumiy Chempionlar ligasi jadvalida 4-o‘ringa ko‘tarilib oldi. Musobaqa debyutanti qit’aning grand jamoalari bilan tengma-teng kurashib, Yevropa maydonlarida asosiy sensatsiyalardan biriga aylanishda davom etmoqda.

Yevropa Chempionlar ligasiKomoSesk FabregasLans
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

YECHLda shov-shuv: “Komo” Fransiyada 9 ta gol urdi, “Napoli” Portugaliyada tor-mor etildiYECHLda shov-shuv: “Komo” Fransiyada 9 ta gol urdi, “Napoli” Portugaliyada tor-mor etildiBugun 08:16Lans — Komo: tarkiblar va jonli matnLans — Komo: tarkiblar va jonli matnKecha 23:51“Roma”dan irodali g‘alaba, Fabregas jamoasi esa aqlbovar qilmas kambek ko‘rsatdi“Roma”dan irodali g‘alaba, Fabregas jamoasi esa aqlbovar qilmas kambek ko‘rsatdi28 oktabr 06:59Trevoh Chalobax Chelenseydan nega Komoga ketganini aytdiTrevoh Chalobax Chelenseydan nega Komoga ketganini aytdi18 avgust 15:39Komo Chelsi futbolchisi Liam Delap transferini rejalashtirmoqdaKomo Chelsi futbolchisi Liam Delap transferini rejalashtirmoqda17 avgust 11:58Como hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Liam Delap nomzodini koʻrib chiqmoqdaComo hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Liam Delap nomzodini koʻrib chiqmoqda14 avgust 17:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi