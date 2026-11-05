YECHLda shov-shuv: “Komo” Fransiyada 9 ta gol urdi, “Napoli” Portugaliyada tor-mor etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida Italiyaning «Komo» klubi safarda «Lans» darvozasiga javobsiz 9 ta gol urib, turnir tarixidagi eng yirik hisoblardan birini qayd etdi.
- Ushbu g‘alabadan so‘ng Sesk Fabregas shogirdlari 9 ochko bilan musobaqa jadvalining yuqori 4-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi.
- Shu bilan birga, «Napoli»
- Portugaliyada «Portu»ga 1:4 hisobida mag‘lub bo‘lib, turnir jadvalida 27-o‘ringa tushib ketdi.
Yevropa Chempionlar ligasida 4-tur uchrashuvlari yakunlanib, muxlislarga haqiqiy sensatsiyalar va kutilmagan natijalarni taqdim etdi. Turning eng shov-shuvli voqeasi Fransiyada kuzatildi — turnir debyutanti sanalgan Italiyaning «Komo» klubi safarda «Lans» darvozasini chilparchin qilib, raqibiga 9 ta to‘p urdi.
Shuningdek, Dortmundning «Borussiya» klubi muhim g‘alabani tantana qilgan bo‘lsa, Italiya grandi «Napoli» Portugaliya safaridan sharmandali mag‘lubiyat bilan qaytdi.
«Lans» – «Komo» 1:9: YECHL tarixidagi eng shafqatsiz hisoblardan biri
Sesk Fabregas boshqaruvidagi «Komo» klubi Fransiyada futbol olami ko‘rmagan haqiqiy hujumkor mushakbozlik ko‘rsatdi:
Douvikasdan benuqson het-trik: Gretsiyalik hujumchi Anastasios Douvikas 7, 32 va 57-daqiqalarda gol urib, uchrashuv qahramoniga aylandi;
Gollar yomg‘iri: Niko Pas (40), Lukas Da Kunya (47), Mark Kempf (53), Martin Baturina (58, 69), Matiya Liberali (62) hamda Jovanni Papachiolli (90+1) mezbonlar darvozasiga tinmay to‘p yo‘lladi. Mezbonlardan yagona tasalli golini 65-daqiqada Ruben Agilyar urdi;
Jadvaldagi ko‘tarilish: Ushbu dahshatli g‘alabadan so‘ng «Komo» 9 ochko bilan musobaqa jadvalining yuqori 4-pog‘onasiga sakradi. «Lans» esa 3 ochko bilan 33-o‘rinda qoldi.
«Portu» – «Napoli» 4:1: Italiya chempioni safarda tor-mor etildi
Kechaning yana bir markaziy qarama-qarshiligi «Dragau» stadionida kechdi va mezbonlarning to‘liq hukmronligi ostida yakunlandi:
«Portu»ning ustunligi: Yan Bednarek (11), Renatu Veyga (71), Yakub Kivyor (80) va zaxiradan tushgan Samu (89 penalti) mehmonlar darvozasini ishg‘ol qildi;
Neapolliklarning inqirozi: Skott Maktominay 43-daqiqada gol urib, muvozanatni tiklagan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda «Napoli» o‘yini butunlay izdan chiqdi. 88-daqiqada Rafa Marinning maydondan chetlatilishi himoyadagi bo‘shliqni yanada kattalashtirdi. «Portu» 26-o‘ringa chiqib oldi, «Napoli» esa 3 ochko bilan 27-pog‘onada.
Dortmundda iroda, Norvegiya va Niderlandiyadagi bahslar
Turning qolgan uchrashuvlarida ham keskin kurashlar kechdi:
«Borussiya D» 2:1 «Betis»: Dortmundliklar Fabiu Silva (49) va Karatas (72) tomonidan urilgan gollar evaziga qiyin g‘alabaga erishdi (mehmonlardan Ruibal 67-daqiqada javob berdi). Bu natijadan so‘ng «Borussiya» 8 ochko bilan 12-o‘ringa ko‘tarildi;
«Viking» 4:1 «Sabah»: Norvegiyada mehmon bo‘lgan ozarbayjonliklar yirik hisobda mag‘lub bo‘ldi. Botheym dubl qayd etdi;
«PSV» 1:2 «Bryugge»: Belgiyaliklar Eyndxovenda iroda ko‘rsatib, Tresoldi va Forbsning gollari evaziga 3 ochkoni olib ketishdi.
Chempionlar ligasida 4 ta turdan so‘ng musobaqa jadvali yanada qizg‘in ko‘rinish oldi va pley-off yo‘llanmasi uchun kurash yangi bosqichga chiqdi.
Izohlar 0
…