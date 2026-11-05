YECHLda shov-shuv: “Komo” Fransiyada 9 ta gol urdi, “Napoli” Portugaliyada tor-mor etildi

·70·Sport
YECHLda shov-shuv: “Komo” Fransiyada 9 ta gol urdi, “Napoli” Portugaliyada tor-mor etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida Italiyaning «Komo» klubi safarda «Lans» darvozasiga javobsiz 9 ta gol urib, turnir tarixidagi eng yirik hisoblardan birini qayd etdi.
  • Ushbu g‘alabadan so‘ng Sesk Fabregas shogirdlari 9 ochko bilan musobaqa jadvalining yuqori 4-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi.
  • Shu bilan birga, «Napoli»
  • Portugaliyada «Portu»ga 1:4 hisobida mag‘lub bo‘lib, turnir jadvalida 27-o‘ringa tushib ketdi.

Yevropa Chempionlar ligasida 4-tur uchrashuvlari yakunlanib, muxlislarga haqiqiy sensatsiyalar va kutilmagan natijalarni taqdim etdi. Turning eng shov-shuvli voqeasi Fransiyada kuzatildi — turnir debyutanti sanalgan Italiyaning «Komo» klubi safarda «Lans» darvozasini chilparchin qilib, raqibiga 9 ta to‘p urdi.

Shuningdek, Dortmundning «Borussiya» klubi muhim g‘alabani tantana qilgan bo‘lsa, Italiya grandi «Napoli» Portugaliya safaridan sharmandali mag‘lubiyat bilan qaytdi.

«Lans» – «Komo» 1:9: YECHL tarixidagi eng shafqatsiz hisoblardan biri

Sesk Fabregas boshqaruvidagi «Komo» klubi Fransiyada futbol olami ko‘rmagan haqiqiy hujumkor mushakbozlik ko‘rsatdi:

  • Douvikasdan benuqson het-trik: Gretsiyalik hujumchi Anastasios Douvikas 7, 32 va 57-daqiqalarda gol urib, uchrashuv qahramoniga aylandi;

  • Gollar yomg‘iri: Niko Pas (40), Lukas Da Kunya (47), Mark Kempf (53), Martin Baturina (58, 69), Matiya Liberali (62) hamda Jovanni Papachiolli (90+1) mezbonlar darvozasiga tinmay to‘p yo‘lladi. Mezbonlardan yagona tasalli golini 65-daqiqada Ruben Agilyar urdi;

  • Jadvaldagi ko‘tarilish: Ushbu dahshatli g‘alabadan so‘ng «Komo» 9 ochko bilan musobaqa jadvalining yuqori 4-pog‘onasiga sakradi. «Lans» esa 3 ochko bilan 33-o‘rinda qoldi.

«Portu» – «Napoli» 4:1: Italiya chempioni safarda tor-mor etildi

Kechaning yana bir markaziy qarama-qarshiligi «Dragau» stadionida kechdi va mezbonlarning to‘liq hukmronligi ostida yakunlandi:

  • «Portu»ning ustunligi: Yan Bednarek (11), Renatu Veyga (71), Yakub Kivyor (80) va zaxiradan tushgan Samu (89 penalti) mehmonlar darvozasini ishg‘ol qildi;

  • Neapolliklarning inqirozi: Skott Maktominay 43-daqiqada gol urib, muvozanatni tiklagan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda «Napoli» o‘yini butunlay izdan chiqdi. 88-daqiqada Rafa Marinning maydondan chetlatilishi himoyadagi bo‘shliqni yanada kattalashtirdi. «Portu» 26-o‘ringa chiqib oldi, «Napoli» esa 3 ochko bilan 27-pog‘onada.

Dortmundda iroda, Norvegiya va Niderlandiyadagi bahslar

Turning qolgan uchrashuvlarida ham keskin kurashlar kechdi:

  • «Borussiya D» 2:1 «Betis»: Dortmundliklar Fabiu Silva (49) va Karatas (72) tomonidan urilgan gollar evaziga qiyin g‘alabaga erishdi (mehmonlardan Ruibal 67-daqiqada javob berdi). Bu natijadan so‘ng «Borussiya» 8 ochko bilan 12-o‘ringa ko‘tarildi;

  • «Viking» 4:1 «Sabah»: Norvegiyada mehmon bo‘lgan ozarbayjonliklar yirik hisobda mag‘lub bo‘ldi. Botheym dubl qayd etdi;

  • «PSV» 1:2 «Bryugge»: Belgiyaliklar Eyndxovenda iroda ko‘rsatib, Tresoldi va Forbsning gollari evaziga 3 ochkoni olib ketishdi.

Chempionlar ligasida 4 ta turdan so‘ng musobaqa jadvali yanada qizg‘in ko‘rinish oldi va pley-off yo‘llanmasi uchun kurash yangi bosqichga chiqdi.

Yevropa Chempionlar ligasiKomoLansSesk Fabregas
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Lans”ni 9:1 hisobida yakson qilgan Fabregas shogirdlariga jiddiy ogohlantirish berdi“Lans”ni 9:1 hisobida yakson qilgan Fabregas shogirdlariga jiddiy ogohlantirish berdiBugun 08:57Lans — Komo: tarkiblar va jonli matnLans — Komo: tarkiblar va jonli matnKecha 23:51“Roma”dan irodali g‘alaba, Fabregas jamoasi esa aqlbovar qilmas kambek ko‘rsatdi“Roma”dan irodali g‘alaba, Fabregas jamoasi esa aqlbovar qilmas kambek ko‘rsatdi28 oktabr 06:59Trevoh Chalobax Chelenseydan nega Komoga ketganini aytdiTrevoh Chalobax Chelenseydan nega Komoga ketganini aytdi18 avgust 15:39Komo Chelsi futbolchisi Liam Delap transferini rejalashtirmoqdaKomo Chelsi futbolchisi Liam Delap transferini rejalashtirmoqda17 avgust 11:58Como hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Liam Delap nomzodini koʻrib chiqmoqdaComo hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Liam Delap nomzodini koʻrib chiqmoqda14 avgust 17:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi