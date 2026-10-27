Shov-shuvli ma’lumot: Murabbiy bilan shartlashgan Krishtianu terma jamoaga qaytmoqdami?

·75·Sport
Shov-shuvli ma’lumot: Murabbiy bilan shartlashgan Krishtianu terma jamoaga qaytmoqdami?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu yuz bergan intizomiy mojarolar va 30 kunlik diskvalifikatsiyaga qaramay, Portugaliya milliy terma jamoasining noyabr oyidagi yig‘ini uchun tuzilgan kengaytirilgan ro‘yxatiga kiritildi.
  • O Jogo nashrining xabar berishicha, 41 yoshli hujumchi federatsiya tomonidan 255 yevro miqdorida jarimaga tortilgan bo‘lishiga qaramasdan, murabbiylar shtabi uni Daniya va Uelsga qarshi o‘yinlar uchun tarkibga jalb etgan.

Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi hujumchisi va jahon futboli afsonasi Krishtianu Ronaldu noyabr oyida bo‘lib o‘tadigan UYEFA Millatlar Ligasi bahslarida yana Portugaliya milliy terma jamoasi libosida maydonga tushishi mumkin. Bu haqda Portugaliyaning nufuzli O Jogo nashri rasmiy manbalarga tayanib xabar berdi.

Xabarga ko‘ra, 41 yoshli tajribali to‘purar yaqinda yuz bergan intizomiy mojarolar va federatsiya jazosiga qaramasdan, milliy terma jamoaning noyabr oyidagi yig‘ini uchun tuzilgan kengaytirilgan ro‘yxatidan o‘rin olgan.

Diskvalifikatsiya, jarima va murabbiyga qo‘yilgan shartlar

Yulduzli futbolchining terma jamoa atrofidagi so‘nggi mojaroli voqealari muxlislar o‘rtasida katta bahslarga sabab bo‘lgan edi:

  • 30 kunlik cheklov va ramziy jarima: Portugaliya futbol federatsiyasi hujumchining terma jamoa qarorgohini muddatidan avval o‘zboshimchalik bilan tark etgani sabab uni 30 kunga diskvalifikatsiya qilgan va 255 yevro miqdorida moliyaviy jarimaga tortgan edi;

  • Daniya va Norvegiya o‘yinlaridagi norozilik: Ronaldu Daniyaga qarshi o‘yin arafasida jamoa ixtiyoridan chiqib ketgan, Norvegiya bilan kechgan bahsda esa maydonga tushirilmagani ortidan milliy terma jamoa bosh murabbiyiga bir qancha qat’iy shartlar qo‘yganini ochiq bildirgandi;

  • Kengaytirilgan qaydnoma: Barcha kelishmovchiliklarga qaramay, murabbiylar shtabi uni, shuningdek, Samu Koshta va «Chelsi» vingeri Joau Feliksni ham dastlabki kengaytirilgan tarkibga jalb etmoqda.

Portugaliyani kutayotgan noyabr oyidagi muhim sinovlar

Millatlar Ligasidagi hal qiluvchi pallada portugaliyaliklarni ikkita muhim bellashuv kutib turibdi:

  • 14 noyabr — Daniyaga qarshi safar: Guruh peshqadamligi va pley-off yo‘llanmasi uchun prinsipial raqib sanalmish Daniya milliy jamoasiga qarshi kechadigan muhim bahs;

  • 17 noyabr — Uels bilan uchrashuv: Noyabr oyidagi ikkinchi tur doirasida Portugaliya terma jamoasi Uels vakillarini qabul qiladi;

  • Muxlislar nigohi Ronalduda: Agar 41 yoshli yulduz yakuniy qaydnomaga kirsa, uning milliy terma jamoa sardori sifatida asosiy tarkibga qaytishi muxlislarning diqqat markazida bo‘ladi.

Ronaldu va Portugaliya terma jamoasi holati

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Futbolchi

Krishtianu Ronaldu («An-Nasr»)

Yoshi

41 yoshda

Oxirgi holat

Kengaytirilgan tarkibga kiritildi (manba: O Jogo)

Avvalgi jazo

Federatsiya tomonidan 30 kunlik diskvalifikatsiya va 255 yevro jarima

Qaydnomadagi sheriklari

Joau Feliks, Samu Koshta va boshqalar

Bo‘lajak o‘yinlar

14 noyabr (Daniyaga qarshi), 17 noyabr (Uelsga qarshi)

Krishtianu RonalduPortugaliya milliy terma jamoasiUYEFA Millatlar LigasiAn-Nasr
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vidigal Ronaldu va Jezush o‘rtasidagi mojaroda murabbiy tarafini oldi...Vidigal Ronaldu va Jezush o‘rtasidagi mojaroda murabbiy tarafini oldi...11 oktabr 21:21Record shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladiRecord shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladi5 oktabr 11:55PFF rahbari Pedru Proensa Krishtianu Ronaldu bo‘yicha yakuniy nuqtani qo‘ydiPFF rahbari Pedru Proensa Krishtianu Ronaldu bo‘yicha yakuniy nuqtani qo‘ydi11 oktabr 09:02Endi navbat “Neftchi”gami? Krishtianu Ronaldu «An-Nasr» g‘alabasidan so‘ng bayonot berdiEndi navbat “Neftchi”gami? Krishtianu Ronaldu «An-Nasr» g‘alabasidan so‘ng bayonot berdi10 oktabr 14:37Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdiRonalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi8 oktabr 23:41Millionlar qo‘lladi, ammo jamoadoshlari Ronalduning shov-shuvli postiga munosabat bildirmadiMillionlar qo‘lladi, ammo jamoadoshlari Ronalduning shov-shuvli postiga munosabat bildirmadi8 oktabr 18:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi