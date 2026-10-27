Shov-shuvli ma’lumot: Murabbiy bilan shartlashgan Krishtianu terma jamoaga qaytmoqdami?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu yuz bergan intizomiy mojarolar va 30 kunlik diskvalifikatsiyaga qaramay, Portugaliya milliy terma jamoasining noyabr oyidagi yig‘ini uchun tuzilgan kengaytirilgan ro‘yxatiga kiritildi.
- O Jogo nashrining xabar berishicha, 41 yoshli hujumchi federatsiya tomonidan 255 yevro miqdorida jarimaga tortilgan bo‘lishiga qaramasdan, murabbiylar shtabi uni Daniya va Uelsga qarshi o‘yinlar uchun tarkibga jalb etgan.
Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi hujumchisi va jahon futboli afsonasi Krishtianu Ronaldu noyabr oyida bo‘lib o‘tadigan UYEFA Millatlar Ligasi bahslarida yana Portugaliya milliy terma jamoasi libosida maydonga tushishi mumkin. Bu haqda Portugaliyaning nufuzli O Jogo nashri rasmiy manbalarga tayanib xabar berdi.
Xabarga ko‘ra, 41 yoshli tajribali to‘purar yaqinda yuz bergan intizomiy mojarolar va federatsiya jazosiga qaramasdan, milliy terma jamoaning noyabr oyidagi yig‘ini uchun tuzilgan kengaytirilgan ro‘yxatidan o‘rin olgan.
Diskvalifikatsiya, jarima va murabbiyga qo‘yilgan shartlar
Yulduzli futbolchining terma jamoa atrofidagi so‘nggi mojaroli voqealari muxlislar o‘rtasida katta bahslarga sabab bo‘lgan edi:
30 kunlik cheklov va ramziy jarima: Portugaliya futbol federatsiyasi hujumchining terma jamoa qarorgohini muddatidan avval o‘zboshimchalik bilan tark etgani sabab uni 30 kunga diskvalifikatsiya qilgan va 255 yevro miqdorida moliyaviy jarimaga tortgan edi;
Daniya va Norvegiya o‘yinlaridagi norozilik: Ronaldu Daniyaga qarshi o‘yin arafasida jamoa ixtiyoridan chiqib ketgan, Norvegiya bilan kechgan bahsda esa maydonga tushirilmagani ortidan milliy terma jamoa bosh murabbiyiga bir qancha qat’iy shartlar qo‘yganini ochiq bildirgandi;
Kengaytirilgan qaydnoma: Barcha kelishmovchiliklarga qaramay, murabbiylar shtabi uni, shuningdek, Samu Koshta va «Chelsi» vingeri Joau Feliksni ham dastlabki kengaytirilgan tarkibga jalb etmoqda.
Portugaliyani kutayotgan noyabr oyidagi muhim sinovlar
Millatlar Ligasidagi hal qiluvchi pallada portugaliyaliklarni ikkita muhim bellashuv kutib turibdi:
14 noyabr — Daniyaga qarshi safar: Guruh peshqadamligi va pley-off yo‘llanmasi uchun prinsipial raqib sanalmish Daniya milliy jamoasiga qarshi kechadigan muhim bahs;
17 noyabr — Uels bilan uchrashuv: Noyabr oyidagi ikkinchi tur doirasida Portugaliya terma jamoasi Uels vakillarini qabul qiladi;
Muxlislar nigohi Ronalduda: Agar 41 yoshli yulduz yakuniy qaydnomaga kirsa, uning milliy terma jamoa sardori sifatida asosiy tarkibga qaytishi muxlislarning diqqat markazida bo‘ladi.
Ronaldu va Portugaliya terma jamoasi holati
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Futbolchi
Krishtianu Ronaldu («An-Nasr»)
Yoshi
41 yoshda
Oxirgi holat
Kengaytirilgan tarkibga kiritildi (manba: O Jogo)
Avvalgi jazo
Federatsiya tomonidan 30 kunlik diskvalifikatsiya va 255 yevro jarima
Qaydnomadagi sheriklari
Joau Feliks, Samu Koshta va boshqalar
Bo‘lajak o‘yinlar
14 noyabr (Daniyaga qarshi), 17 noyabr (Uelsga qarshi)
Izohlar 0
…