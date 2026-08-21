Aston Villa Ezri Konsaning oʻrniga Tosin Adarabioyoni moʻljallamoqda

·16·Sport
Aston Villa Ezri Konsaning oʻrniga Tosin Adarabioyoni moʻljallamoqda

Angliyaning Aston Villa klubi himoya chizigʻini tubdan yangilash maqsadida Londonning Chelsi jamoasi vakili Tosin Adarabioyoni oʻz safiga qoʻshib olish uchun kurashga kirishdi. Sky Sports nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur transfer harakati jamoaning asosiy himoyachilaridan biri Ezri Konsaning Arsenalga oʻtishi kutilayotgani fonida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Aston Villa bosh murabbiyi Unai Emeri yozgi transferlar davridagi yirik yoʻqotishlardan soʻng tarkibni qayta shakllantirish uchun vaqt bilan poyga oʻynamoqda. Klub parkidan ketayotgan futbolchilar orasida eng ogʻir yoʻqotish bu — Angliya terma jamoasi aʼzosi Ezri Konsaning transferi boʻlib, u Mikel Arteta boshchiligidagi Arsenal bilan 4 yillik shartnoma imzolagani xabar qilinmoqda.

Himoya chizigʻidagi oʻzgarishlar va Tosinning holati

28 yoshli markaziy himoyachi Tosin Adarabioyo 2024-yilda Fulhem klubidan erkin agent sifatida kelib qoʻshilganidan buyon Stamford Bridgeda qiyin davrni boshdan kechirmoqda. Manchester Siti akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlishiga qaramay, u Londondagi oʻzgaruvchan murabbiylar qoʻl ostida asosiy tarkibdan barqaror oʻrin egallay olmadi. Hatto uning raqami yangi futbolchiga berilib, 38-raqamga oʻtkazilgani ham uning klubdagi kelajagi soʻroq ostida ekanidan dalolat beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Tosin Chelmining Real Sosedadga qarshi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyini qaydnomasiga ham kiritilmagan edi. Unga Fransiyaning Marsel, Ispaniyaning Sevilya va sobiq ustozi Marko Silva boshqaradigan Portugaliyaning Benfika klublari qiziqish bildirayotgan boʻlsa-da, Angliya Premyer-ligasida qolish imkoniyati futbolchi uchun hal qiluvchi omil boʻlishi mumkin.

Arsenalning rejalari va muqobil variantlar

Arsenal uchun Ezri Konsaning transferi Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa uchun katta yutuq boʻldi. Vilyam Saliba va Yurri Timberning jarohatlaridan soʻng himoyani kuchaytirishga intilgan Arteta koʻp qirrali futbolchining xizmatidan foydalanishni rejalashtirgan. Aston Villa safida 286 ta oʻyin oʻtkazgan Konsaning amaldagi chempion safiga yoʻl olishi uning faoliyatidagi muhim qadamga aylandi.

Goal.com xabariga koʻra, Aston Villa rahbariyati faqat Tosin bilan cheklanib qolmayapti. Klub himoyani mustahkamlash uchun Italiyaning Milan klubi yulduzi Fikayo Tomorini ham muqobil variant sifatida koʻrib chiqmoqda. Angliya terma jamoasi aʼzosi boʻlgan Tomori ham boshqa daʼvogarlar orasidan aynan Aston Villa variantini maʼqul koʻrayotgani va tomonlar oʻrtasida dastlabki muzokaralar boshlangani aytilmoqda.

Aston VillaChelsiArsenalTosin AdarabioyoEzri Konsa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Real Madrid yulduzlariga qatʼiy ogohlantirish berdiJoze Mourinyo Real Madrid yulduzlariga qatʼiy ogohlantirish berdiBugun, 15:16Mattia Perinning Palermo jamoasiga oʻtishidagi toʻsiqlar bartaraf etildiMattia Perinning Palermo jamoasiga oʻtishidagi toʻsiqlar bartaraf etildiBugun, 15:15Tottenxem Omar Marmoush transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiTottenxem Omar Marmoush transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 14:58Joze Mourinyo Lamin Yamalni Real Madridga nima uchun olib kelmasligini aytdiJoze Mourinyo Lamin Yamalni Real Madridga nima uchun olib kelmasligini aytdiBugun, 14:53Martin Kyoun Maks Doumenning Arsenal asosiy jamoasidagi o‘rnini baholadiMartin Kyoun Maks Doumenning Arsenal asosiy jamoasidagi o‘rnini baholadiBugun, 14:37Yuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqqdaYuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqqdaBugun, 14:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)