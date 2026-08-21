Aston Villa Ezri Konsaning oʻrniga Tosin Adarabioyoni moʻljallamoqda
Angliyaning Aston Villa klubi himoya chizigʻini tubdan yangilash maqsadida Londonning Chelsi jamoasi vakili Tosin Adarabioyoni oʻz safiga qoʻshib olish uchun kurashga kirishdi. Sky Sports nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur transfer harakati jamoaning asosiy himoyachilaridan biri Ezri Konsaning Arsenalga oʻtishi kutilayotgani fonida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Aston Villa bosh murabbiyi Unai Emeri yozgi transferlar davridagi yirik yoʻqotishlardan soʻng tarkibni qayta shakllantirish uchun vaqt bilan poyga oʻynamoqda. Klub parkidan ketayotgan futbolchilar orasida eng ogʻir yoʻqotish bu — Angliya terma jamoasi aʼzosi Ezri Konsaning transferi boʻlib, u Mikel Arteta boshchiligidagi Arsenal bilan 4 yillik shartnoma imzolagani xabar qilinmoqda.
Himoya chizigʻidagi oʻzgarishlar va Tosinning holati28 yoshli markaziy himoyachi Tosin Adarabioyo 2024-yilda Fulhem klubidan erkin agent sifatida kelib qoʻshilganidan buyon Stamford Bridgeda qiyin davrni boshdan kechirmoqda. Manchester Siti akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlishiga qaramay, u Londondagi oʻzgaruvchan murabbiylar qoʻl ostida asosiy tarkibdan barqaror oʻrin egallay olmadi. Hatto uning raqami yangi futbolchiga berilib, 38-raqamga oʻtkazilgani ham uning klubdagi kelajagi soʻroq ostida ekanidan dalolat beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Tosin Chelmining Real Sosedadga qarshi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyini qaydnomasiga ham kiritilmagan edi. Unga Fransiyaning Marsel, Ispaniyaning Sevilya va sobiq ustozi Marko Silva boshqaradigan Portugaliyaning Benfika klublari qiziqish bildirayotgan boʻlsa-da, Angliya Premyer-ligasida qolish imkoniyati futbolchi uchun hal qiluvchi omil boʻlishi mumkin.
Arsenalning rejalari va muqobil variantlarArsenal uchun Ezri Konsaning transferi Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa uchun katta yutuq boʻldi. Vilyam Saliba va Yurri Timberning jarohatlaridan soʻng himoyani kuchaytirishga intilgan Arteta koʻp qirrali futbolchining xizmatidan foydalanishni rejalashtirgan. Aston Villa safida 286 ta oʻyin oʻtkazgan Konsaning amaldagi chempion safiga yoʻl olishi uning faoliyatidagi muhim qadamga aylandi.
Goal.com xabariga koʻra, Aston Villa rahbariyati faqat Tosin bilan cheklanib qolmayapti. Klub himoyani mustahkamlash uchun Italiyaning Milan klubi yulduzi Fikayo Tomorini ham muqobil variant sifatida koʻrib chiqmoqda. Angliya terma jamoasi aʼzosi boʻlgan Tomori ham boshqa daʼvogarlar orasidan aynan Aston Villa variantini maʼqul koʻrayotgani va tomonlar oʻrtasida dastlabki muzokaralar boshlangani aytilmoqda.
…