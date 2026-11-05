Toshkentda sensatsiya: “Xorazm” “Bunyodkor”ni mag‘lub etib, jadvalda yuqoriga ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Superligasining 27-turi doirasida Toshkentda kechgan bahsda «Xorazm» klubi «Bunyodkor» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
- Mehmonlar safida Suhrob Izzatov va Azizbek Pirmuhammadov gol urgan bo‘lsa, mezbonlarning yagona goliga Matiya Krivokapich mualliflik qildi.
- Ushbu natijadan so‘ng 26 ochkoga ega bo‘lgan «Xorazm»
- 13-o‘ringa ko‘tarildi, «Bunyodkor» esa qo‘shimcha ko‘rsatkichlar evaziga 14-pog‘onaga tushib ketdi.
O‘zbekiston Superligasining 27-turi shiddatli va murosasiz bahs bilan start oldi. Poytaxtda bo‘lib o‘tgan turning ochilish o‘yinida Toshkentning «Bunyodkor» klubi Urganchning «Xorazm» jamoasini qabul qildi. Keskin kurashlarga boy bo‘lgan bellashuvda Vali Sultonov boshchiligidagi mehmonlar 2:1 hisobida muhim va irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Ushbu muvaffaqiyat turnir jadvalining quyi qismidagi vaziyatni tubdan o‘zgartirib yubordi va jamoalarning pog‘ona almashishiga sabab bo‘ldi.
Birinchi bo‘limda hal bo‘lgan taqdir: Tezkor gol va javob zarbasi
Uchrashuv mehmonlarning faol hujumlari bilan boshlandi va gollar asosan ilk bo‘limda kiritildi:
Tezkor gol va tashabbus: Bahsning hali 5-daqiqasidayoq Suhrob Izzatov raqib darvozasini ishg‘ol etib, «Xorazm»ni hisobda oldinga olib chiqdi (0:1);
«Qaldirg‘ochlar»ning javobi: O‘tkazib yuborilgan to‘pdan so‘ng hujumga zo‘r bergan «Bunyodkor» 33-daqiqaga kelib muvozanatni tikladi — Matiya Krivokapich o‘z imkoniyatidan unumli foydalandi (1:1);
Hal qiluvchi zarba: Biroq mezbonlarning quvonchi uzoqqa cho‘zilmadi. Oradan atigi 4 daqiqa o‘tib, 37-daqiqada Azizbek Pirmuhammadov urganchliklarga g‘alaba keltiruvchi gol muallifiga aylandi (1:2).
Turnir jadvalidagi keskin burilish
Qo‘lga kiritilgan 3 ochko «Xorazm» uchun ligada qolish kurashida bebaho ahamiyat kasb etdi:
Pog‘ona almashinuvi: Mazkur g‘alabadan so‘ng «Xorazm» jamg‘argan ochkolari sonini 26 taga yetkazib, 13-o‘ringa ko‘tarildi;
«Bunyodkor» pastga sho‘ng‘idi: Toshkent klubi ham o‘z hisobida 26 ochkoga ega bo‘lib turgan bo‘lsa-da, o‘zaro o‘yinlar va qo‘shimcha ko‘rsatkichlar tufayli 14-pog‘onaga tushib ketdi.
O‘yin qaydnomasi: Superliga, 27-tur
«Bunyodkor» – «Xorazm» 1:2
Gollar: Matiya Krivokapich (33) — Suhrob Izzatov (5), Azizbek Pirmuhammadov (37).
«Bunyodkor»: Abdumavlon Abdujalilov, Sardor Rahmonov (Ivan Bukrin, 69), Matiya Krivokapich, Amir To‘raqulov, Muhammad Hakimov, Muzaffar Olimjonov (Sardor Abdunabiyev, 64), Narimonjon Ahmadjonov, Islom Anvarov (Nosir Abdusalomov, 57), Abdulhamid Ikromov (Shahzodjon Ne’matjonov, 64), Shamsiddin Tursunmahammadov, Azizbek To‘lqunbekov.
«Xorazm»: Umidjon Ergashev, Sardor Azimov (Temurbek Ismailov, 57), Rafael Tavaresh, Elzio Lohan, Diyor Ortiqboyev, Danil Nugumanov, Matiya Rom, Suhrob Izzatov, Azizbek Pirmuhammadov, Rustamjon Abduhamidov, Rafael Sabino (Maksim Shiryayev, 71).
Izohlar 0
…