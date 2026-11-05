Toshkentda sensatsiya: “Xorazm” “Bunyodkor”ni mag‘lub etib, jadvalda yuqoriga ko‘tarildi

·68·Sport
Toshkentda sensatsiya: “Xorazm” “Bunyodkor”ni mag‘lub etib, jadvalda yuqoriga ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Superligasining 27-turi doirasida Toshkentda kechgan bahsda «Xorazm» klubi «Bunyodkor» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
  • Mehmonlar safida Suhrob Izzatov va Azizbek Pirmuhammadov gol urgan bo‘lsa, mezbonlarning yagona goliga Matiya Krivokapich mualliflik qildi.
  • Ushbu natijadan so‘ng 26 ochkoga ega bo‘lgan «Xorazm»
  • 13-o‘ringa ko‘tarildi, «Bunyodkor» esa qo‘shimcha ko‘rsatkichlar evaziga 14-pog‘onaga tushib ketdi.

O‘zbekiston Superligasining 27-turi shiddatli va murosasiz bahs bilan start oldi. Poytaxtda bo‘lib o‘tgan turning ochilish o‘yinida Toshkentning «Bunyodkor» klubi Urganchning «Xorazm» jamoasini qabul qildi. Keskin kurashlarga boy bo‘lgan bellashuvda Vali Sultonov boshchiligidagi mehmonlar 2:1 hisobida muhim va irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Ushbu muvaffaqiyat turnir jadvalining quyi qismidagi vaziyatni tubdan o‘zgartirib yubordi va jamoalarning pog‘ona almashishiga sabab bo‘ldi.

Birinchi bo‘limda hal bo‘lgan taqdir: Tezkor gol va javob zarbasi

Uchrashuv mehmonlarning faol hujumlari bilan boshlandi va gollar asosan ilk bo‘limda kiritildi:

  • Tezkor gol va tashabbus: Bahsning hali 5-daqiqasidayoq Suhrob Izzatov raqib darvozasini ishg‘ol etib, «Xorazm»ni hisobda oldinga olib chiqdi (0:1);

  • «Qaldirg‘ochlar»ning javobi: O‘tkazib yuborilgan to‘pdan so‘ng hujumga zo‘r bergan «Bunyodkor» 33-daqiqaga kelib muvozanatni tikladi — Matiya Krivokapich o‘z imkoniyatidan unumli foydalandi (1:1);

  • Hal qiluvchi zarba: Biroq mezbonlarning quvonchi uzoqqa cho‘zilmadi. Oradan atigi 4 daqiqa o‘tib, 37-daqiqada Azizbek Pirmuhammadov urganchliklarga g‘alaba keltiruvchi gol muallifiga aylandi (1:2).

Turnir jadvalidagi keskin burilish

Qo‘lga kiritilgan 3 ochko «Xorazm» uchun ligada qolish kurashida bebaho ahamiyat kasb etdi:

  • Pog‘ona almashinuvi: Mazkur g‘alabadan so‘ng «Xorazm» jamg‘argan ochkolari sonini 26 taga yetkazib, 13-o‘ringa ko‘tarildi;

  • «Bunyodkor» pastga sho‘ng‘idi: Toshkent klubi ham o‘z hisobida 26 ochkoga ega bo‘lib turgan bo‘lsa-da, o‘zaro o‘yinlar va qo‘shimcha ko‘rsatkichlar tufayli 14-pog‘onaga tushib ketdi.

O‘yin qaydnomasi: Superliga, 27-tur

«Bunyodkor» – «Xorazm» 1:2

  • Gollar: Matiya Krivokapich (33) — Suhrob Izzatov (5), Azizbek Pirmuhammadov (37).

  • «Bunyodkor»: Abdumavlon Abdujalilov, Sardor Rahmonov (Ivan Bukrin, 69), Matiya Krivokapich, Amir To‘raqulov, Muhammad Hakimov, Muzaffar Olimjonov (Sardor Abdunabiyev, 64), Narimonjon Ahmadjonov, Islom Anvarov (Nosir Abdusalomov, 57), Abdulhamid Ikromov (Shahzodjon Ne’matjonov, 64), Shamsiddin Tursunmahammadov, Azizbek To‘lqunbekov.

  • «Xorazm»: Umidjon Ergashev, Sardor Azimov (Temurbek Ismailov, 57), Rafael Tavaresh, Elzio Lohan, Diyor Ortiqboyev, Danil Nugumanov, Matiya Rom, Suhrob Izzatov, Azizbek Pirmuhammadov, Rustamjon Abduhamidov, Rafael Sabino (Maksim Shiryayev, 71).

O‘zbekiston SuperligasiBunyodkorXorazm
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bunyodkor»ga yana transfer taqiqi: akademiyaga ham ta’sir qildi«Bunyodkor»ga yana transfer taqiqi: akademiyaga ham ta’sir qildi29 sentabr 17:20«Bunyodkor» o‘z maydonida «Buxoro»ni taslim etdi: Klub xavfli hududdan uzoqlashmoqda«Bunyodkor» o‘z maydonida «Buxoro»ni taslim etdi: Klub xavfli hududdan uzoqlashmoqda19 sentabr 22:49Elitda qolish uchun kurash: “Surxon”- “Xorazm” va «Bunyodkor» — «So‘g‘diyona» bahsida durangElitda qolish uchun kurash: “Surxon”- “Xorazm” va «Bunyodkor» — «So‘g‘diyona» bahsida durang16 oktabr 22:07Superliganing 23-turida bir nechta muhim bahslar bo‘lib o‘tadiSuperliganing 23-turida bir nechta muhim bahslar bo‘lib o‘tadi7 oktabr 06:43«Lokomotiv» «Bunyodkor»ni safdan chiqarib, chorak finalga yo‘l oldi«Lokomotiv» «Bunyodkor»ni safdan chiqarib, chorak finalga yo‘l oldi15 sentabr 21:374 ta gol va irodali kambek: «Qizilqum» Urganchda «Xorazm»ni 3:1 hisobida taslim etdi!4 ta gol va irodali kambek: «Qizilqum» Urganchda «Xorazm»ni 3:1 hisobida taslim etdi!22 sentabr 06:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi