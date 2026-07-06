Tomas Tuxel FIFA qaroridan norozi: Garri Keyn yordam soʻrab Donald Trampga murojaat qiladimi?

·67·Sport
Tomas Tuxel FIFA qaroridan norozi: Garri Keyn yordam soʻrab Donald Trampga murojaat qiladimi?

Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel FIFAning intizomiy qarorlaridagi izchillik yoʻqligini keskin tanqid ostiga oldi. Germaniyalik mutaxassis AQSH terma jamoasi hujumchisi Folarin Balogun bilan bogʻliq vaziyatdan soʻng, oʻzining noroziligini hazil aralash kinoya bilan ifoda etdi. Ushbu holat xalqaro futbol hamjamiyatida katta bahs-munozaralarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Gap shundaki, AQSH terma jamoasi yulduzi Folarin Balogun Bosniya va Hersegovinaga qarshi oʻyinda toʻgʻridan-toʻgʻri qizil kartochka olganiga qaramay, FIFA intizom kodeksining 27-moddasini qoʻllab, uning diskvalifikatsiyasini keyinga qoldirdi. Natijada futbolchi Belgiyaga qarshi nimchorak final oʻyinida maydonga tushish huquqini qoʻlga kiritdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Tomas Tuxel bunday qarordan hayratda ekanini yashirmagan.

Siyosiy aralashuv va FIFA qarori

Vaziyatga AQSHning yangi saylangan prezidenti Donald Trampning aralashgani haqidagi xabarlar voqeaga siyosiy tus berdi. Maʼlumotlarga koʻra, Tramp FIFA prezidenti Janni Infantino bilan bogʻlanib, Balogun masalasini koʻrib chiqishni soʻragan. Shundan soʻng, Donald Tramp oʻzining Truth Social tarmogʻida Angliya sardori Garri Keynni "AJOYIB oʻyinchi" deb atab, unga yuqori baho bergan.

Angliyaning Meksika ustidan qozonilgan 3:2 hisobidagi gʻalabasidan soʻng, Tomas Tuxelga Garri Keyn ham oʻz jamoadoshi Jarell Quansahning qizil kartochkasini bekor qilish uchun Trampdan yordam soʻrashi kerakmi, degan savol berildi. Jarell Quansah Meksika bilan bahsda maydondan chetlatilgan edi. Tuxel bu savolga kinoya bilan: "Balki, bu yaxshi boshlangʻich nuqtadir", — deya javob qaytardi.

Qarorlardagi nomuvofiqlik muammosi

Tomas Tuxel hakamlar va VAR tizimi tomonidan qabul qilingan qarorlarning qayta koʻrib chiqilishi futbolning mantiqiy asoslariga putur yetkazishidan xavotirda. Uning fikricha, agar har bir sariq yoki qizil kartochka ustidan shikoyat qilinib, siyosiy bosim ostida bekor qilinaversa, oʻyin tartibi buziladi.

"Bu qayerda toʻxtaydi? Men qoidalarni tushunmay qoldim. Agar Declan Rice olgan sariq kartochka notoʻgʻri boʻlsa, uni ham qaytarib berishadimi? Yoki Fransiyadan Michael Olise olgan kartochkani-chi? Biz endi har bir qaror ustidan cheksiz bahslashishimiz mumkin. Chiziq qayerga tortilishini bilmoqchiman, lekin menda bu savolga javob yoʻq", — deya taʼkidladi murabbiy.

Hozirda Angliya terma jamoasi Jarell Quansahning diskvalifikatsiyasi boʻyicha aniq bir qaror kutmoqda. Biroq Balogun bilan bogʻliq pretsedent futbol olamida qoidalar hamma uchun bir xil emasligi haqidagi gumonlarni kuchaytirib yubordi. Tomas Tuxel boshchiligidagi "Uch sherlar" esa navbatdagi muhim bahslarga tayyorgarlikni davom ettirmoqda.

Tomas TuxelGarri KeynFIFAAngliyaDonald Tramp
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland nima uchun Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmaydi?Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland nima uchun Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmaydi?Bugun, 13:54JCH-2026 to‘purarlari: uch yulduz yetakchilik qilmoqdaJCH-2026 to‘purarlari: uch yulduz yetakchilik qilmoqdaBugun, 13:22Karlo Anchelotti Braziliyani 2030 yilgacha boshqaradi...Karlo Anchelotti Braziliyani 2030 yilgacha boshqaradi...Bugun, 13:19Jud Bellingem Meksika ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng muxlislarni bayramga chorladiJud Bellingem Meksika ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng muxlislarni bayramga chorladiBugun, 12:57Erling Xolandning otasi Real Madridga oʻtish ehtimoli haqida kutilmagan bayonot berdiErling Xolandning otasi Real Madridga oʻtish ehtimoli haqida kutilmagan bayonot berdiBugun, 12:32Neymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiNeymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiBugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi