Tomas Tuxel FIFA qaroridan norozi: Garri Keyn yordam soʻrab Donald Trampga murojaat qiladimi?
Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel FIFAning intizomiy qarorlaridagi izchillik yoʻqligini keskin tanqid ostiga oldi. Germaniyalik mutaxassis AQSH terma jamoasi hujumchisi Folarin Balogun bilan bogʻliq vaziyatdan soʻng, oʻzining noroziligini hazil aralash kinoya bilan ifoda etdi. Ushbu holat xalqaro futbol hamjamiyatida katta bahs-munozaralarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Gap shundaki, AQSH terma jamoasi yulduzi Folarin Balogun Bosniya va Hersegovinaga qarshi oʻyinda toʻgʻridan-toʻgʻri qizil kartochka olganiga qaramay, FIFA intizom kodeksining 27-moddasini qoʻllab, uning diskvalifikatsiyasini keyinga qoldirdi. Natijada futbolchi Belgiyaga qarshi nimchorak final oʻyinida maydonga tushish huquqini qoʻlga kiritdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Tomas Tuxel bunday qarordan hayratda ekanini yashirmagan.
Siyosiy aralashuv va FIFA qaroriVaziyatga AQSHning yangi saylangan prezidenti Donald Trampning aralashgani haqidagi xabarlar voqeaga siyosiy tus berdi. Maʼlumotlarga koʻra, Tramp FIFA prezidenti Janni Infantino bilan bogʻlanib, Balogun masalasini koʻrib chiqishni soʻragan. Shundan soʻng, Donald Tramp oʻzining Truth Social tarmogʻida Angliya sardori Garri Keynni "AJOYIB oʻyinchi" deb atab, unga yuqori baho bergan.
Angliyaning Meksika ustidan qozonilgan 3:2 hisobidagi gʻalabasidan soʻng, Tomas Tuxelga Garri Keyn ham oʻz jamoadoshi Jarell Quansahning qizil kartochkasini bekor qilish uchun Trampdan yordam soʻrashi kerakmi, degan savol berildi. Jarell Quansah Meksika bilan bahsda maydondan chetlatilgan edi. Tuxel bu savolga kinoya bilan: "Balki, bu yaxshi boshlangʻich nuqtadir", — deya javob qaytardi.
Qarorlardagi nomuvofiqlik muammosiTomas Tuxel hakamlar va VAR tizimi tomonidan qabul qilingan qarorlarning qayta koʻrib chiqilishi futbolning mantiqiy asoslariga putur yetkazishidan xavotirda. Uning fikricha, agar har bir sariq yoki qizil kartochka ustidan shikoyat qilinib, siyosiy bosim ostida bekor qilinaversa, oʻyin tartibi buziladi.
"Bu qayerda toʻxtaydi? Men qoidalarni tushunmay qoldim. Agar Declan Rice olgan sariq kartochka notoʻgʻri boʻlsa, uni ham qaytarib berishadimi? Yoki Fransiyadan Michael Olise olgan kartochkani-chi? Biz endi har bir qaror ustidan cheksiz bahslashishimiz mumkin. Chiziq qayerga tortilishini bilmoqchiman, lekin menda bu savolga javob yoʻq", — deya taʼkidladi murabbiy.
Hozirda Angliya terma jamoasi Jarell Quansahning diskvalifikatsiyasi boʻyicha aniq bir qaror kutmoqda. Biroq Balogun bilan bogʻliq pretsedent futbol olamida qoidalar hamma uchun bir xil emasligi haqidagi gumonlarni kuchaytirib yubordi. Tomas Tuxel boshchiligidagi "Uch sherlar" esa navbatdagi muhim bahslarga tayyorgarlikni davom ettirmoqda.
…