Tomas Tuxel Declan Rice nima uchun almashtirilganiga oydinlik kiritdi
Angliya terma jamoasining Jahon chempionati chorak finalida Norvegiya ustidan qozongan qiyin gʻalabasidan soʻng, koʻpchilikni bir savol qiynayotgan edi: nega asosiy tarkib yetakchisi Declan Rice tanaffusdayoq maydonni tark etdi? Jamoa bosh murabbiyi Tomas Tuxel ushbu kutilmagan qaror ortida nafaqat taktik yurish, balki futbolchining salomatligi bilan bogʻliq jiddiy xavotirlar yotganini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Miamida boʻlib oʻtgan uchrashuvda Angliya 2:1 hisobida gʻalaba qozonib, yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Biroq, birinchi boʻlimdan soʻng hisob 1:0 koʻrinishida Norvegiya foydasiga boʻlib turganda, Tuxel Arsenal yarim himoyachisini zaxiraga olishga qaror qildi. Bu qaror koʻpchilik uchun kutilmagan boʻldi, chunki Rice jamoaning oʻrta chizigʻidagi eng barqaror oʻyinchilardan biri hisoblanadi.
Taktik oʻzgarish va Florida jaziramasiGoal.com nashri xabariga koʻra, Tomas Tuxel bu qarorni Florida shtatidagi haddan tashqari issiq va nam ob-havo sharoiti bilan izohladi. Murabbiyning taʼkidlashicha, jamoa aʼzolari jazirama tufayli jismonan qiynalishgan. Xususan, Ezri Konsa mushaklaridagi tortishish tufayli muammolarga duch kelgan boʻlsa, Declan Rice borasida murabbiy hujumkorlikni oshirishni maqsad qilgan.
Tuxel tanaffusda Bukayo Saka va Eberechi Eze kabi hujumkor oʻyinchilarni maydonga tushirish orqali oʻyin tizimini oʻzgartirdi. "Biz 1:0 hisobida ortda qolayotganimizda bu qarorni qabul qildik va hisob tenglashganidan keyin ham fikrimdan qaytmadim. Bu jamoaga agressiv signal berish uchun kerak edi. Biz raqib jarima maydonchasiga yaqinroq harakat qilishimiz lozim edi", — deydi nemis mutaxassisi.
Biroq, faqatgina taktika asosiy sabab emas edi. Declan Rice ushbu muhim bahsdan oldin sogʻligʻi bilan bogʻliq muammolarga duch kelgan. U kasallik tufayli ketma-ket ikki kunlik mashgʻulotlarni oʻtkazib yuborgan va oʻyin kuni ham oʻzini toʻliq tiklay olmagan edi. Tuxel futbolchining 90 daqiqa davomida yuqori tempda oʻynay olmasligini oldindan bilganini tan oldi.
Zaxira imkoniyatlarini tejash strategiyasiMurabbiyning soʻzlariga koʻra, uchrashuv qoʻshimcha boʻlimlarga (120 daqiqa) choʻzilishi ehtimolini hisobga olgan holda, zaxira almashtirish imkoniyatlarini tejab qolishga harakat qilgan. Agar Rice ikkinchi boʻlim oʻrtasida charchab qolsa, bu majburiy almashtirishga olib kelar va oʻyin oxirida murabbiyning qoʻl-oyogʻini bogʻlab qoʻyishi mumkin edi. Shu sababli, tanaffusdagi oʻzgarish strategik jihatdan eng toʻgʻri yoʻl deb topildi.
Endilikda Angliya terma jamoasini yarim finalda Lionel Messi boshchiligidagi Argentina kutmoqda. Ushbu muhim toʻqnashuv oldidan jamoa Kanzas-Siti shahriga yoʻl oladi. Tuxel futbolchilarning tiklanishi uchun mashgʻulotlar intensivligini pasaytirishini va asosiy eʼtibor Declan Rice kabi yetakchilarning jismoniy holatini yaxshilashga qaratilishini bildirdi.
Jud Bellingem dubli evaziga qoʻlga kiritilgan gʻalaba angliyaliklarga ruhiy ustunlik berishi shubhasiz. Ammo Argentina bilan oʻyinda Declan Rice kabi tayanch yarim himoyachisining toʻliq tayyor boʻlishi Angliya uchun final sari yoʻlda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi.
…