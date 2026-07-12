Tomas Tuxel Declan Rice nima uchun almashtirilganiga oydinlik kiritdi

·44·Sport
Tomas Tuxel Declan Rice nima uchun almashtirilganiga oydinlik kiritdi

Angliya terma jamoasining Jahon chempionati chorak finalida Norvegiya ustidan qozongan qiyin gʻalabasidan soʻng, koʻpchilikni bir savol qiynayotgan edi: nega asosiy tarkib yetakchisi Declan Rice tanaffusdayoq maydonni tark etdi? Jamoa bosh murabbiyi Tomas Tuxel ushbu kutilmagan qaror ortida nafaqat taktik yurish, balki futbolchining salomatligi bilan bogʻliq jiddiy xavotirlar yotganini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Miamida boʻlib oʻtgan uchrashuvda Angliya 2:1 hisobida gʻalaba qozonib, yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Biroq, birinchi boʻlimdan soʻng hisob 1:0 koʻrinishida Norvegiya foydasiga boʻlib turganda, Tuxel Arsenal yarim himoyachisini zaxiraga olishga qaror qildi. Bu qaror koʻpchilik uchun kutilmagan boʻldi, chunki Rice jamoaning oʻrta chizigʻidagi eng barqaror oʻyinchilardan biri hisoblanadi.

Taktik oʻzgarish va Florida jaziramasi

Goal.com nashri xabariga koʻra, Tomas Tuxel bu qarorni Florida shtatidagi haddan tashqari issiq va nam ob-havo sharoiti bilan izohladi. Murabbiyning taʼkidlashicha, jamoa aʼzolari jazirama tufayli jismonan qiynalishgan. Xususan, Ezri Konsa mushaklaridagi tortishish tufayli muammolarga duch kelgan boʻlsa, Declan Rice borasida murabbiy hujumkorlikni oshirishni maqsad qilgan.

Tuxel tanaffusda Bukayo Saka va Eberechi Eze kabi hujumkor oʻyinchilarni maydonga tushirish orqali oʻyin tizimini oʻzgartirdi. "Biz 1:0 hisobida ortda qolayotganimizda bu qarorni qabul qildik va hisob tenglashganidan keyin ham fikrimdan qaytmadim. Bu jamoaga agressiv signal berish uchun kerak edi. Biz raqib jarima maydonchasiga yaqinroq harakat qilishimiz lozim edi", — deydi nemis mutaxassisi.

Biroq, faqatgina taktika asosiy sabab emas edi. Declan Rice ushbu muhim bahsdan oldin sogʻligʻi bilan bogʻliq muammolarga duch kelgan. U kasallik tufayli ketma-ket ikki kunlik mashgʻulotlarni oʻtkazib yuborgan va oʻyin kuni ham oʻzini toʻliq tiklay olmagan edi. Tuxel futbolchining 90 daqiqa davomida yuqori tempda oʻynay olmasligini oldindan bilganini tan oldi.

Zaxira imkoniyatlarini tejash strategiyasi

Murabbiyning soʻzlariga koʻra, uchrashuv qoʻshimcha boʻlimlarga (120 daqiqa) choʻzilishi ehtimolini hisobga olgan holda, zaxira almashtirish imkoniyatlarini tejab qolishga harakat qilgan. Agar Rice ikkinchi boʻlim oʻrtasida charchab qolsa, bu majburiy almashtirishga olib kelar va oʻyin oxirida murabbiyning qoʻl-oyogʻini bogʻlab qoʻyishi mumkin edi. Shu sababli, tanaffusdagi oʻzgarish strategik jihatdan eng toʻgʻri yoʻl deb topildi.

Endilikda Angliya terma jamoasini yarim finalda Lionel Messi boshchiligidagi Argentina kutmoqda. Ushbu muhim toʻqnashuv oldidan jamoa Kanzas-Siti shahriga yoʻl oladi. Tuxel futbolchilarning tiklanishi uchun mashgʻulotlar intensivligini pasaytirishini va asosiy eʼtibor Declan Rice kabi yetakchilarning jismoniy holatini yaxshilashga qaratilishini bildirdi.

Jud Bellingem dubli evaziga qoʻlga kiritilgan gʻalaba angliyaliklarga ruhiy ustunlik berishi shubhasiz. Ammo Argentina bilan oʻyinda Declan Rice kabi tayanch yarim himoyachisining toʻliq tayyor boʻlishi Angliya uchun final sari yoʻlda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi.

AngliyaДеклан РисеТомас ТухелJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi Angliyaga qarshi ilk o‘yini oldidan muhim gapni aytdiMessi Angliyaga qarshi ilk o‘yini oldidan muhim gapni aytdiBugun, 16:32«Bu Argentina 1990 yilgi jamoani eslatmoqda»: Nepomnyashiy final yo‘li haqida«Bu Argentina 1990 yilgi jamoani eslatmoqda»: Nepomnyashiy final yo‘li haqidaBugun, 16:28Xolandning otasi hakamdan norozi bo‘ldi: «Bizni talon-taroj qilishdi»Xolandning otasi hakamdan norozi bo‘ldi: «Bizni talon-taroj qilishdi»Bugun, 16:17Jud Bellingem onasining maslahati bilan Argentinaga qarshi yarim finalni saqlab qoldiJud Bellingem onasining maslahati bilan Argentinaga qarshi yarim finalni saqlab qoldiBugun, 15:57Lionel Messi va hakam oʻrtasidagi ziddiyat: Argentina yarim final ostonasidaLionel Messi va hakam oʻrtasidagi ziddiyat: Argentina yarim final ostonasidaBugun, 15:39Erling Xoland Jud Bellingem haqida: Angliya va Real Madrid bunday yulduz bilan baxtliErling Xoland Jud Bellingem haqida: Angliya va Real Madrid bunday yulduz bilan baxtliBugun, 15:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi