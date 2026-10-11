Parijda o‘zbekistonlik taekvondochilar ikki medal qo‘lga kiritdi

·51·Sport
Parijda o‘zbekistonlik taekvondochilar ikki medal qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Parijda o'tgan taekvondo WT bo'yicha Gran-pri turnirida o'zbekistonlik sportchilar Najmiddin Qosimhojiyev kumush, Ozoda Sobirjonova esa bronza medalini qo'lga kiritdi.
  • Najmiddin Qosimhojiyev erkaklar o'rtasida -68 kilogramm, Ozoda Sobirjonova esa ayollar o'rtasida -67 kilogramm vazn toifasida ishtirok etib, muvaffaqiyatli natijalarga erishdi.
  • 10 oktyabr kungi bahslarda qo'lga kiritilgan ushbu ikki medal o'zbekistonliklar uchun Parijdagi musobaqaning muhim yutuqlaridan bo'ldi.

Fransiya poytaxti Parijda o‘tayotgan taekvondo WT bo‘yicha Gran-pri turnirida O‘zbekiston terma jamoasi yana ikki medal bilan shohsupaga ko‘tarildi. Najmiddin Qosimhojiyev kumush, Ozoda Sobirjonova esa bronza medaliga sazovor bo‘lib, xalqaro maydonda yurtimiz sharafini munosib himoya qildi.

10 oktyabr kunigi bahslar o‘zbekistonlik sportchilar uchun muvaffaqiyatli yakunlandi. Ikki vazn toifasida qayd etilgan natijalar terma jamoa delegatsiyasi uchun Parijdagi musobaqaning muhim yutuqlaridan biri bo‘ldi.

Najmiddin Qosimhojiyev — Gran-pri turniri sovrindori

Erkaklar o‘rtasida -68 kilogramm vazn toifasida bahs olib borgan Najmiddin Qosimhojiyev musobaqani muvaffaqiyatli o‘tkazib, finalgacha yetib bordi va yakunda kumush medalni qo‘lga kiritdi.

Gran-pri kabi xalqaro musobaqalarda sovrindorlar safidan joy olish sportchidan nafaqat texnik mahorat, balki yuqori jismoniy tayyorgarlik, taktik aniqlik va ruhiy barqarorlikni ham talab qiladi. Qosimhojiyevning natijasi uning xalqaro raqobatda munosib ishtirok etganini ko‘rsatdi.

Ozoda Sobirjonova shohsupaga ko‘tarildi

Ayollar o‘rtasida -67 kilogramm vazn toifasida ishtirok etgan Ozoda Sobirjonova ham O‘zbekiston delegatsiyasiga medal keltirdi. U yarim finalgacha yetib borib, musobaqani bronza medali bilan yakunladi.

Sobirjonovaning sovrindorlar qatoriga kirishi O‘zbekiston terma jamoasining Parijdagi natijalarini yanada boyitdi. Ushbu muvaffaqiyat sportchining xalqaro maydondagi tajribasini oshirish va kelgusi musobaqalarga tayyorgarlik ko‘rishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston terma jamoasi hisobida — kumush va bronza

Shunday qilib, Parijdagi Gran-pri turnirining 10 oktyabr kunigi bahslarida O‘zbekiston vakillari bitta kumush va bitta bronza medaliga ega chiqdi.

Najmiddin Qosimhojiyev va Ozoda Sobirjonovaning natijalari o‘zbek taekvondosining xalqaro maydondagi ishtirokini yana bir bor namoyon etdi. Musobaqa davom etayotgan bir paytda muxlislar terma jamoaning keyingi chiqishlarini ham katta qiziqish bilan kuzatmoqda.

Eng muhimi, bunday nufuzli musobaqalarda qo‘lga kiritilgan medallar sportchilarga yangi tajriba bag‘ishlaydi, terma jamoaning xalqaro raqobatdagi salohiyatini namoyon etadi va kelgusi startlar uchun ishonchni mustahkamlaydi.

Najmiddin QosimhojiyevOzoda SobirjonovaParij Gran‑pri taekvondoO‘zbekiston terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ozoda Sobirjonovadan kumush medal: O‘zbekiston taekvondo vakilidan navbatdagi sovrinOzoda Sobirjonovadan kumush medal: O‘zbekiston taekvondo vakilidan navbatdagi sovrin2 oktabr 17:51O‘zbekiston taekvondochilari Osiyo Prezident kubogining ilk kunidayoq shohsupaga ko‘tarildiO‘zbekiston taekvondochilari Osiyo Prezident kubogining ilk kunidayoq shohsupaga ko‘tarildi19 avgust 11:26Jasurbek Jaysunov Osiyo Prezident kubogida oltin medalni qo‘lga kiritdiJasurbek Jaysunov Osiyo Prezident kubogida oltin medalni qo‘lga kiritdi21 avgust 06:10O‘zbekiston 70 ta medal oldi: sportchilarga qancha mukofot beriladi?O‘zbekiston 70 ta medal oldi: sportchilarga qancha mukofot beriladi?6 oktabr 21:52Bugun Aichi–Nagoyada O‘zbekistondan 9 ta medal: ikki oltin qo‘lga kiritildiBugun Aichi–Nagoyada O‘zbekistondan 9 ta medal: ikki oltin qo‘lga kiritildi30 sentabr 19:43O‘zbek shaxmatining mutlaq triumfi: Abdusattorovda oltin, Yoqubboyev va Sindarovda medallarO‘zbek shaxmatining mutlaq triumfi: Abdusattorovda oltin, Yoqubboyev va Sindarovda medallar29 sentabr 17:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi