Parijda o‘zbekistonlik taekvondochilar ikki medal qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Parijda o'tgan taekvondo WT bo'yicha Gran-pri turnirida o'zbekistonlik sportchilar Najmiddin Qosimhojiyev kumush, Ozoda Sobirjonova esa bronza medalini qo'lga kiritdi.
- Najmiddin Qosimhojiyev erkaklar o'rtasida -68 kilogramm, Ozoda Sobirjonova esa ayollar o'rtasida -67 kilogramm vazn toifasida ishtirok etib, muvaffaqiyatli natijalarga erishdi.
- 10 oktyabr kungi bahslarda qo'lga kiritilgan ushbu ikki medal o'zbekistonliklar uchun Parijdagi musobaqaning muhim yutuqlaridan bo'ldi.
Fransiya poytaxti Parijda o‘tayotgan taekvondo WT bo‘yicha Gran-pri turnirida O‘zbekiston terma jamoasi yana ikki medal bilan shohsupaga ko‘tarildi. Najmiddin Qosimhojiyev kumush, Ozoda Sobirjonova esa bronza medaliga sazovor bo‘lib, xalqaro maydonda yurtimiz sharafini munosib himoya qildi.
10 oktyabr kunigi bahslar o‘zbekistonlik sportchilar uchun muvaffaqiyatli yakunlandi. Ikki vazn toifasida qayd etilgan natijalar terma jamoa delegatsiyasi uchun Parijdagi musobaqaning muhim yutuqlaridan biri bo‘ldi.
Najmiddin Qosimhojiyev — Gran-pri turniri sovrindori
Erkaklar o‘rtasida -68 kilogramm vazn toifasida bahs olib borgan Najmiddin Qosimhojiyev musobaqani muvaffaqiyatli o‘tkazib, finalgacha yetib bordi va yakunda kumush medalni qo‘lga kiritdi.
Gran-pri kabi xalqaro musobaqalarda sovrindorlar safidan joy olish sportchidan nafaqat texnik mahorat, balki yuqori jismoniy tayyorgarlik, taktik aniqlik va ruhiy barqarorlikni ham talab qiladi. Qosimhojiyevning natijasi uning xalqaro raqobatda munosib ishtirok etganini ko‘rsatdi.
Ozoda Sobirjonova shohsupaga ko‘tarildi
Ayollar o‘rtasida -67 kilogramm vazn toifasida ishtirok etgan Ozoda Sobirjonova ham O‘zbekiston delegatsiyasiga medal keltirdi. U yarim finalgacha yetib borib, musobaqani bronza medali bilan yakunladi.
Sobirjonovaning sovrindorlar qatoriga kirishi O‘zbekiston terma jamoasining Parijdagi natijalarini yanada boyitdi. Ushbu muvaffaqiyat sportchining xalqaro maydondagi tajribasini oshirish va kelgusi musobaqalarga tayyorgarlik ko‘rishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.
O‘zbekiston terma jamoasi hisobida — kumush va bronza
Shunday qilib, Parijdagi Gran-pri turnirining 10 oktyabr kunigi bahslarida O‘zbekiston vakillari bitta kumush va bitta bronza medaliga ega chiqdi.
Najmiddin Qosimhojiyev va Ozoda Sobirjonovaning natijalari o‘zbek taekvondosining xalqaro maydondagi ishtirokini yana bir bor namoyon etdi. Musobaqa davom etayotgan bir paytda muxlislar terma jamoaning keyingi chiqishlarini ham katta qiziqish bilan kuzatmoqda.
Eng muhimi, bunday nufuzli musobaqalarda qo‘lga kiritilgan medallar sportchilarga yangi tajriba bag‘ishlaydi, terma jamoaning xalqaro raqobatdagi salohiyatini namoyon etadi va kelgusi startlar uchun ishonchni mustahkamlaydi.
Izohlar 0
…