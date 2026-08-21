Jasurbek Jaysunov Osiyo Prezident kubogida oltin medalni qo‘lga kiritdi
Pokistonning Lahor shahrida o‘tkazilayotgan taekvondo WT bo‘yicha “World Taekwondo President's Cup — Asia” xalqaro musobaqasining ikkinchi kungi bahslari O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun muvaffaqiyatli kechdi. Milliy olimpiya qo‘mitasi (MOQ) matbuot xizmatining xabariga ko‘ra, 19 avgust kungi shiddatli dasturda terma jamoamiz hisobiga yana 1 ta oltin va 1 ta kumush medal qo‘shildi.
Oltin va kumush: Ikkinchi kun qahramonlari
Tajribali taekvondochimiz Jasurbek Jaysunov -80 kg vazn toifasida barcha raqiblarini ketma-ket mag‘lub etib, musobaqaning bosh sovrini — oltin medalni naqd qildi. Ayollar o‘rtasidagi bahslarda esa -67 kg vaznda yurtimiz sharafini himoya qilgan Ozoda Sobirjonova finalgacha muvaffaqiyatli yetib borib, kumush medalga sazovor bo‘ldi.
«World Taekwondo President's Cup — Asia»: 2-kun natijalari
Vazn toifasi
Sportchi (O‘zbekiston)
Qo‘lga kiritilgan natija
-80 kg
Jasurbek Jaysunov
Oltin medal (Turnir chempioni)
-67 kg
Ozoda Sobirjonova
Kumush medal (Finalchi)
1-kun natijasi
Terma jamoa a’zolari
4 ta medal jamg‘arilgan edi
2 kunlik jami
O‘zbekiston delegatsiyasi
6 ta medal (1 ta oltin, sovrindorlar safi kengaymoqda)
Olimpiya reytingi uchun qimmatli g‘alaba
G-3 toifasiga kiruvchi mazkur nufuzli Osiyo Prezident kubogida Jasurbek Jaysunovning chempionligi va Ozoda Sobirjonovaning kumush medali sportchilarimizga jahon hamda Olimpiya reytinglarida muhim ochkolarni taqdim etdi. Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston vakillari musobaqaning ilk kunida ham 4 ta medalga ega chiqishgan edi.
Sizningcha, Jasurbek Jaysunov va milliy terma jamoamizning qolgan a’zolari kelgusi nufuzli musobaqalarda ham shunday barqaror oltin natijalarni ko‘rsatishga to‘liq tayyormi?
O‘z fikr va samimiy tilaklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy sportimiz ixlosmandlariga ushbu xushxabarni darhol ulashing!
…