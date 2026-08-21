Jasurbek Jaysunov Osiyo Prezident kubogida oltin medalni qo‘lga kiritdi

·3·Sport
Jasurbek Jaysunov Osiyo Prezident kubogida oltin medalni qo‘lga kiritdi

Pokistonning Lahor shahrida o‘tkazilayotgan taekvondo WT bo‘yicha “World Taekwondo President's Cup — Asia” xalqaro musobaqasining ikkinchi kungi bahslari O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun muvaffaqiyatli kechdi. Milliy olimpiya qo‘mitasi (MOQ) matbuot xizmatining xabariga ko‘ra, 19 avgust kungi shiddatli dasturda terma jamoamiz hisobiga yana 1 ta oltin va 1 ta kumush medal qo‘shildi.

Oltin va kumush: Ikkinchi kun qahramonlari

Tajribali taekvondochimiz Jasurbek Jaysunov -80 kg vazn toifasida barcha raqiblarini ketma-ket mag‘lub etib, musobaqaning bosh sovrini — oltin medalni naqd qildi. Ayollar o‘rtasidagi bahslarda esa -67 kg vaznda yurtimiz sharafini himoya qilgan Ozoda Sobirjonova finalgacha muvaffaqiyatli yetib borib, kumush medalga sazovor bo‘ldi.

«World Taekwondo President's Cup — Asia»: 2-kun natijalari

Vazn toifasi

Sportchi (O‘zbekiston)

Qo‘lga kiritilgan natija

-80 kg

Jasurbek Jaysunov

Oltin medal (Turnir chempioni)

-67 kg

Ozoda Sobirjonova

Kumush medal (Finalchi)

1-kun natijasi

Terma jamoa a’zolari

4 ta medal jamg‘arilgan edi

2 kunlik jami

O‘zbekiston delegatsiyasi

6 ta medal (1 ta oltin, sovrindorlar safi kengaymoqda)

Olimpiya reytingi uchun qimmatli g‘alaba

G-3 toifasiga kiruvchi mazkur nufuzli Osiyo Prezident kubogida Jasurbek Jaysunovning chempionligi va Ozoda Sobirjonovaning kumush medali sportchilarimizga jahon hamda Olimpiya reytinglarida muhim ochkolarni taqdim etdi. Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston vakillari musobaqaning ilk kunida ham 4 ta medalga ega chiqishgan edi.

Sizningcha, Jasurbek Jaysunov va milliy terma jamoamizning qolgan a’zolari kelgusi nufuzli musobaqalarda ham shunday barqaror oltin natijalarni ko‘rsatishga to‘liq tayyormi?

O‘z fikr va samimiy tilaklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy sportimiz ixlosmandlariga ushbu xushxabarni darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Konferensiyalar Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalariKonferensiyalar Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalariBugun, 06:08Yevropa Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalari: Saloh jamoasi yutqazdiYevropa Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalari: Saloh jamoasi yutqazdiBugun, 06:03Yuventus transfer bozori: ustuvor vazifa va qanot himoyachilari nomzodlariYuventus transfer bozori: ustuvor vazifa va qanot himoyachilari nomzodlariBugun, 01:39Manchester Siti Palmeiras vingeri Allan Eliasni transfer qilmoqchiManchester Siti Palmeiras vingeri Allan Eliasni transfer qilmoqchiBugun, 00:39Aston Villa Fikayo Tomorini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiAston Villa Fikayo Tomorini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiKecha, 23:34Deku Rodri haqida ochiq gapirdi: «Uni “Real”dan olib qo‘yish uchun olmadik»Deku Rodri haqida ochiq gapirdi: «Uni “Real”dan olib qo‘yish uchun olmadik»Kecha, 22:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)