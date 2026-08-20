O‘zbekiston taekvondochilari Prezident kubogida katta muvaffaqiyatga erishdi
Pokistonning Lahor shahrida taekvondo WT bo‘yicha nufuzli “World Taekwondo President's Cup – Asia” xalqaro musobaqasi yakunlandi. Musobaqaning so‘nggi kunida O‘zbekiston terma jamoasi a’zolari o‘z hisobiga yana 2 ta kumush va 1 ta bronza medalini qo‘shib qo‘ydi. Milliy olimpiya qo‘mitasi (MOQ) xabariga ko‘ra, vakillarimiz turnirni jami 9 ta medal bilan muvaffaqiyatli yakunladi.
So‘nggi kun natijalari va sovrindorlar
Turnirning so‘nggi kunida gilamga chiqqan sportchilarimizdan Yodgor Jo‘raboyev (-87 kg) va Shohjahon Ahmedov (-68 kg) kumush medalga, Madina Mirabzalova (-57 kg) esa bronza medaliga sazovor bo‘ldi.
Terma jamoamiz mazkur musobaqada 1 ta oltin, 6 ta kumush va 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritib, jamoaviy hisobda kuchlilar qatoridan joy oldi.
«World Taekwondo President's Cup – Asia»: O‘zbekistonlik barcha sovrindorlar
Medal darajasi
Vazn toifasi
Sportchi (O‘zbekiston terma jamoasi)
Oltin medal
-80 kg
Jasurbek Jaysunov
Kumush medal
-68 kg
Shohjahon Ahmedov
Kumush medal
-74 kg
Najmiddin Qosimhojiyev
Kumush medal
-87 kg
Yodgor Jo‘raboyev
Kumush medal
-62 kg
Diyora Azizova
Kumush medal
-67 kg
Ozoda Sobirjonova
Kumush medal
+73 kg
Svetlana Saidova
Bronza medali
+87 kg
Marat Mavlonov
Bronza medali
-57 kg
Madina Mirabzalova
Olimpiya reytingi uchun qimmatli ochkolar
Prezident kubogi maqomidagi ushbu musobaqada qayd etilgan yuqori natijalar o‘zbekistonlik taekvondochilarga jahon va Olimpiya reytinglari uchun muhim ochkolarni jamg‘arish imkonini berdi.
Sizningcha, mazkur tarkibdagi yosh sportchilarimiz kelgusi katta Olimpiya o‘yinlari va jahon chempionatlarida oltin medallar sonini yanada oshira oladimi?
O‘z tabriklaringiz va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy terma jamoamiz muvaffaqiyatini barcha sport ixlosmandlariga darhol ulashing!
…