O‘zbekiston taekvondochilari Prezident kubogida katta muvaffaqiyatga erishdi

·0·Sport
O‘zbekiston taekvondochilari Prezident kubogida katta muvaffaqiyatga erishdi

Pokistonning Lahor shahrida taekvondo WT bo‘yicha nufuzli “World Taekwondo President's Cup – Asia” xalqaro musobaqasi yakunlandi. Musobaqaning so‘nggi kunida O‘zbekiston terma jamoasi a’zolari o‘z hisobiga yana 2 ta kumush va 1 ta bronza medalini qo‘shib qo‘ydi. Milliy olimpiya qo‘mitasi (MOQ) xabariga ko‘ra, vakillarimiz turnirni jami 9 ta medal bilan muvaffaqiyatli yakunladi.

So‘nggi kun natijalari va sovrindorlar

Turnirning so‘nggi kunida gilamga chiqqan sportchilarimizdan Yodgor Jo‘raboyev (-87 kg) va Shohjahon Ahmedov (-68 kg) kumush medalga, Madina Mirabzalova (-57 kg) esa bronza medaliga sazovor bo‘ldi.

Terma jamoamiz mazkur musobaqada 1 ta oltin, 6 ta kumush va 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritib, jamoaviy hisobda kuchlilar qatoridan joy oldi.

«World Taekwondo President's Cup – Asia»: O‘zbekistonlik barcha sovrindorlar

Medal darajasi

Vazn toifasi

Sportchi (O‘zbekiston terma jamoasi)

Oltin medal

-80 kg

Jasurbek Jaysunov

Kumush medal

-68 kg

Shohjahon Ahmedov

Kumush medal

-74 kg

Najmiddin Qosimhojiyev

Kumush medal

-87 kg

Yodgor Jo‘raboyev

Kumush medal

-62 kg

Diyora Azizova

Kumush medal

-67 kg

Ozoda Sobirjonova

Kumush medal

+73 kg

Svetlana Saidova

Bronza medali

+87 kg

Marat Mavlonov

Bronza medali

-57 kg

Madina Mirabzalova

Olimpiya reytingi uchun qimmatli ochkolar

Prezident kubogi maqomidagi ushbu musobaqada qayd etilgan yuqori natijalar o‘zbekistonlik taekvondochilarga jahon va Olimpiya reytinglari uchun muhim ochkolarni jamg‘arish imkonini berdi.

Sizningcha, mazkur tarkibdagi yosh sportchilarimiz kelgusi katta Olimpiya o‘yinlari va jahon chempionatlarida oltin medallar sonini yanada oshira oladimi?

O‘z tabriklaringiz va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy terma jamoamiz muvaffaqiyatini barcha sport ixlosmandlariga darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

U-20 jahon chempionatida O‘zbekiston delegatsiyasi yangi medallarni qo‘lga kiritdiU-20 jahon chempionatida O‘zbekiston delegatsiyasi yangi medallarni qo‘lga kiritdiBugun, 22:38Joau Palinya Bavariyani tark etib, Benfikaga oʻtmoqdaJoau Palinya Bavariyani tark etib, Benfikaga oʻtmoqdaBugun, 21:54O‘zbekistonlik qizlar Jahon chempionati uchun kurashadi: raqiblar ma’lumO‘zbekistonlik qizlar Jahon chempionati uchun kurashadi: raqiblar ma’lumBugun, 21:35«Ularni to‘xtatadigan kuch yo‘q»: Pol Merson «Arsenal»ning APLdagi ustunligi haqida«Ularni to‘xtatadigan kuch yo‘q»: Pol Merson «Arsenal»ning APLdagi ustunligi haqidaBugun, 21:25«Barselona»ga qaytgan Joau Kanselu Chempionlar Ligasidagi ambitsiyalarni ochiqladi«Barselona»ga qaytgan Joau Kanselu Chempionlar Ligasidagi ambitsiyalarni ochiqladiBugun, 21:16Tarixiy to‘qnashuvga yashil chiroq: WBC Fyuri - Joshua jangini tasdiqlaydimi?Tarixiy to‘qnashuvga yashil chiroq: WBC Fyuri - Joshua jangini tasdiqlaydimi?Bugun, 21:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)