Osiyo o‘yinlarida taekvondo bahslari: O‘zbekiston terma jamoasining raqiblari ma’lum
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlarida taekvondo WT bo‘yicha bellashuvlar 2 oktyabrdan boshlanadi, unda O‘zbekiston terma jamoasi ilk bosqichlarda Eron, Yaponiya, Filippin kabi davlatlar sportchilari bilan kuch sinashadi.
- Jasurbek Jaysunov bir vaqtning o‘zida ham an’anaviy, ham virtual taekvondo bahslarida qatnashadi.
- Musobaqalar Toshkent vaqti bilan tonggi soat 05:30 da boshlanadi.
XX yozgi Osiyo o‘yinlarining qizg‘in dasturi doirasida milliy terma jamoamiz uchun eng sermahsul va umidli sport turlaridan biri bo‘lgan taekvondo WT bo‘yicha bellashuvlarga rasman start berilmoqda. Ertaga, 2 oktyabrdan boshlab dayanlarda muxlislar intiqlik bilan kutgan kyorugi (jang) yo‘nalishidagi murosasiz qarama-qarshiliklar boshlanadi.
O‘zbekiston taekvondo WT assotsiatsiyasi matbuot xizmati hamyurtlarimizning ilk bosqichlardagi raqiblari va janglar jadvalini e’lon qildi.
2 oktyabr: Ilk kundanoq qizg‘in bahslar va virtual dayan
Musobaqaning birinchi kunidayoq terma jamoamiz yetakchilari dayanga chiqishadi. E’tiborli jihati, iste’dodli sportchimiz Jasurbek Jaysunov bir vaqtning o‘zida ham an’anaviy, ham virtual taekvondo bahslarida yurtimiz sharafini himoya qiladi:
Virtual taekvondo (nimchorak final): Jasurbek Jaysunov — Amirsani Baxtiyari (Eron)
-58 kg vazn toifasida (nimchorak final): Asadbek Samandarov — Hidetaka Mayeda (Yaponiya)
-80 kg vazn toifasida (nimchorak final): Jasurbek Jaysunov — Abhishek Baral
-67 kg vazn toifasida (nimchorak final): Ozoda Sobirjonova — Laila Delo (Filippin)
3 oktyabr: Chorak finaldan boshlaydigan Mavlonov va qizlar bahsi
Ikkinchi kun dasturida ham hamyurtlarimizni muhim va jiddiy sinovlar kutib turibdi. Xususan, super og‘ir vazndagi Marat Mavlonov musobaqani to‘g‘ridan to‘g‘ri chorak final bosqichidan boshlaydi:
-68 kg vazn toifasida (nimchorak final): Najmiddin Qosimxojiyev — Kavka Putravitama (Indoneziya)
+80 kg vazn toifasida (chorak final): Marat Mavlonov — Huang Yu Jen (Xitoy Taypeyi) hamda Muhammad Zuber (Malayziya) bahsi g‘olibiga qarshi
-57 kg vazn toifasida (nimchorak final): Madina Mirabzalova — Natkamon Vassana (Tailand)
+67 kg vazn toifasida (nimchorak final): Svetlana Saidova — Ho Yan Chong (Gonkong)
Bellashuvlar boshlanish vaqti
O‘zbekiston taekvondo WT assotsiatsiyasi ma’lumotiga ko‘ra, musobaqa kunlari dayanlardagi saralash janglari Toshkent vaqti bilan tonggi soat 05:30 da boshlanishi belgilangan.
Qit’aning eng kuchli ustalari jamlangan ushbu bahslarda hamyurtlarimiz yuqori natijalar ko‘rsatib, delegatsiyamiz hisobini yangi medallar bilan boyitishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…