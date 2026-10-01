Osiyo o‘yinlarida taekvondo bahslari: O‘zbekiston terma jamoasining raqiblari ma’lum

·1·Sport
Osiyo o‘yinlarida taekvondo bahslari: O‘zbekiston terma jamoasining raqiblari ma’lum
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarida taekvondo WT bo‘yicha bellashuvlar 2 oktyabrdan boshlanadi, unda O‘zbekiston terma jamoasi ilk bosqichlarda Eron, Yaponiya, Filippin kabi davlatlar sportchilari bilan kuch sinashadi.
  • Jasurbek Jaysunov bir vaqtning o‘zida ham an’anaviy, ham virtual taekvondo bahslarida qatnashadi.
  • Musobaqalar Toshkent vaqti bilan tonggi soat 05:30 da boshlanadi.

XX yozgi Osiyo o‘yinlarining qizg‘in dasturi doirasida milliy terma jamoamiz uchun eng sermahsul va umidli sport turlaridan biri bo‘lgan taekvondo WT bo‘yicha bellashuvlarga rasman start berilmoqda. Ertaga, 2 oktyabrdan boshlab dayanlarda muxlislar intiqlik bilan kutgan kyorugi (jang) yo‘nalishidagi murosasiz qarama-qarshiliklar boshlanadi.

O‘zbekiston taekvondo WT assotsiatsiyasi matbuot xizmati hamyurtlarimizning ilk bosqichlardagi raqiblari va janglar jadvalini e’lon qildi.

2 oktyabr: Ilk kundanoq qizg‘in bahslar va virtual dayan

Musobaqaning birinchi kunidayoq terma jamoamiz yetakchilari dayanga chiqishadi. E’tiborli jihati, iste’dodli sportchimiz Jasurbek Jaysunov bir vaqtning o‘zida ham an’anaviy, ham virtual taekvondo bahslarida yurtimiz sharafini himoya qiladi:

  • Virtual taekvondo (nimchorak final): Jasurbek Jaysunov — Amirsani Baxtiyari (Eron)

  • -58 kg vazn toifasida (nimchorak final): Asadbek Samandarov — Hidetaka Mayeda (Yaponiya)

  • -80 kg vazn toifasida (nimchorak final): Jasurbek Jaysunov — Abhishek Baral

  • -67 kg vazn toifasida (nimchorak final): Ozoda Sobirjonova — Laila Delo (Filippin)

3 oktyabr: Chorak finaldan boshlaydigan Mavlonov va qizlar bahsi

Ikkinchi kun dasturida ham hamyurtlarimizni muhim va jiddiy sinovlar kutib turibdi. Xususan, super og‘ir vazndagi Marat Mavlonov musobaqani to‘g‘ridan to‘g‘ri chorak final bosqichidan boshlaydi:

  • -68 kg vazn toifasida (nimchorak final): Najmiddin Qosimxojiyev — Kavka Putravitama (Indoneziya)

  • +80 kg vazn toifasida (chorak final): Marat Mavlonov — Huang Yu Jen (Xitoy Taypeyi) hamda Muhammad Zuber (Malayziya) bahsi g‘olibiga qarshi

  • -57 kg vazn toifasida (nimchorak final): Madina Mirabzalova — Natkamon Vassana (Tailand)

  • +67 kg vazn toifasida (nimchorak final): Svetlana Saidova — Ho Yan Chong (Gonkong)

Bellashuvlar boshlanish vaqti

O‘zbekiston taekvondo WT assotsiatsiyasi ma’lumotiga ko‘ra, musobaqa kunlari dayanlardagi saralash janglari Toshkent vaqti bilan tonggi soat 05:30 da boshlanishi belgilangan.

Qit’aning eng kuchli ustalari jamlangan ushbu bahslarda hamyurtlarimiz yuqori natijalar ko‘rsatib, delegatsiyamiz hisobini yangi medallar bilan boyitishi kutilmoqda.

Uzbekiston taekvondo WT assotsiatsiyasiJasurbek JaysunovMarat Mavlonov2 oktyabr taekvondo musobaqasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo o‘yinlarida taekvondo: O‘zbekistonning 8 vakili ma’lum...Osiyo o‘yinlarida taekvondo: O‘zbekistonning 8 vakili ma’lum...29 sentabr 17:48Jasurbek Jaysunov Osiyo Prezident kubogida oltin medalni qo‘lga kiritdiJasurbek Jaysunov Osiyo Prezident kubogida oltin medalni qo‘lga kiritdi21 avgust 06:10Taekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiTaekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdi7 iyun 22:18Nagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiNagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdi21 sentabr 08:08Osiyo o‘yinlarida dzyudo start oladi: o‘zbekistonliklar raqiblarini bilib oldiOsiyo o‘yinlarida dzyudo start oladi: o‘zbekistonliklar raqiblarini bilib oldi29 sentabr 17:27Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiMutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi