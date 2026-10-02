Ozoda Sobirjonovadan kumush medal: O‘zbekiston taekvondo vakilidan navbatdagi sovrin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ozoda Sobirjonova 2 oktyabr kuni Yaponiyaning Nagoya shahrida bo'lib o'tgan Osiyo o'yinlarida taekvondo WT bo'yicha -67 kg vazn toifasida kumush medalni qo'lga kiritdi.
- U finalda Eron vakilasiga qarshi bahs olib bordi va kichik farq bilan imkoniyatni boy berdi.
- Bu natija O'zbekiston terma jamoasining umumjamoa hisobidagi o'rnini mustahkamlashga hissa qo'shdi.
Yaponiyaning Nagoya shahrida davom etayotgan Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sport delegatsiyasi navbatdagi yuqori natijani qayd etdi! Bugun, 2 oktyabr kuni taekvondo WT bo‘yicha bahslar bo‘lib o‘tdi va unda yurtimiz sharafini himoya qilgan mahoratli sportchimiz Ozoda Sobirjonova muvaffaqiyatli ishtirok etib, delegatsiyamiz hisobiga qimmatli kumush medalni yozdirib qo‘ydi. Shiddatli kechgan final bellashuvida hamyurtimiz Eron vakilasiga qarshi bahs olib bordi. Xo‘sh, final janglari qanday kechdi va taekvondochimiz shohsupaga qanday yetib keldi?
Shiddatli final va kumush pog‘ona
Ozoda Sobirjonova musobaqa davomida qit’aning eng kuchli raqiblarini yengib, hal qiluvchi bosqichgacha yetib bordi:
Vazn toifasi: Hamyurtimiz -67 kg vazn toifasida dayanga chiqib, musobaqaning eng kuchli sportchilari bilan kuch sinashdi;
Finaldagi raqib: Oltin medal uchun kechgan dramatik to‘qnashuvda unga Eron milliy jamoasi vakilasi raqiblik qildi;
Murosasiz kurash: Keskin zarbalar va shiddatli harakatlarga boy bo‘lgan bellashuvda Sobirjonova kichik farq bilan imkoniyatni boy berib qo‘ydi;
Osiyo o‘yinlari vitse-chempioni: Qayd etilgan natija evaziga Ozoda Sobirjonova rasman Osiyo o‘yinlarining kumush medali sovrindoriga aylandi.
2 oktyabr bahslarining muhim natijasi
«Taekvondo WT bo‘yicha O‘zbekiston milliy jamoasi a’zosi Ozoda Sobirjonova 2 oktyabr kungi bahslarda -67 kg vazn toifasida finalga qadar yetib borib, kumush medalni qo‘lga kiritdi».
Ushbu medal O‘zbekiston terma jamoasining Osiyo o‘yinlari umumjamoa hisobidagi o‘rnini yanada mustahkamlashga muhim hissa bo‘lib qo‘shildi.
Taekvondo WT bo‘yicha natijalar (Jadval)
Mezon / Holat
Tafsilotlar
Sportchi
Ozoda Sobirjonova (O‘zbekiston milliy jamoasi)
Sport turi
Taekvondo WT
Vazn toifasi
-67 kg
Qo‘lga kiritilgan medal
Kumush medal
Finaldagi raqib
Eron terma jamoasi vakilasi
Musobaqa sanasi
2026 yil 2 oktyabr
Sizningcha, Ozoda Sobirjonovaning ushbu kumush medali kelgusi jahon chempionatlari va Olimpiya o‘yinlarida oltinga aylanishi uchun unga yana qanday jihatlar yetishmadi? Taekvondochimizning mahoratiga qanday baho berasiz?
O‘z tabriklaringiz va fikr-mulohazangizni pastda izohlarda qoldiring hamda yurtimiz sportining navbatdagi muvaffaqiyatini barcha muxlislarga Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…