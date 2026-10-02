Ozoda Sobirjonovadan kumush medal: O‘zbekiston taekvondo vakilidan navbatdagi sovrin

·36·Sport
Ozoda Sobirjonovadan kumush medal: O‘zbekiston taekvondo vakilidan navbatdagi sovrin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ozoda Sobirjonova 2 oktyabr kuni Yaponiyaning Nagoya shahrida bo'lib o'tgan Osiyo o'yinlarida taekvondo WT bo'yicha -67 kg vazn toifasida kumush medalni qo'lga kiritdi.
  • U finalda Eron vakilasiga qarshi bahs olib bordi va kichik farq bilan imkoniyatni boy berdi.
  • Bu natija O'zbekiston terma jamoasining umumjamoa hisobidagi o'rnini mustahkamlashga hissa qo'shdi.

Yaponiyaning Nagoya shahrida davom etayotgan Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sport delegatsiyasi navbatdagi yuqori natijani qayd etdi! Bugun, 2 oktyabr kuni taekvondo WT bo‘yicha bahslar bo‘lib o‘tdi va unda yurtimiz sharafini himoya qilgan mahoratli sportchimiz Ozoda Sobirjonova muvaffaqiyatli ishtirok etib, delegatsiyamiz hisobiga qimmatli kumush medalni yozdirib qo‘ydi. Shiddatli kechgan final bellashuvida hamyurtimiz Eron vakilasiga qarshi bahs olib bordi. Xo‘sh, final janglari qanday kechdi va taekvondochimiz shohsupaga qanday yetib keldi?

Shiddatli final va kumush pog‘ona

Ozoda Sobirjonova musobaqa davomida qit’aning eng kuchli raqiblarini yengib, hal qiluvchi bosqichgacha yetib bordi:

  • Vazn toifasi: Hamyurtimiz -67 kg vazn toifasida dayanga chiqib, musobaqaning eng kuchli sportchilari bilan kuch sinashdi;

  • Finaldagi raqib: Oltin medal uchun kechgan dramatik to‘qnashuvda unga Eron milliy jamoasi vakilasi raqiblik qildi;

  • Murosasiz kurash: Keskin zarbalar va shiddatli harakatlarga boy bo‘lgan bellashuvda Sobirjonova kichik farq bilan imkoniyatni boy berib qo‘ydi;

  • Osiyo o‘yinlari vitse-chempioni: Qayd etilgan natija evaziga Ozoda Sobirjonova rasman Osiyo o‘yinlarining kumush medali sovrindoriga aylandi.

2 oktyabr bahslarining muhim natijasi

«Taekvondo WT bo‘yicha O‘zbekiston milliy jamoasi a’zosi Ozoda Sobirjonova 2 oktyabr kungi bahslarda -67 kg vazn toifasida finalga qadar yetib borib, kumush medalni qo‘lga kiritdi».

Ushbu medal O‘zbekiston terma jamoasining Osiyo o‘yinlari umumjamoa hisobidagi o‘rnini yanada mustahkamlashga muhim hissa bo‘lib qo‘shildi.

Taekvondo WT bo‘yicha natijalar (Jadval)

Mezon / Holat

Tafsilotlar

Sportchi

Ozoda Sobirjonova (O‘zbekiston milliy jamoasi)

Sport turi

Taekvondo WT

Vazn toifasi

-67 kg

Qo‘lga kiritilgan medal

Kumush medal

Finaldagi raqib

Eron terma jamoasi vakilasi

Musobaqa sanasi

2026 yil 2 oktyabr

Sizningcha, Ozoda Sobirjonovaning ushbu kumush medali kelgusi jahon chempionatlari va Olimpiya o‘yinlarida oltinga aylanishi uchun unga yana qanday jihatlar yetishmadi? Taekvondochimizning mahoratiga qanday baho berasiz?

O‘z tabriklaringiz va fikr-mulohazangizni pastda izohlarda qoldiring hamda yurtimiz sportining navbatdagi muvaffaqiyatini barcha muxlislarga Telegram orqali yuboring!

Ozoda SobirjonovaOziyo o‘yinlaritaekvondoNagoya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiyada favqulodda holat, 2 million aholi evakuatsiya qilinmoqda!Yaponiyada favqulodda holat, 2 million aholi evakuatsiya qilinmoqda!10 sentabr 08:32Jasurbek Jaysunov Osiyo Prezident kubogida oltin medalni qo‘lga kiritdiJasurbek Jaysunov Osiyo Prezident kubogida oltin medalni qo‘lga kiritdi21 avgust 06:10Osiyo o‘yinlarida taekvondo: O‘zbekistonning 8 vakili ma’lum...Osiyo o‘yinlarida taekvondo: O‘zbekistonning 8 vakili ma’lum...29 sentabr 17:48Bir kunda 5 ta oltin, 16 ta medal: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning oltin beshinchi kuniBir kunda 5 ta oltin, 16 ta medal: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning oltin beshinchi kuni24 sentabr 18:59Bugun Aichi–Nagoyada O‘zbekistondan 9 ta medal: ikki oltin qo‘lga kiritildiBugun Aichi–Nagoyada O‘zbekistondan 9 ta medal: ikki oltin qo‘lga kiritildi30 sentabr 19:43Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladi24 sentabr 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi