O‘zbekiston taekvondochilari nufuzli G6 Gran-prisida shohsupaga ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O'zbekiston taekvondo WT jamoasi Parijdagi G6 Gran-pri musobaqasida 2 ta kumush va 1 ta bronza medalini qo'lga kiritdi.
- Najmiddin Qosimxojiyev va Jasurbek Jaysunov kumush medallarni, Ozoda Sobirjonova esa bronza medalini taqdim etdi.
- Bu natijalar o'zbek sportchilariga jahon reytingida muhim ochkolarni jamg'arish va qit'a miqyosidagi yutuqlarini global maydonda mustahkamlash imkonini berdi.
Fransiya poytaxti Parij shahridagi «Palais des sports Marcel Cerdan» arenasida taekvondo WT bo‘yicha nufuzli G6 toifasiga kiruvchi Gran-pri musobaqasi o‘z yakuniga yetdi. Dunyoning eng sara sportchilari bahs olib borgan 3 kunlik bellashuvlarda O‘zbekiston milliy terma jamoasi vakillari muvaffaqiyatli ishtirok etib, yurtimiz hisobiga 2 ta kumush va 1 ta bronza medalini qo‘shib qo‘ydi.
Ushbu g‘alabalar o‘zbek taekvondochilariga qit’a miqyosidagi zafarli yurishni global maydonda mustahkamlash va jahon reytingida muhim ochkolarni jamg‘arish imkonini berdi.
Finallardagi keskin kurash: Kumush medal sohiblari
Terma jamoa yetakchilari hal qiluvchi bahslarga qadar munosib yo‘lni bosib o‘tishdi:
Najmiddin Qosimxojiyevning ketma-ket sovrinlari: Jahon chempioni hisoblangan 22 yoshli Najmiddin Qosimxojiyev joriy yil hisobidan ikkinchi Gran-prida shohsupaga ko‘tarildi. Iyun oyida Rimdagi bosqichda bronza olgan sportchimiz bu gal finalgacha yetib borib, kumush medalga sazovor bo‘ldi;
Jasurbek Jaysunovning sermahsul seriyasi: Yaqindagina Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritgan Jasurbek Jaysunov Parijda ham yuksak mahorat namoyish etdi. U finalda amaldagi jahon chempioni, braziliyalik Enrike Markesga qarshi tengma-teng kurash olib borib, musobaqaning kumush medalini qo‘lga kiritdi va o‘z reytingini sezilarli darajada yaxshiladi.
Ayollar bahsida bronza va jamoaviy natija
Ayollar o‘rtasidagi keskin raqobatda ham terma jamoamiz sovrinsiz qolmadi:
Ozoda Sobirjonovadan sovrin: -67 kg vazn toifasida dayanga chiqqan Ozoda Sobirjonova Osiyo o‘yinlaridagi muvaffaqiyatli ishtirokidan so‘ng, Parijdagi kuchli raqobat muhitida ham bronza medalini qo‘lga kiritdi;
Pavel Xan shogirdlarining umumiy hisobi: Murabbiy Pavel Xan boshchiligidagi O‘zbekiston jamoasi Parij turnirini 3 ta medal bilan yakunladi. Ma’lumot uchun, terma jamoamiz so‘nggi bor 2023 yilda bo‘lib o‘tgan Parij Gran-prisida 1 ta oltin medalni qo‘lga kiritgan edi.
Fransiyadagi ushbu musobaqa milliy terma jamoamizning jahon taekvondosi elitasida barqaror o‘rin egallab kelayotganini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…