O‘zbekiston taekvondochilari nufuzli G6 Gran-prisida shohsupaga ko‘tarildi

·11·Sport
O‘zbekiston taekvondochilari nufuzli G6 Gran-prisida shohsupaga ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O'zbekiston taekvondo WT jamoasi Parijdagi G6 Gran-pri musobaqasida 2 ta kumush va 1 ta bronza medalini qo'lga kiritdi.
  • Najmiddin Qosimxojiyev va Jasurbek Jaysunov kumush medallarni, Ozoda Sobirjonova esa bronza medalini taqdim etdi.
  • Bu natijalar o'zbek sportchilariga jahon reytingida muhim ochkolarni jamg'arish va qit'a miqyosidagi yutuqlarini global maydonda mustahkamlash imkonini berdi.

Fransiya poytaxti Parij shahridagi «Palais des sports Marcel Cerdan» arenasida taekvondo WT bo‘yicha nufuzli G6 toifasiga kiruvchi Gran-pri musobaqasi o‘z yakuniga yetdi. Dunyoning eng sara sportchilari bahs olib borgan 3 kunlik bellashuvlarda O‘zbekiston milliy terma jamoasi vakillari muvaffaqiyatli ishtirok etib, yurtimiz hisobiga 2 ta kumush va 1 ta bronza medalini qo‘shib qo‘ydi.

Ushbu g‘alabalar o‘zbek taekvondochilariga qit’a miqyosidagi zafarli yurishni global maydonda mustahkamlash va jahon reytingida muhim ochkolarni jamg‘arish imkonini berdi.

Finallardagi keskin kurash: Kumush medal sohiblari

Terma jamoa yetakchilari hal qiluvchi bahslarga qadar munosib yo‘lni bosib o‘tishdi:

  • Najmiddin Qosimxojiyevning ketma-ket sovrinlari: Jahon chempioni hisoblangan 22 yoshli Najmiddin Qosimxojiyev joriy yil hisobidan ikkinchi Gran-prida shohsupaga ko‘tarildi. Iyun oyida Rimdagi bosqichda bronza olgan sportchimiz bu gal finalgacha yetib borib, kumush medalga sazovor bo‘ldi;

  • Jasurbek Jaysunovning sermahsul seriyasi: Yaqindagina Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritgan Jasurbek Jaysunov Parijda ham yuksak mahorat namoyish etdi. U finalda amaldagi jahon chempioni, braziliyalik Enrike Markesga qarshi tengma-teng kurash olib borib, musobaqaning kumush medalini qo‘lga kiritdi va o‘z reytingini sezilarli darajada yaxshiladi.

Ayollar bahsida bronza va jamoaviy natija

Ayollar o‘rtasidagi keskin raqobatda ham terma jamoamiz sovrinsiz qolmadi:

  • Ozoda Sobirjonovadan sovrin: -67 kg vazn toifasida dayanga chiqqan Ozoda Sobirjonova Osiyo o‘yinlaridagi muvaffaqiyatli ishtirokidan so‘ng, Parijdagi kuchli raqobat muhitida ham bronza medalini qo‘lga kiritdi;

  • Pavel Xan shogirdlarining umumiy hisobi: Murabbiy Pavel Xan boshchiligidagi O‘zbekiston jamoasi Parij turnirini 3 ta medal bilan yakunladi. Ma’lumot uchun, terma jamoamiz so‘nggi bor 2023 yilda bo‘lib o‘tgan Parij Gran-prisida 1 ta oltin medalni qo‘lga kiritgan edi.

Fransiyadagi ushbu musobaqa milliy terma jamoamizning jahon taekvondosi elitasida barqaror o‘rin egallab kelayotganini yana bir bor isbotladi.

Taekvondo WTParij Gran-prisiNajmiddin QosimxojiyevJasurbek Jaysunov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda 20-oltin medal! Jasurbek Jaysunov finalda zafar quchdiO‘zbekistonda 20-oltin medal! Jasurbek Jaysunov finalda zafar quchdi2 oktabr 21:23Osiyo o‘yinlarida taekvondo bahslari: O‘zbekiston terma jamoasining raqiblari ma’lumOsiyo o‘yinlarida taekvondo bahslari: O‘zbekiston terma jamoasining raqiblari ma’lum1 oktabr 19:49Osiyo o‘yinlarida taekvondo: O‘zbekistonning 8 vakili ma’lum...Osiyo o‘yinlarida taekvondo: O‘zbekistonning 8 vakili ma’lum...29 sentabr 17:48Osiyo o‘yinlari-2026: Marat Mavlonov shiddatli finalda kumush medalni qo‘lga kiritdi!Osiyo o‘yinlari-2026: Marat Mavlonov shiddatli finalda kumush medalni qo‘lga kiritdi!3 oktabr 14:13Osiyo o‘yinlari-2026: Taekvondochimiz Svetlana Saidovadan navbatdagi medal!Osiyo o‘yinlari-2026: Taekvondochimiz Svetlana Saidovadan navbatdagi medal!3 oktabr 13:43Jasurbek Jaysunov Osiyo Prezident kubogida oltin medalni qo‘lga kiritdiJasurbek Jaysunov Osiyo Prezident kubogida oltin medalni qo‘lga kiritdi21 avgust 06:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi