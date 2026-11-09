Madridda katta futbol: «Atletiko» va “Barselona” qanday tarkib bilan maydonga tushadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya La Ligasining 12-turi doirasida «Atletiko» va «Barselona» jamoalari «Sivitas Metropolitano» stadionida o‘zaro to‘qnash keladi.
- Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da boshlanadigan bahs uchun har ikki jamoa o‘zining maksimal jangovar tarkibini e’lon qildi.
- «Barselona» safida Lamin Yamal, Rafinya va Entoni Gordon hujum chizig‘ida harakat qilsa, «Atletiko» tarkibida Xulian Alvares, Li Kang In va Juliano Simeone raqib darvozasiga xavf soladi.
Ispaniya La Ligasining 12-turida muxlislar uzoq kutgan markaziy bellashuv bo‘lib o‘tadi. Kataloniyaning «Barselona» klubi Madridga safar uyushtirib, «Sivitas Metropolitano» stadionida Diyego Simeone boshchiligidagi «Atletiko» bilan kuch sinashadi.
Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da start oladigan prinsipial va shiddatli to‘qnashuv oldidan har ikkala jamoaning asosiy tarkiblari rasman ma’lum qilindi.
Tezkor hujum va kuchli markaz: Asosiy tarkiblar e’lon qilindi
Har ikkala murabbiylar shtabi maydonga maksimal jangovar tarkibni tashladi:
«Barselona»ning yosh va shiddatli qanotlari: Hujum chizig‘ida Lamin Yamal, Rafinya va Gordon triosi harakat qilsa, maydon markazini Pedri, Fermin hamda Bernal nazorat qiladi;
«Atletiko»ning tajribali mudofaasi va Alvares: Darvozani Yan Oblak qo‘riqlasa, hujumda Xulian Alvares, Li Kang va Simeone raqib himoyasiga bosim o‘tkazishga javobgar bo‘ladi.
O‘yin qaydnomasi va to‘liq tarkiblar
La Liga. 12-tur
«Atletiko» — «Barselona»
8 noyabr, «Metropolitano» stadioni
Boshlanish vaqti: 01:00 (Toshkent vaqti bilan)
«Atletiko» (Madrid):
Yan Oblak, Markos Lorente, Mark Pubil, David Hansko, Alexandro Grimaldo, Pablo Barrios, Koke, Aleks Baena, Juliano Simeone, Li Kang In, Xulian Alvares.
«Barselona»:
Xuan Garsiya, Farinas, Pau Kubarsi, Jerar Martin, Joau Kanselu, Mark Bernal, Pedri, Fermin Lopes, Lamin Yamal, Entoni Gordon, Rafinya.
Turnir jadvalidagi ahamiyati
Ushbu to‘qnashuv chempionat peshqadamligi va chempionlik poygasidagi kuchlar nisbatini belgilab berishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. «Barselona» Madrid safaridan muhim 3 ochko bilan qaytib peshqadamlikni mustahkamlashga intilsa, «Atletiko» o‘z muxlislari qarshisida kataloniyaliklarni to‘xtatib, oradagi farqni qisqartirishni maqsad qilgan.
Izohlar 0
…