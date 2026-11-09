Madridda katta futbol: «Atletiko» va “Barselona” qanday tarkib bilan maydonga tushadi?

·67·Sport
Madridda katta futbol: «Atletiko» va “Barselona” qanday tarkib bilan maydonga tushadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya La Ligasining 12-turi doirasida «Atletiko» va «Barselona» jamoalari «Sivitas Metropolitano» stadionida o‘zaro to‘qnash keladi.
  • Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da boshlanadigan bahs uchun har ikki jamoa o‘zining maksimal jangovar tarkibini e’lon qildi.
  • «Barselona» safida Lamin Yamal, Rafinya va Entoni Gordon hujum chizig‘ida harakat qilsa, «Atletiko» tarkibida Xulian Alvares, Li Kang In va Juliano Simeone raqib darvozasiga xavf soladi.

Ispaniya La Ligasining 12-turida muxlislar uzoq kutgan markaziy bellashuv bo‘lib o‘tadi. Kataloniyaning «Barselona» klubi Madridga safar uyushtirib, «Sivitas Metropolitano» stadionida Diyego Simeone boshchiligidagi «Atletiko» bilan kuch sinashadi.

Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da start oladigan prinsipial va shiddatli to‘qnashuv oldidan har ikkala jamoaning asosiy tarkiblari rasman ma’lum qilindi.

Tezkor hujum va kuchli markaz: Asosiy tarkiblar e’lon qilindi

Har ikkala murabbiylar shtabi maydonga maksimal jangovar tarkibni tashladi:

  • «Barselona»ning yosh va shiddatli qanotlari: Hujum chizig‘ida Lamin Yamal, Rafinya va Gordon triosi harakat qilsa, maydon markazini Pedri, Fermin hamda Bernal nazorat qiladi;

  • «Atletiko»ning tajribali mudofaasi va Alvares: Darvozani Yan Oblak qo‘riqlasa, hujumda Xulian Alvares, Li Kang va Simeone raqib himoyasiga bosim o‘tkazishga javobgar bo‘ladi.

O‘yin qaydnomasi va to‘liq tarkiblar

  • La Liga. 12-tur

    «Atletiko» — «Barselona»

    8 noyabr, «Metropolitano» stadioni

    Boshlanish vaqti: 01:00 (Toshkent vaqti bilan)

  • «Atletiko» (Madrid):

    Yan Oblak, Markos Lorente, Mark Pubil, David Hansko, Alexandro Grimaldo, Pablo Barrios, Koke, Aleks Baena, Juliano Simeone, Li Kang In, Xulian Alvares.

  • «Barselona»:

    Xuan Garsiya, Farinas, Pau Kubarsi, Jerar Martin, Joau Kanselu, Mark Bernal, Pedri, Fermin Lopes, Lamin Yamal, Entoni Gordon, Rafinya.

Turnir jadvalidagi ahamiyati

Ushbu to‘qnashuv chempionat peshqadamligi va chempionlik poygasidagi kuchlar nisbatini belgilab berishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. «Barselona» Madrid safaridan muhim 3 ochko bilan qaytib peshqadamlikni mustahkamlashga intilsa, «Atletiko» o‘z muxlislari qarshisida kataloniyaliklarni to‘xtatib, oradagi farqni qisqartirishni maqsad qilgan.

La LigaBarselonaAtletiko Madrid
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Atletiko” safarda ishonchli g‘alabaga erishib, La Liga peshqadamiga aylandi“Atletiko” safarda ishonchli g‘alabaga erishib, La Liga peshqadamiga aylandi31 oktabr 19:58“Atletiko Madrid” “Deportivo”ni yengib, 2-o‘rinda mustahkamlandi“Atletiko Madrid” “Deportivo”ni yengib, 2-o‘rinda mustahkamlandi25 oktabr 08:5090-daqiqadagi drama: «Atletiko» Barselonada «Espanol»ni mag‘lub etdi90-daqiqadagi drama: «Atletiko» Barselonada «Espanol»ni mag‘lub etdi17 oktabr 19:18Hans-Diter Flik ketma-ket mag‘lubiyatlardan keyin «Barselona»ning bosh maqsadini ochiqladiHans-Diter Flik ketma-ket mag‘lubiyatlardan keyin «Barselona»ning bosh maqsadini ochiqladi3 noyabr 20:32Flik kimni xohlayapti? “Barselona”ning yanvardagi asosiy transfer maqsadlari fosh bo‘ldiFlik kimni xohlayapti? “Barselona”ning yanvardagi asosiy transfer maqsadlari fosh bo‘ldi31 oktabr 17:32APL grandlari qiziqishidan so‘ng Juliano Simeone klubdagi kelajagi bo‘yicha bir qarorga keldiAPL grandlari qiziqishidan so‘ng Juliano Simeone klubdagi kelajagi bo‘yicha bir qarorga keldi11 oktabr 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi