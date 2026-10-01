Norchayevdan dubl va assist: «Oq bo‘rilar» Suriyani yirik hisobda tor-mor etdi (video)

·37·Sport
Norchayevdan dubl va assist: «Oq bo‘rilar» Suriyani yirik hisobda tor-mor etdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvida Suriyani 4:1 hisobida mag‘lub etdi.
  • Husayn Norchayev ikkita gol urib, bitta golli uzatmani amalga oshirdi.
  • Sherzod Esanov va Akmal Mozgovoy ham o‘z hisoblariga gol yozdirishdi, suriyaliklar safida esa Mahmud al-Mavos javob to‘pini kiritdi.
  • Ushbu o‘yin murabbiylar shtabi uchun yangi futbolchilar salohiyatini sinash va zaxirani mustahkamlash imkonini berdi.

Toshkentdagi markaziy «Paxtakor» stadionida bo‘lib o‘tgan xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi O‘zbekiston milliy terma jamoasining yorqin va ishonchli g‘alabasi bilan yakunlandi. Suriya milliy terma jamoasiga qarshi kechgan bahsda vakillarimiz to‘liq ustunlik namoyish etib, raqib darvozasiga javobsiz to‘rtta to‘p kiritishga muvaffaq bo‘ldi va yakunda 4:1 hisobida zafar quchdi.

Uchrashuv qahramoniga aylangan Husayn Norchayev ikkita gol va bitta golli uzatma muallifi sifatida maydonni yondirdi.

Hujumkor start va birinchi bo‘limdagi ikki zarba

O‘yinning ilk daqiqalaridanoq tashabbusni qo‘lga olgan milliy jamoamiz raqib himoyasini muntazam ravishda bosim ostida ushlab turdi:

  • 27-daqiqa | 1:0: Husayn Norchayevning zargarona to‘p uzatishidan so‘ng yarim himoyachi Sherzod Esanov darvozani aniq nishonga olib, hisobni ochdi.

  • 45-daqiqa | 2:0: Birinchi taymning so‘nggi soniyalarida Akmal Mozgovoy uzoq masofadan chiroyli zarba yo‘llab, Suriya darvozabonini yana bir bor dog‘da qoldirdi.

Norchayevning benefisi va so‘nggi daqiqalardagi almashinuv

Ikkinchi bo‘limda ham hamyurtlarimiz tempni pasaytirmadi:

  • 49-daqiqa | 3:0: Jamoa yetakchisi Abbos Fayzullayevning aniq pasini Husayn Norchayev mahorat bilan golga aylantirib, o‘yindagi intrigani deyarli o‘ldirdi.

  • 90-daqiqa | 4:0: O‘yin so‘ngida zaxiradan tushgan Diyor Xolmatovning uzatmasidan so‘ng Husayn Norchayev dublini rasmiylashtirdi va g‘alabani yirik ko‘rinishga keltirdi.

  • 90+2-daqiqa | 4:1: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda suriyaliklarning tajribali hujumchisi Mahmud al-Mavos oradagi farqni qisqartirib, hisobni biroz yumshatdi.

O‘rtoqlik bahsi tafsilotlari va tarkiblar:

  • O‘zbekiston — Suriya 4:1

  • Gollar: Sherzod Esanov (27), Akmal Mozgovoy (45), Husayn Norchayev (49, 90) — Mahmud al-Mavos (90+2).

  • Ogohlantirishlar: Mahmud al-Asvad (11), Mahmud Mahamadjonov (77).

O‘zbekiston tarkibi:

Abduvohid Ne’matov, Abduqodir Husanov (Nurmuhammad Abdug‘aniyev, 86), Behruz Karimov (Hojiakbar Alijonov, 63), Jahongir O‘rozov (Muhammad Hakimov, 86), Akmal Mozgovoy (Diyor Xolmatov, 78), Odil Hamrobekov (Umarali Rahmonaliyev, 63), Aziz Amonov (Aziz Xolmurodov, 78), Husayn Norchayev, Abbos Fayzullayev (Jasurbek Jaloliddinov, 63), Sherzod Esanov, Mahmud Mahamadjonov.

Suriya tarkibi:

Elias Hadaya, Ahmad Faqa, Ayham Hanz Usu, Abdulloh ash-Shomiy (Xolid Kurdogli, 58), Jan Yahyo Mustafo (Mahmud al-Mavos, 58), Mahmud al-Asvad (Elmar Abraham, 46), Muhammad Usmon (Visom Duxon, 88), Ahmad Yosin ad-Dali (Zakariyo Hannon, 46), Yohannes Danho (Abdurrazzoq al-Muhammad, 58), Nuh Leon (Umar as-Soma, 58), Alouddin Yosin ad-Dali (Muhammad al-Halloq, 46).

Ushbu o‘rtoqlik bellashuvi milliy jamoamiz murabbiylar shtabi uchun yosh va yangi futbolchilar salohiyatini sinab ko‘rish, asosiy tarkib zaxirasini mustahkamlash yo‘lida muhim sinov va foydali mashg‘ulot bo‘lib xizmat qildi. Ishonchli g‘alaba esa milliy jamoamiz muxlislariga haqiqiy bayramona kayfiyat ulashdi.

Paxtakor stadioniO‘zbekiston milliy terma jamoasiSuriya milliy terma jamoasiHusayn Norchayev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston — Suriya to‘qnashuvi: Noqulay raqibga qarshi 28 yillik tarixiy revansh bahsiO‘zbekiston — Suriya to‘qnashuvi: Noqulay raqibga qarshi 28 yillik tarixiy revansh bahsiKecha 07:55La Liga sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi nominatsiyasini e’lon qildi: Kim eng haqli?La Liga sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi nominatsiyasini e’lon qildi: Kim eng haqli?24 sentabr 07:02Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)24 sentabr 21:07Osiyo kubogi finaliga yo‘llanma: O‘zbekiston U-20 Suriyani 3:0 hisobida tor-mor etdiOsiyo kubogi finaliga yo‘llanma: O‘zbekiston U-20 Suriyani 3:0 hisobida tor-mor etdi6 sentabr 22:40Yamaldan dubl, Ispaniyadan yirik g‘alaba: Millatlar ligasida 2-tur natijalariYamaldan dubl, Ispaniyadan yirik g‘alaba: Millatlar ligasida 2-tur natijalariKecha 08:08“Oq bo‘rilar” Suriya va Janubiy Koreyaga qarshi: O‘zbekistonning keyingi sinovlari haqida“Oq bo‘rilar” Suriya va Janubiy Koreyaga qarshi: O‘zbekistonning keyingi sinovlari haqida26 sentabr 22:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi