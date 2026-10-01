Norchayevdan dubl va assist: «Oq bo‘rilar» Suriyani yirik hisobda tor-mor etdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvida Suriyani 4:1 hisobida mag‘lub etdi.
- Husayn Norchayev ikkita gol urib, bitta golli uzatmani amalga oshirdi.
- Sherzod Esanov va Akmal Mozgovoy ham o‘z hisoblariga gol yozdirishdi, suriyaliklar safida esa Mahmud al-Mavos javob to‘pini kiritdi.
- Ushbu o‘yin murabbiylar shtabi uchun yangi futbolchilar salohiyatini sinash va zaxirani mustahkamlash imkonini berdi.
Toshkentdagi markaziy «Paxtakor» stadionida bo‘lib o‘tgan xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi O‘zbekiston milliy terma jamoasining yorqin va ishonchli g‘alabasi bilan yakunlandi. Suriya milliy terma jamoasiga qarshi kechgan bahsda vakillarimiz to‘liq ustunlik namoyish etib, raqib darvozasiga javobsiz to‘rtta to‘p kiritishga muvaffaq bo‘ldi va yakunda 4:1 hisobida zafar quchdi.
Uchrashuv qahramoniga aylangan Husayn Norchayev ikkita gol va bitta golli uzatma muallifi sifatida maydonni yondirdi.
Hujumkor start va birinchi bo‘limdagi ikki zarba
O‘yinning ilk daqiqalaridanoq tashabbusni qo‘lga olgan milliy jamoamiz raqib himoyasini muntazam ravishda bosim ostida ushlab turdi:
27-daqiqa | 1:0: Husayn Norchayevning zargarona to‘p uzatishidan so‘ng yarim himoyachi Sherzod Esanov darvozani aniq nishonga olib, hisobni ochdi.
45-daqiqa | 2:0: Birinchi taymning so‘nggi soniyalarida Akmal Mozgovoy uzoq masofadan chiroyli zarba yo‘llab, Suriya darvozabonini yana bir bor dog‘da qoldirdi.
Norchayevning benefisi va so‘nggi daqiqalardagi almashinuv
Ikkinchi bo‘limda ham hamyurtlarimiz tempni pasaytirmadi:
49-daqiqa | 3:0: Jamoa yetakchisi Abbos Fayzullayevning aniq pasini Husayn Norchayev mahorat bilan golga aylantirib, o‘yindagi intrigani deyarli o‘ldirdi.
90-daqiqa | 4:0: O‘yin so‘ngida zaxiradan tushgan Diyor Xolmatovning uzatmasidan so‘ng Husayn Norchayev dublini rasmiylashtirdi va g‘alabani yirik ko‘rinishga keltirdi.
90+2-daqiqa | 4:1: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda suriyaliklarning tajribali hujumchisi Mahmud al-Mavos oradagi farqni qisqartirib, hisobni biroz yumshatdi.
O‘rtoqlik bahsi tafsilotlari va tarkiblar:
O‘zbekiston — Suriya 4:1
Gollar: Sherzod Esanov (27), Akmal Mozgovoy (45), Husayn Norchayev (49, 90) — Mahmud al-Mavos (90+2).
Ogohlantirishlar: Mahmud al-Asvad (11), Mahmud Mahamadjonov (77).
O‘zbekiston tarkibi:
Abduvohid Ne’matov, Abduqodir Husanov (Nurmuhammad Abdug‘aniyev, 86), Behruz Karimov (Hojiakbar Alijonov, 63), Jahongir O‘rozov (Muhammad Hakimov, 86), Akmal Mozgovoy (Diyor Xolmatov, 78), Odil Hamrobekov (Umarali Rahmonaliyev, 63), Aziz Amonov (Aziz Xolmurodov, 78), Husayn Norchayev, Abbos Fayzullayev (Jasurbek Jaloliddinov, 63), Sherzod Esanov, Mahmud Mahamadjonov.
Suriya tarkibi:
Elias Hadaya, Ahmad Faqa, Ayham Hanz Usu, Abdulloh ash-Shomiy (Xolid Kurdogli, 58), Jan Yahyo Mustafo (Mahmud al-Mavos, 58), Mahmud al-Asvad (Elmar Abraham, 46), Muhammad Usmon (Visom Duxon, 88), Ahmad Yosin ad-Dali (Zakariyo Hannon, 46), Yohannes Danho (Abdurrazzoq al-Muhammad, 58), Nuh Leon (Umar as-Soma, 58), Alouddin Yosin ad-Dali (Muhammad al-Halloq, 46).
Ushbu o‘rtoqlik bellashuvi milliy jamoamiz murabbiylar shtabi uchun yosh va yangi futbolchilar salohiyatini sinab ko‘rish, asosiy tarkib zaxirasini mustahkamlash yo‘lida muhim sinov va foydali mashg‘ulot bo‘lib xizmat qildi. Ishonchli g‘alaba esa milliy jamoamiz muxlislariga haqiqiy bayramona kayfiyat ulashdi.
Izohlar 0
…