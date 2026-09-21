«Tebas va Negreyra Ligasi!»: «Real» televideniyesi derbi hakamini yer bilan bitta qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Real Madrid TV» bosh hakam Migel Anxel Ortis Ariasni «Atletiko» foydasiga yon bosganlikda va ikki marta aniq qizil kartochkani ko‘rsatmaganlikda aybladi.
- Klub telekanali La Ligani «Tebas va Negreyra Ligasi» deb atab, Kristian Romero va Li Kan Inning birinchi bo‘limdagi qo‘polliklari uchun maydon egalari 9 kishi qolishi kerakligini ta’kidladi.
- Ushbu keskin bayonotlar Ispaniya futbol federatsiyasi tomonidan tekshiruvga olib kelishi mumkin.
Ispaniya La Ligasining 7-turidan o‘rin olgan Madrid derbisi yakunlangach, hakamlik atrofidagi mojarolar yangi, yanada keskin bosqichga ko‘tarildi. «Metropolitano»da «Atletiko»ga 1:2 hisobida imkoniyatni boy bergan «Real Madrid»ning rasmiy klubi televideniyesi (Real Madrid TV) bosh hakam Migel Anxel Ortis Arias faoliyatiga nisbatan misli ko‘rilmagan darajadagi og‘ir ayblovlarni yog‘dirdi.
Klub efirida nafaqat 50-daqiqadagi Heysenning chetlatilishi, balki birinchi bo‘limda raqib futbolchilari Kristian Romero va Li Kan In tomonidan amalga oshirilgan qo‘pol follar alohida kadrma-kadr ko‘rsatilib, hakam ochiqchasiga «Atletiko» foydasiga yon bosganlikda va ikkita yaqqol qizil kartochkani ko‘rsatmaganlikda ayblandi. Teleko‘rsatuv boshlovchisi La Ligani keskin tarzda «Tebas va Negreyra Ligasi» deb atab, Ortis Arias o‘z haqiqiy qiyofasini ochiq namoyish etganini ta’kidladi: «Atletiko 10 kishi emas, balki maydonda 9 kishi bo‘lib qolishi kerak edi!».
Xo‘sh, «Real TV»ning bunday keskin bayonotlari ortida qanday bahsli qarorlar yotibdi, La Liga rahbariyati ushbu og‘ir ayblovlarga qanday javob qaytaradi va bu mojaro Madrid derbilari tarixiga qanday iz qoldiradi?
«Ikkita ko‘rsatilmagan qizil va ochiq g‘azab»: Real Madrid TV ko‘rsatgan bahsli lahzalar
Klub televideniyesida ko‘tarilgan va efirga uzatilgan asosiy mojaroli vaziyatlar:
37-daqiqa: Kristian Romeroning Bellinghemga zarbasi: Hakam dastlab Judga sariq ko‘rsatdi, biroq VAR monitoriga borgach, qarorini bekor qilib Romeroga sariq berdi; ammo «Real» tomoni buni ochiq qizil kartochka deb atadi, chunki Romero butsasi bilan ingliz yulduzining tizzasi ostiga bosgandi;
«Darslikdagidek aniq qizil kartochka!»: Teleko‘rsatuv boshlovchisi Romeroga qizil emas, sariq kartochka ko‘rsatilganini sharmandalik va hakamlikdagi ochiq qasd sifatida baholadi;
45-daqiqa: Li Kan Inning Valverdega nisbatan foli: Koreyalik havbek markazda Valverdening to‘pig‘iga butsasining osti bilan xavfli zarba berdi, ammo hakam Arias unga hatto oddiy ogohlantirish ham ko‘rsatmadi;
«Atletiko 9 kishi qolishi shart edi»: «Real TV» fikricha, agar qoidalar to‘liq qo‘llanganda mezbonlar safidan Romero va Li Kan In birinchi bo‘limdayoq chetlatilishi shart edi;
Negreyra va Tebas tizimiga to‘g‘ridan to‘g‘ri hujum: Klub rasmiy efirida referini muayyan tizim manfaatlarini himoya qilishda va kameralar qarshisida ataylab shunday qarorlar chiqarishda aybladi.
Madrid derbisidagi eng bahsli vaziyatlar: Hakam qarori va «Real TV» bahosi
Birinchi bo‘limdagi ikki hal qiluvchi epizod tahlili:
Bahsli daqiqalar
Maydonda yuz bergan hodisa
Bosh hakam qarori
«Real TV»ning rasmiy bahosi
37-daqiqa
Romero butsasi bilan Bellinghemning tizzasi ostiga bosdi
Dastlab Bellinghemga sariq, so‘ng VAR orqali Romeroga sariq
«Darslikdagidek yaqqol qizil kartochka, katta sharmandalik»
45-daqiqa
Li Kan In butsa tagi bilan Valverde to‘pig‘iga ochiq tepdi
Qoidabuzarlik qayd etildi, ammo kartochka ko‘rsatilmadi
«Ikkinchi aniq qizil kartochka, raqib 9 kishi qolishi kerak edi»
50-daqiqa
Din Heysen jarima maydonida penaltiga sabab bo‘ldi
To‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka va penalti
«Bir tomonlama standartlar va raqibga sovg‘a»
Media va sport tahlili: Bu mojaro qanday oqibatlarga olib keladi?
Ispaniya futboli insayderlari va sport jurnalistlarining asosiy xulosalari:
«Real TV» bosimi va jazo xavfi: Klub televideniyesining hakamlarni ochiqchasiga sotilganlik va muayyan tizimga xizmat qilishda ayblashi Ispaniya qirollik futbol federatsiyasi (RFEF) tomonidan tekshiruv va yangi jarimalarga sabab bo‘lishi mumkin;
Mourinio va klub mediasining birdamligi: Bosh murabbiy Joze Mourinoning o‘yindan keyingi «Hakamga tajriba yetishmadi, faqat mayda o‘yinlar hakami» degan kinoyali bayonoti klub mediasining pozitsiyasi bilan to‘liq uyg‘unlashdi;
La Ligadagi hakamlik inqirozining chuqurlashuvi: Har bir turda grandlar o‘rtasidagi bahslarda VAR tizimi qarorlarining keskin farq qilishi liga imijiga jiddiy putur yetkazmoqda;
Turnir jadvalidagi keskinlik: Ushbu mag‘lubiyat tufayli «Barselona»dan 6 ochkoga ortda qolgan Madrid jamoasi o‘z g‘alabasiz seriyasini to‘xtatish barobarida tashqi omillar va hakamlik bosimiga qarshi ham ochiq front ochdi.
Madrid derbisi yakuniga yetgan bo‘lsa-da, «Metropolitano»dagi qarorlar aks-sadosi va «Real TV»ning shov-shuvli bayonotlari Ispaniya futboli kun tartibini hali uzoq vaqt band etishi muqarrar.
Sizningcha, Romeroning Bellinghemga va Li Kan Inning Valverdega qilgan qo‘polliklari haqiqatan ham to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochkaga loyiq edimi? «Real TV»ning hakamlarni bunday keskin va shafqatsiz tarzda tanqid qilishiga qo‘shilasizmi? O‘z munosabatingizni izohlarda qoldiring va Madrid derbisi atrofidagi ushbu qaynoq tahlilni barcha futbol muxlislari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…