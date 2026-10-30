Oktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? La Liga yakuniy uchlikni e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya La Ligasi oktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi unvoni uchun da'vogarlik qilayotgan uch nafar mutaxassis nomini e'lon qildi.
- Ro'yxatdan oktyabr oyidagi barcha uchrashuvlarda g'alaba qozongan Joze Mourino («Real Madrid»), Diyego Simeone («Atletiko Madrid») va Pellegrino Matarazzo («Real Sosedad») joy oldi.
- G'olib muxlislar onlayn ovoz berishi hamda futbol ekspertlari hay'ati xulosasini umumlashtirish orqali aniqlanadi.
Ispaniya La Ligasida oktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi nominatsiyasi bo‘yicha kurash o‘zining hal qiluvchi pallasiga kirdi. Chempionat matbuot xizmati yakunlanayotgan oy davomida o‘z klublari bilan benuqson natija qayd etgan uch nafar kuchli mutaxassisdan iborat yakuniy da’vogarlar ro‘yxatini rasman e’lon qildi.
Qizig‘i, ro‘yxatga kiritilgan barcha murabbiylar oktyabr oyidagi uchrashuvlarning barchasida 100 foizlik g‘alaba natijasini ko‘rsatishgan bo‘lib, ular orasidagi raqobat ayniqsa murosasiz kechishi kutilmoqda.
Da’vogarlar ko‘rsatkichlari: Raqamlar va farqlar
Oktyabr oyi davomida ko‘rsatilgan natijalar va to‘plar nisbati quyidagicha ko‘rinish oldi:
Joze Mourino («Real Madrid»): 3 ta uchrashuv, 3 ta ishonchli g‘alaba, to‘plar nisbati — 7:2. Portugaliyalik tajribali mutaxassis «qirollik klubi»ni barqaror va sermahsul tempda ushlab turibdi;
Diyego Simeone («Atletiko Madrid»): 3 ta uchrashuv, 3 ta g‘alaba, to‘plar nisbati — 4:1. Argentinalik ustoz o‘ziga xos bo‘lgan temir himoya va pragmatik taktika evaziga oktyabr oyida ham maksimal 9 ochkoni qo‘lga kiritdi;
Pellegrino Matarazzo («Real Sosedad»): 3 ta uchrashuv, 3 ta g‘alaba, to‘plar nisbati — 10:5. San-Sebastyan jamoasi oy davomida murosasiz, ochiq va hujumkor futbol namoyish etib, eng ko‘p gol urgan klubga aylandi.
G‘olib qanday aniqlanadi?
La Liga reglamentiga muvofiq, nufuzli individual mukofot sohibi kompleks ovoz berish tizimi orqali taqdirlanadi:
Muxlislar va ekspertlar tanlovi: Oy murabbiyi nomi liga rasmiy platformasidagi ishqibozlarning onlayn ovozlari hamda mustaqil futbol ekspertlari hay’ati xulosasining umumlashtirilgan natijasiga ko‘ra aniqlanadi;
Natijalar e’loni: Ovoz berish jarayonlari yakunlangach, bir necha kun ichida g‘olib rasman jamoatchilikka tanishtiriladi.
Mourino va Simeonedek global brendga aylangan murabbiylar to‘qnashuviga Matarazzo boshchiligidagi sermahsul «Real Sosedad»ning qo‘shilishi oktyabr oyi laureati atrofidagi intrigani yanada qizdirmoqda.
Izohlar 0
…