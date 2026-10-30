Oktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? La Liga yakuniy uchlikni e’lon qildi

·48·Sport
Oktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? La Liga yakuniy uchlikni e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya La Ligasi oktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi unvoni uchun da'vogarlik qilayotgan uch nafar mutaxassis nomini e'lon qildi.
  • Ro'yxatdan oktyabr oyidagi barcha uchrashuvlarda g'alaba qozongan Joze Mourino («Real Madrid»), Diyego Simeone («Atletiko Madrid») va Pellegrino Matarazzo («Real Sosedad») joy oldi.
  • G'olib muxlislar onlayn ovoz berishi hamda futbol ekspertlari hay'ati xulosasini umumlashtirish orqali aniqlanadi.

Ispaniya La Ligasida oktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi nominatsiyasi bo‘yicha kurash o‘zining hal qiluvchi pallasiga kirdi. Chempionat matbuot xizmati yakunlanayotgan oy davomida o‘z klublari bilan benuqson natija qayd etgan uch nafar kuchli mutaxassisdan iborat yakuniy da’vogarlar ro‘yxatini rasman e’lon qildi.

Qizig‘i, ro‘yxatga kiritilgan barcha murabbiylar oktyabr oyidagi uchrashuvlarning barchasida 100 foizlik g‘alaba natijasini ko‘rsatishgan bo‘lib, ular orasidagi raqobat ayniqsa murosasiz kechishi kutilmoqda.

Da’vogarlar ko‘rsatkichlari: Raqamlar va farqlar

Oktyabr oyi davomida ko‘rsatilgan natijalar va to‘plar nisbati quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Joze MourinoReal Madrid»): 3 ta uchrashuv, 3 ta ishonchli g‘alaba, to‘plar nisbati — 7:2. Portugaliyalik tajribali mutaxassis «qirollik klubi»ni barqaror va sermahsul tempda ushlab turibdi;

  • Diyego Simeone («Atletiko Madrid»): 3 ta uchrashuv, 3 ta g‘alaba, to‘plar nisbati — 4:1. Argentinalik ustoz o‘ziga xos bo‘lgan temir himoya va pragmatik taktika evaziga oktyabr oyida ham maksimal 9 ochkoni qo‘lga kiritdi;

  • Pellegrino Matarazzo («Real Sosedad»): 3 ta uchrashuv, 3 ta g‘alaba, to‘plar nisbati — 10:5. San-Sebastyan jamoasi oy davomida murosasiz, ochiq va hujumkor futbol namoyish etib, eng ko‘p gol urgan klubga aylandi.

G‘olib qanday aniqlanadi?

La Liga reglamentiga muvofiq, nufuzli individual mukofot sohibi kompleks ovoz berish tizimi orqali taqdirlanadi:

  • Muxlislar va ekspertlar tanlovi: Oy murabbiyi nomi liga rasmiy platformasidagi ishqibozlarning onlayn ovozlari hamda mustaqil futbol ekspertlari hay’ati xulosasining umumlashtirilgan natijasiga ko‘ra aniqlanadi;

  • Natijalar e’loni: Ovoz berish jarayonlari yakunlangach, bir necha kun ichida g‘olib rasman jamoatchilikka tanishtiriladi.

Mourino va Simeonedek global brendga aylangan murabbiylar to‘qnashuviga Matarazzo boshchiligidagi sermahsul «Real Sosedad»ning qo‘shilishi oktyabr oyi laureati atrofidagi intrigani yanada qizdirmoqda.

La LigaJoze MourinoDiyego SimeoneReal Madrid
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» rahbariyati Joze Mourinoning faoliyatiga yuqori baho bermoqda«Real» rahbariyati Joze Mourinoning faoliyatiga yuqori baho bermoqda16 oktabr 07:14“El-Klasiko”dagi taktik qaror: Mourino “Barselona” himoyasini qanday "sindirgan" edi?“El-Klasiko”dagi taktik qaror: Mourino “Barselona” himoyasini qanday "sindirgan" edi?28 oktabr 08:10Mbappening so‘zlariga Xitoydagi boykot sabab “Real” va La Liga uzr so‘rashga majbur bo‘ldiMbappening so‘zlariga Xitoydagi boykot sabab “Real” va La Liga uzr so‘rashga majbur bo‘ldi28 oktabr 17:46Mbappening hazili “Real”ga qimmatga tushdi: Xitoy La Liga o‘yinlarini efirdan olib tashladiMbappening hazili “Real”ga qimmatga tushdi: Xitoy La Liga o‘yinlarini efirdan olib tashladi28 oktabr 17:33“Bu biz uchun og‘ir zarba bo‘ldi”: Laporta “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat haqida“Bu biz uchun og‘ir zarba bo‘ldi”: Laporta “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat haqida27 oktabr 14:21“Real Madrid”da mukammal o‘yin: Mourino taktik yurishlari qanday ish berganini aytdi“Real Madrid”da mukammal o‘yin: Mourino taktik yurishlari qanday ish berganini aytdi19 oktabr 11:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi