Solbakken Angliyani favorit deb atadi, ammo muhim ogohlantirish berdi

·31·Sport
Solbakken Angliyani favorit deb atadi, ammo muhim ogohlantirish berdi

Norvegiya milliy jamoasi JCH–2026 chorakfinalida Angliyaga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv oldidan norvegiyaliklar bosh murabbiyi Stole Solbakken raqibni favorit deb atadi, biroq Angliyaning ustunligi mutlaq emasligini ta’kidladi.

Murabbiyning fikricha, asosiy bosim aynan inglizlar zimmasida bo‘ladi. Norvegiya esa faqat Erling Holandga bog‘liq jamoa emasligini isbotlashga harakat qiladi.

«Angliya favorit, ammo yaqqol emas»

Stole Solbakken Angliyaning kuchli tarkibi va katta tajribasini tan oldi.

«Angliya — favorit, ammo yaqqol favorit emas. Menimcha, Angliyaga nisbatan bosim biznikidan ko‘ra kattaroq», dedi u.

Uning so‘zlariga ko‘ra, Norvegiya ham natija uchun mas’uliyat his qilmoqda. Ammo o‘yin boshlangach, futbolchilar bosimni unutib, maydondagi vazifalarga e’tibor qaratadi.

Keyn va Holand qarama-qarshiligi

Chorakfinal oldidan asosiy e’tibor ikki hujumchi — Garri Keyn va Erling Holandga qaratilmoqda.

Solbakken bu holatni yashirmadi:

«Hech kimga sir emaski, Keyn Angliya milliy jamoasining yetakchisi, Erling esa bizning yetakchimiz».

Shu bilan birga, murabbiy uchrashuvni faqat ikki yulduz o‘rtasidagi raqobat sifatida baholash noto‘g‘ri bo‘lishini aytdi.

«Boshqa futbolchilarimizni yetarlicha baholamayapsiz»

Solbakken Norvegiya tarkibida Holanddan tashqari ham yuqori saviyali futbolchilar borligiga urg‘u berdi.

«Hech qanday shubha yo‘q — Holand bizning yetakchimiz. Biroq menimcha, siz boshqa ayrim futbolchilarimizni yetarlicha baholamayapsiz», dedi murabbiy.

Uning ta’kidlashicha, Holand ham gol urishi va o‘z imkoniyatlarini ko‘rsatishi uchun jamoadoshlarining yordamiga muhtoj.

Norvegiya sensatsiyaga tayyorlanmoqda

Angliya qog‘ozda favorit bo‘lishi mumkin, ammo Norvegiya o‘z imkoniyatlariga ishonmoqda. Solbakkenning bayonotidan ko‘rinib turibdiki, jamoa raqib bosimidan foydalanib, o‘zining jamoaviy o‘yini orqali yarimfinalga chiqishni maqsad qilgan.

Endi asosiy savol — Keyn yetakchiligidagi Angliya ustun keladimi yoki Holand boshchiligidagi Norvegiya turnirning navbatdagi sensatsiyasini yaratadimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bu bahsni OAV yaratmoqda»: Martines hakamlar haqidagi savolga javob berdi«Bu bahsni OAV yaratmoqda»: Martines hakamlar haqidagi savolga javob berdiBugun, 18:18Harry Kane Erling Xoland haqida: «U haqiqiy mahluq va gol urish mashinasi»Harry Kane Erling Xoland haqida: «U haqiqiy mahluq va gol urish mashinasi»Bugun, 17:54Skaloni Messining qachon futbolni tark etishi haqida gapirdiSkaloni Messining qachon futbolni tark etishi haqida gapirdiBugun, 17:37Angliyaga chorakfinal oldidan yaxshi xabar: uch futbolchi safga qaytdiAngliyaga chorakfinal oldidan yaxshi xabar: uch futbolchi safga qaytdiBugun, 17:32Atletiko Madrid tarkibini Daniya terma jamoasi yulduzi bilan kuchaytirdiAtletiko Madrid tarkibini Daniya terma jamoasi yulduzi bilan kuchaytirdiBugun, 16:15Manchester Siti Londonning Arsenal klubidan yosh iqtidor Jeremy Mongani tortib oldiManchester Siti Londonning Arsenal klubidan yosh iqtidor Jeremy Mongani tortib oldiBugun, 16:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi