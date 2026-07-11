Solbakken Angliyani favorit deb atadi, ammo muhim ogohlantirish berdi
Norvegiya milliy jamoasi JCH–2026 chorakfinalida Angliyaga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv oldidan norvegiyaliklar bosh murabbiyi Stole Solbakken raqibni favorit deb atadi, biroq Angliyaning ustunligi mutlaq emasligini ta’kidladi.
Murabbiyning fikricha, asosiy bosim aynan inglizlar zimmasida bo‘ladi. Norvegiya esa faqat Erling Holandga bog‘liq jamoa emasligini isbotlashga harakat qiladi.
«Angliya favorit, ammo yaqqol emas»
Stole Solbakken Angliyaning kuchli tarkibi va katta tajribasini tan oldi.
«Angliya — favorit, ammo yaqqol favorit emas. Menimcha, Angliyaga nisbatan bosim biznikidan ko‘ra kattaroq», dedi u.
Uning so‘zlariga ko‘ra, Norvegiya ham natija uchun mas’uliyat his qilmoqda. Ammo o‘yin boshlangach, futbolchilar bosimni unutib, maydondagi vazifalarga e’tibor qaratadi.
Keyn va Holand qarama-qarshiligi
Chorakfinal oldidan asosiy e’tibor ikki hujumchi — Garri Keyn va Erling Holandga qaratilmoqda.
Solbakken bu holatni yashirmadi:
«Hech kimga sir emaski, Keyn Angliya milliy jamoasining yetakchisi, Erling esa bizning yetakchimiz».
Shu bilan birga, murabbiy uchrashuvni faqat ikki yulduz o‘rtasidagi raqobat sifatida baholash noto‘g‘ri bo‘lishini aytdi.
«Boshqa futbolchilarimizni yetarlicha baholamayapsiz»
Solbakken Norvegiya tarkibida Holanddan tashqari ham yuqori saviyali futbolchilar borligiga urg‘u berdi.
«Hech qanday shubha yo‘q — Holand bizning yetakchimiz. Biroq menimcha, siz boshqa ayrim futbolchilarimizni yetarlicha baholamayapsiz», dedi murabbiy.
Uning ta’kidlashicha, Holand ham gol urishi va o‘z imkoniyatlarini ko‘rsatishi uchun jamoadoshlarining yordamiga muhtoj.
Norvegiya sensatsiyaga tayyorlanmoqda
Angliya qog‘ozda favorit bo‘lishi mumkin, ammo Norvegiya o‘z imkoniyatlariga ishonmoqda. Solbakkenning bayonotidan ko‘rinib turibdiki, jamoa raqib bosimidan foydalanib, o‘zining jamoaviy o‘yini orqali yarimfinalga chiqishni maqsad qilgan.
Endi asosiy savol — Keyn yetakchiligidagi Angliya ustun keladimi yoki Holand boshchiligidagi Norvegiya turnirning navbatdagi sensatsiyasini yaratadimi?
…