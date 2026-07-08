Mikel Arteta Arsenalda Arsen Venger rekordini yangilay oladimi: Sobiq yulduz taxmini
Londonning Arsenal jamoasi uzoq kutilgan Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritganidan soʻng, mutaxassislar va muxlislar klubning kelajakdagi imkoniyatlarini yuqori baholamoqda. Bosh murabbiy Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa nafaqat bir martalik muvaffaqiyat, balki Shimoliy Londonda yangi gegemonlik oʻrnatishga yaqin turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klubning sobiq yarim himoyachisi Stefan Schwarz GOAL nashriga bergan intervyusida Mikel Arteta afsonaviy Arsen Vengerning natijalarini ortda qoldirishi mumkinligini taʼkidladi. Venger 22 yillik faoliyati davomida Arsenal bilan uch marta Angliya chempioni boʻlgan edi. Schwarzning fikricha, Arteta bu koʻrsatkichni toʻrttaga yetkazish salohiyatiga ega.
“Eng qiyini doim birinchi qadamni tashlash edi”, deydi Schwarz. Uning soʻzlariga koʻra, ketma-ket uch mavsum davomida kumush medallar bilan cheklangan jamoa nihoyat chempionlik dovonidan oʻtgani futbolchilarning ruhiyatini butunlay oʻzgartiradi. Endi jamoa bosim ostida qanday gʻalaba qozonishni va qiyin oʻyinlarda natija chiqarishni yaxshi biladi.
Yangi sulola poydevoriArsenal tarkibi hozirda Declan Rice, Bukayo Saka va Gabriel Magalhaes kabi yulduzlar bilan toʻldirilgan. Har bir transfer oynasida tarkibni kuchaytirib borayotgan klub nafaqat ichki chempionatda, balki Chempionlar ligasi gʻolibligi uchun ham asosiy daʼvogarlardan biri sifatida koʻrilmoqda. Bu esa Artetaga Venger davridagi muvaffaqiyatlarni takrorlash va hatto ulardan oʻzib ketish imkonini beradi.
Schwarzning taʼkidlashicha, chempionlik poygasida faqat yaxshi oʻyinlar emas, balki jamoaning “azob chekishni” bilishi va oʻyini qovushmagan kunlarda ham uch ochkoni qoʻlga kiritishi muhim ahamiyatga ega. Arsenal aynan shu chidamlilikni shakllantira oldi, bu esa uzoq muddatli barqarorlikni taʼminlaydi.
Mikel Arteta boshqaruvi ostidagi jamoa oʻz uslubi va falsafasi bilan 2003-04 yilgi mavsumdagi “magʻlubiyatsizlar” (Invincibles) davrini eslatmoqda. Biroq, zamonaviy futbolning raqobatbardoshligi va Manchester Siti kabi gigantlarning mavjudligi Artetadan yanada koʻproq mehnat va strategik mahorat talab qiladi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Arsenal hozirda oʻzining eng gullagan davrlaridan birini boshdan kechirmoqda. Agar Arteta tarkibni shakllantirishda davom etsa, u nafaqat Vengerni, balki Angliya futboli tarixidagi koʻplab rekordlarni yangilash imkoniyatiga ega boʻladi.
…