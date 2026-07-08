Mikel Arteta Arsenalda Arsen Venger rekordini yangilay oladimi: Sobiq yulduz taxmini

·0·Sport
Mikel Arteta Arsenalda Arsen Venger rekordini yangilay oladimi: Sobiq yulduz taxmini

Londonning Arsenal jamoasi uzoq kutilgan Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritganidan soʻng, mutaxassislar va muxlislar klubning kelajakdagi imkoniyatlarini yuqori baholamoqda. Bosh murabbiy Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa nafaqat bir martalik muvaffaqiyat, balki Shimoliy Londonda yangi gegemonlik oʻrnatishga yaqin turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klubning sobiq yarim himoyachisi Stefan Schwarz GOAL nashriga bergan intervyusida Mikel Arteta afsonaviy Arsen Vengerning natijalarini ortda qoldirishi mumkinligini taʼkidladi. Venger 22 yillik faoliyati davomida Arsenal bilan uch marta Angliya chempioni boʻlgan edi. Schwarzning fikricha, Arteta bu koʻrsatkichni toʻrttaga yetkazish salohiyatiga ega.

“Eng qiyini doim birinchi qadamni tashlash edi”, deydi Schwarz. Uning soʻzlariga koʻra, ketma-ket uch mavsum davomida kumush medallar bilan cheklangan jamoa nihoyat chempionlik dovonidan oʻtgani futbolchilarning ruhiyatini butunlay oʻzgartiradi. Endi jamoa bosim ostida qanday gʻalaba qozonishni va qiyin oʻyinlarda natija chiqarishni yaxshi biladi.

Yangi sulola poydevori

Arsenal tarkibi hozirda Declan Rice, Bukayo Saka va Gabriel Magalhaes kabi yulduzlar bilan toʻldirilgan. Har bir transfer oynasida tarkibni kuchaytirib borayotgan klub nafaqat ichki chempionatda, balki Chempionlar ligasi gʻolibligi uchun ham asosiy daʼvogarlardan biri sifatida koʻrilmoqda. Bu esa Artetaga Venger davridagi muvaffaqiyatlarni takrorlash va hatto ulardan oʻzib ketish imkonini beradi.

Schwarzning taʼkidlashicha, chempionlik poygasida faqat yaxshi oʻyinlar emas, balki jamoaning “azob chekishni” bilishi va oʻyini qovushmagan kunlarda ham uch ochkoni qoʻlga kiritishi muhim ahamiyatga ega. Arsenal aynan shu chidamlilikni shakllantira oldi, bu esa uzoq muddatli barqarorlikni taʼminlaydi.

Mikel Arteta boshqaruvi ostidagi jamoa oʻz uslubi va falsafasi bilan 2003-04 yilgi mavsumdagi “magʻlubiyatsizlar” (Invincibles) davrini eslatmoqda. Biroq, zamonaviy futbolning raqobatbardoshligi va Manchester Siti kabi gigantlarning mavjudligi Artetadan yanada koʻproq mehnat va strategik mahorat talab qiladi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Arsenal hozirda oʻzining eng gullagan davrlaridan birini boshdan kechirmoqda. Agar Arteta tarkibni shakllantirishda davom etsa, u nafaqat Vengerni, balki Angliya futboli tarixidagi koʻplab rekordlarni yangilash imkoniyatiga ega boʻladi.

ArsenalMikel ArtetaArsen VengerAngliya Premer-ligasiFutbol Yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: Alvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasining Fulxem klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiRasman: Alvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasining Fulxem klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 14:58Misr terma jamoasi magʻlubiyatga qaramay muxlislar tomonidan qahramonlardek kutib olindiMisr terma jamoasi magʻlubiyatga qaramay muxlislar tomonidan qahramonlardek kutib olindiBugun, 14:38Lionel Scaloni koʻzyoshlarini tiya olmadi: Argentina Misrga qarshi dramatik gʻalaba qozondiLionel Scaloni koʻzyoshlarini tiya olmadi: Argentina Misrga qarshi dramatik gʻalaba qozondiBugun, 14:10Arsenal kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Londonliklar bir yildan beri maydonga tushmagan darvozabonni safiga qoʻshib oladiArsenal kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Londonliklar bir yildan beri maydonga tushmagan darvozabonni safiga qoʻshib oladiBugun, 13:39Misrlik futbolchi JCh-2026 natijalari oldindan belgilab qoʻyilganini daʼvo qildiMisrlik futbolchi JCh-2026 natijalari oldindan belgilab qoʻyilganini daʼvo qildiBugun, 13:39Kylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi revansh: Fransiya yulduzi JCh-2026 taxtini koʻzlamoqdaKylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi revansh: Fransiya yulduzi JCh-2026 taxtini koʻzlamoqdaBugun, 12:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi