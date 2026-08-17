Mikel Arteta Angliya Premyer-ligasining yangi qoidasini masxara qildi
Mikel Arteta Angliya Premyer-ligasining autdan to'p kiritishda sochiqlardan foydalanishni taqiqlovchi yangi qarorini keskin tanqid qildi. U bu cheklov Arsenalning Ben White va Declan Rice kabi futbolchilar orqali amalga oshiradigan uzoq masofali aut uzatmalariga zarar yetkazishini aytib, futbolchilar maydonga bosh kiyimda tushishiga to'g'ri kelishi mumkinligini hazil qildi.
Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Angliya Premyer-ligasining autdan toʻp kiritishda sochiqlardan foydalanishni taqiqlovchi yangi qarorini keskin tanqid qildi. IXBT.com va Goal.com manbalariga koʻra, ispaniyalik mutaxassis bu cheklov jamoaning hujumdagi eng samarali qurollaridan biriga zarba berishidan xavotirda ekanini bildirgan va hazilomuz tarzda futbolchilar maydonga bosh kiyimda tushishiga toʻgʻri kelishini aytgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻtgan mavsumda Arsenal Ben White va Declan Rice kabi futbolchilarning uzoq masofaga aut uzatish mahoratidan unumli foydalangan edi. Biroq liga rahbariyati vaqtni choʻzishning oldini olish va oʻyin davomiyligini oshirish maqsadida standart vaziyatlardan oldin toʻpni sochiq bilan quritishni qatʼiyan taqiqladi. Avvallari bu holat ikki jamoaning oʻzaro kelishuvi asosida hal etilar, biroq endi bunday imkoniyat butunlay yopildi.
Yangi qoidalar va vaqtni choʻzishga qarshi choralarSochiq taqiqi oʻtgan mavsumdagi bahsli vaziyatlardan soʻng kuchga kirdi. Xususan, Riccardo Calafiori Nyukasl Yunayted darvozasi yaqinida sochiqdan foydalanishga uriningan, hakam Jarred Gillett esa tomonlarning kelishuvi yoʻqligi sababli bunga yoʻl qoʻymagan edi. Endilikda futbolchilar jarima maydonchasiga xavfli uzatmalarni amalga oshirishdan oldin toʻpni sinchiklab quritish imkoniyatidan mahrum boʻlishdi.
Autlardan tashqari, Premyer-liga oʻyin surʼatini tezlashtirish uchun bir qator qoʻshimcha chora-tadbirlarni joriy etmoqda. Bularga darvozadan toʻp kiritish va autlar uchun taymerlar, shuningdek, almashtirish oynalarini qattiq nazorat qilish kiradi. Tibbiy yordam koʻrsatish qoidalari ham jiddiylashtirilib, taktik tanaffuslar va vaqtni choʻzish holatlarining oldini olish koʻzda tutilgan.
Jamoalarning yangi tartibga moslashuviYangi qoidalarga koʻra, jarohat olgan maydon futbolchilari tibbiy yordam olgach, kamida bir daqiqa maydondan tashqarida qolishi shart. Agar darvozabon tibbiy yordamga muhtoj boʻlsa, oʻsha jamoaning maydondagi oʻyinchilaridan biri ham bir daqiqaga maydonni tark etishi talab etiladi. Eslatib oʻtamiz, avvalroq Arsenal ham Brayton bilan kechgan bahsda darvozabon David Raya oʻyin vaqtini choʻzgani uchun tanqidlarga uchragan edi.
Shunga qaramay, Mikel Arteta oʻz jamoasi bu oʻzgarishlarga tezda moslasha olishiga ishonch bildirmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, klub Premyer-liga va hakamlar bilan barcha masalalarni muhokama qilgan. Mavsum boshlanishi bilan yangi qoidalar qanday amal qilishini va nimalarga moslashish kerakligini amalda koʻrish lozim boʻladi.
…