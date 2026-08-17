Mikel Arteta Angliya Premyer-ligasining yangi qoidasini masxara qildi

·22·Sport
Mikel Arteta Angliya Premyer-ligasining yangi qoidasini masxara qildi
Qisqacha

Mikel Arteta Angliya Premyer-ligasining autdan to'p kiritishda sochiqlardan foydalanishni taqiqlovchi yangi qarorini keskin tanqid qildi. U bu cheklov Arsenalning Ben White va Declan Rice kabi futbolchilar orqali amalga oshiradigan uzoq masofali aut uzatmalariga zarar yetkazishini aytib, futbolchilar maydonga bosh kiyimda tushishiga to'g'ri kelishi mumkinligini hazil qildi.

Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Angliya Premyer-ligasining autdan toʻp kiritishda sochiqlardan foydalanishni taqiqlovchi yangi qarorini keskin tanqid qildi. IXBT.com va Goal.com manbalariga koʻra, ispaniyalik mutaxassis bu cheklov jamoaning hujumdagi eng samarali qurollaridan biriga zarba berishidan xavotirda ekanini bildirgan va hazilomuz tarzda futbolchilar maydonga bosh kiyimda tushishiga toʻgʻri kelishini aytgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan mavsumda Arsenal Ben White va Declan Rice kabi futbolchilarning uzoq masofaga aut uzatish mahoratidan unumli foydalangan edi. Biroq liga rahbariyati vaqtni choʻzishning oldini olish va oʻyin davomiyligini oshirish maqsadida standart vaziyatlardan oldin toʻpni sochiq bilan quritishni qatʼiyan taqiqladi. Avvallari bu holat ikki jamoaning oʻzaro kelishuvi asosida hal etilar, biroq endi bunday imkoniyat butunlay yopildi.

Yangi qoidalar va vaqtni choʻzishga qarshi choralar

Sochiq taqiqi oʻtgan mavsumdagi bahsli vaziyatlardan soʻng kuchga kirdi. Xususan, Riccardo Calafiori Nyukasl Yunayted darvozasi yaqinida sochiqdan foydalanishga uriningan, hakam Jarred Gillett esa tomonlarning kelishuvi yoʻqligi sababli bunga yoʻl qoʻymagan edi. Endilikda futbolchilar jarima maydonchasiga xavfli uzatmalarni amalga oshirishdan oldin toʻpni sinchiklab quritish imkoniyatidan mahrum boʻlishdi.

Autlardan tashqari, Premyer-liga oʻyin surʼatini tezlashtirish uchun bir qator qoʻshimcha chora-tadbirlarni joriy etmoqda. Bularga darvozadan toʻp kiritish va autlar uchun taymerlar, shuningdek, almashtirish oynalarini qattiq nazorat qilish kiradi. Tibbiy yordam koʻrsatish qoidalari ham jiddiylashtirilib, taktik tanaffuslar va vaqtni choʻzish holatlarining oldini olish koʻzda tutilgan.

Jamoalarning yangi tartibga moslashuvi

Yangi qoidalarga koʻra, jarohat olgan maydon futbolchilari tibbiy yordam olgach, kamida bir daqiqa maydondan tashqarida qolishi shart. Agar darvozabon tibbiy yordamga muhtoj boʻlsa, oʻsha jamoaning maydondagi oʻyinchilaridan biri ham bir daqiqaga maydonni tark etishi talab etiladi. Eslatib oʻtamiz, avvalroq Arsenal ham Brayton bilan kechgan bahsda darvozabon David Raya oʻyin vaqtini choʻzgani uchun tanqidlarga uchragan edi.

Shunga qaramay, Mikel Arteta oʻz jamoasi bu oʻzgarishlarga tezda moslasha olishiga ishonch bildirmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, klub Premyer-liga va hakamlar bilan barcha masalalarni muhokama qilgan. Mavsum boshlanishi bilan yangi qoidalar qanday amal qilishini va nimalarga moslashish kerakligini amalda koʻrish lozim boʻladi.

ArsenalMikel ArtetaPremyer-ligaFutbol qoidalariTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Martin Zubimendi transferiga qiziqish bildirmoqdaReal Madrid Martin Zubimendi transferiga qiziqish bildirmoqdaBugun, 16:15Hans-Diter Flik «Bazel» bilan o‘yindan so‘ng nimalarni tan oldi?Hans-Diter Flik «Bazel» bilan o‘yindan so‘ng nimalarni tan oldi?Bugun, 15:24Rodri nima uchun Real Madrid oʻrniga Barselonani tanladiRodri nima uchun Real Madrid oʻrniga Barselonani tanladiBugun, 15:16Milan transfer oynasi yakunida tarkibni kuchaytirmoqchiMilan transfer oynasi yakunida tarkibni kuchaytirmoqchiBugun, 14:31Rodri transferi Atletiko va Vilyarrealga katta foyda keltiradiRodri transferi Atletiko va Vilyarrealga katta foyda keltiradiBugun, 14:17Vasko da Gama va Santos oʻyinida Neymar hamda Tiagu Mendesh toʻqnashuviVasko da Gama va Santos oʻyinida Neymar hamda Tiagu Mendesh toʻqnashuviBugun, 13:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi