Xvicha Kvaratsxeliya «Yil odami» deb topildi: u qanday e’tirofga sazovor bo‘ldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «PSJ» va Gruziya milliy jamoasi vingeri Xvicha Kvaratsxeliya GQ jurnalining Fransiya nashri tomonidan «Yil odami» deb topildi.
- Ushbu mukofot futbolchining maydondagi o‘yini hamda jamiyatga ko‘rsatayotgan ta’sirini e’tirof etish maqsadida taqdim etildi.
- Kvaratsxeliya erishilgan natijalarni jamoaviy mehnat mahsuli deb atab, muvaffaqiyatlarida jamoadoshlarining hissasi katta ekanini alohida ta’kidladi.
«PSJ» va Gruziya milliy jamoasi vingeri Xvicha Kvaratsxeliya navbatdagi nufuzli e’tirofga sazovor bo‘ldi. U GQ jurnalining Fransiya nashri tomonidan «Yil odami» deb topildi. Bu mukofot gruziyalik futbolchining nafaqat maydondagi o‘yini, balki jamoatchilikka ko‘rsatayotgan ta’sirini ham e’tirof etishga qaratilgan.
Touchline nashri xabar berishicha, Kvaratsxeliya mukofotni qabul qilar ekan, bunday e’tirofdan mamnunligini bildirgan. Shu bilan birga, u shaxsiy yutuqlarida jamoadoshlarining hissasi katta ekanini alohida ta’kidlagan.
«Jamoadoshlarimsiz bunday muvaffaqiyatga erisholmasdim»
Gruziyalik futbolchi uchun bu mukofot katta sharaf ekanini yashirmadi. U «PSJ» safidagi muvaffaqiyatli mavsumni eslab, erishilgan natijalarni butun jamoa mehnati bilan bog‘ladi.
«Bu men uchun katta sharaf. «PSJ» safida ajoyib mavsum o‘tkazdim va biz erishgan natijalardan juda faxrlanaman.
O‘ylashimcha, jamoadoshlarimsiz bunday muvaffaqiyatlarga erishishning imkoni bo‘lmasdi. Ushbu mukofotni qo‘lga kiritishimga yordam berganimiz uchun o‘zimdan ham, ulardan ham faxrlanaman», — dedi Kvaratsxeliya.
GQ mukofoti faqat sport yulduzlariga berilmaydi
GQ jurnalining «Yil odami» mukofoti 1996 yildan buyon topshirib kelinadi. U yil davomida o‘z sohasida katta natijalarga erishgan va jamiyatga ta’sir ko‘rsatgan shaxslarni e’tirof etishga qaratilgan.
G‘oliblar jurnal tahririyati tomonidan tanlanadi. Mukofot faqat sport bilan cheklanmaydi: kino, musiqa, moda va madaniyat sohalaridagi mashhur shaxslar ham ushbu e’tirofga sazovor bo‘lishi mumkin.
Kvaratsxeliyaning e’tirofi futboldan tashqariga ham chiqdi
Kvaratsxeliyaning GQ tomonidan «Yil odami» deb tanlanishi uning xalqaro miqyosdagi obro‘si tobora kengayib borayotganini ko‘rsatadi. «PSJ»dagi muvaffaqiyatlari ortidan u endi nafaqat futbol muxlislari, balki moda va ommaviy madaniyat olami e’tiborida ham turibdi.
Gruziyalik yulduzning jamoadoshlariga bildirgan minnatdorchiligi esa uning bu mukofotni faqat shaxsiy yutuq sifatida qabul qilmayotganini ko‘rsatdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…