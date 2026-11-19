Denovda bank kartalaridan 39 mln so‘m o‘g‘irlangan: gumonlanuvchi ushlandi
Surxondaryo viloyatining Denov tumanida fuqarolarning bank kartalaridan jami 38 million 946 ming so‘mni ruxsatsiz yechib olishda gumonlanayotgan shaxs qo‘lga olindi. Bu haqda Kiberjinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, IIB Kiberjinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirlar va texnik surishtiruvlar davomida Denov tumanida yashovchi fuqarolarning bank kartalaridan pul mablag‘lari ruxsatsiz yechib olingani bilan bog‘liq bir nechta holat aniqlangan.
Tekshiruvlar natijasida turli mahallalarda istiqomat qiluvchi fuqarolarning bank kartalaridan jami 38 million 946 ming so‘m yechib olingani ma’lum bo‘lgan. Ushbu holatlarga aloqadorlikda gumonlanayotgan Buxoro shahrida yashovchi shaxs aniqlanib, qo‘lga olingan.
Hozirda uning boshqa shu kabi jinoyatlarga aloqadorligini aniqlash yuzasidan tezkor-surishtiruv tadbirlari davom ettirilmoqda.
Qayd etilishicha, holatlar mamlakat miqyosida o‘tkazilayotgan “Xavfsiz va sog‘lom yurt” tezkor-profilaktik tadbiri hamda “Kibermadaniyatni yuksaltirish oyligi” doirasida aniqlangan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…