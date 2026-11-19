Ronalduning o‘g‘li Portugaliya U-17 terma jamoasida debyut qildi
Portugaliyalik futbol yulduzi Krishtianu Ronalduning katta o‘g‘li Krishtianu Ronaldu Junior ilk bor mamlakatning 17 yoshgacha bo‘lgan futbolchilar terma jamoasiga chaqirildi. U 2027 yilgi Yevropa chempionati saralash bosqichida ishtirok etadigan 23 nafar futbolchidan iborat ro‘yxatdan joy oldi. Bu haqda Reuters xabar berdi.
Portugaliya U-17 terma jamoasi bosh murabbiyi Filipe Ramush 2 noyabr kuni e’lon qilgan tarkibga 16 yoshli Ronalduning o‘g‘li ham kiritildi. Saudiya Arabistonining «Al-Nasr» klubi yoshlar jamoasida to‘p suradigan futbolchi bungacha Portugaliyaning U-15 va U-16 terma jamoalarida ham o‘ynagan.
Portugaliya saralash bosqichida Andorra, Bolgariya va Serbiya terma jamoalariga qarshi maydonga tushdi. Ronaldu Junior 12 noyabr kuni Andorraga qarshi uchrashuvda terma jamoaning U-17 darajasidagi debyutini o‘tkazdi. 4:0 hisobida yakunlangan bahsda u o‘yinning so‘nggi 20 daqiqasida maydonda harakat qildi.
Ma’lumot uchun, Krishtianu Ronalduning o‘g‘li Portugaliya yoshlar terma jamoalarida avval ham to‘p surgan. U U-15 tarkibida to‘rtta o‘yinda ikkita, U-16 jamoasida esa to‘qqizta uchrashuvda uchta gol urgan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…