O‘zbekiston U-17 jamoasi Kot-d'Ivuarga qarshi qaysi tarkib bilan maydonga tushadi?
Qatar poytaxti Doha shahrida o‘smirlar o‘rtasidagi jahon chempionatining (U-17) 1-tur uchrashuvlari davom etmoqda. Birozdan so‘ng O‘zbekiston U-17 terma jamoasi nufuzli mundialdagi ilk uchrashuvida maydonga tushadi.
Vakillarimizga guruh bosqichining dastlabki turida Afrika qit’asining kuchli jamoalaridan biri — Kot-d'Ivuar o‘smirlar terma jamoasi raqiblik qiladi. Bellashuv bugun, Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da start oladi.
Uchrashuv ma’lumotlari va O‘zbekistonning asosiy tarkibi
Murabbiylar shtabi mazkur muhim bahsni ilk daqiqalardan boshlaydigan futbolchilar ro‘yxatini rasman tasdiqladi:
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Musobaqa
U-17 Jahon chempionati, 1-tur
Juftlik
Kot-d'Ivuar — O‘zbekiston
O‘tkazilish joyi
Doha shahri, Qatar
Boshlanish vaqti
21:00 (Toshkent vaqti bilan)
O‘zbekiston U-17 asosiy tarkibi:
Shomurodov
Rahimov
Hakimov
Erkinov
Ravshanov
Aliyev
Murodov
Sadirjonov
Anvarov
O‘ktamboyev
Ravshanbekov
Sizningcha, O‘zbekiston o‘smirlar terma jamoasi Dohadagi jahon chempionatining ilk turida Kot-d'Ivuar ustidan g‘alaba qozona oladimi va qaysi hisob qayd etiladi? Taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…