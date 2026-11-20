Dzyudo bo‘yicha yoshlar JCH: Sa’dulla Ravshanov kumush medal sohibi bo‘ldi
Dzyudo bo‘yicha yoshlar o‘rtasidagi jahon chempionatida O‘zbekiston terma jamoasi navbatdagi medalni qo‘lga kiritdi. Musobaqaning −81 kg vazn toifasida tatamiga chiqqan hamyurtimiz Sa’dulla Ravshanov finalgacha muvaffaqiyatli yurish qilib, yakunda kumush medal sohibiga aylandi.
Finalgacha bo‘lgan yo‘l va hal qiluvchi bellashuv
Sa’dulla Ravshanov turnir davomida dunyo dzyudosining yetakchi maktablari vakillariga qarshi muvaffaqiyatli kurash olib bordi. U saralash va yarimfinal bosqichlarida Yaponiya, Braziliya, Gruziya, Xitoy hamda yarimfinalda Fransiya vakillarini mag‘lubiyatga uchratib, final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Oltin medal uchun kechgan final bellashuvida esa o‘zbekistonlik dzyudochi rossiyalik Yaroslav Bunakovga imkoniyatni boy berdi va jahon chempionatining kumush medali bilan taqdirlandi.
Bosqich
Raqib davlat / Sportchi
Natija
Saralash bellashuvlari
Yaponiya, Braziliya, Gruziya, Xitoy vakillari
G‘alaba
Yarimfinal
Fransiya vakili
G‘alaba
Final
Yaroslav Bunakov
Kumush medal
O‘zbekiston jamoasining medallar hisobi
Sa’dulla Ravshanovning muvaffaqiyatidan so‘ng O‘zbekiston terma jamoasining ushbu yoshlar o‘rtasidagi jahon chempionatidagi medallari soni 2 taga yetdi. Ayni paytda jamoamiz hisobida 1 ta oltin va 1 ta kumush medal mavjud.
Sizningcha, Sa’dulla Ravshanovning −81 kg vaznda jahon chempionati finaliga qadar yetib borishi va kumush medalni qo‘lga kiritishi yosh dzyudochilarimizning kattalar o‘rtasidagi musobaqalarga tayyorgarligidan qanday darak beradi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
- #Sa’dulla Ravshanov
- #Dzyudo bo‘yicha yoshlar o‘rtasidagi jahon chempionati
- #O‘zbekiston dzyudo federatsiyasi
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…