Husanovning o‘yini qanday baholandi: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan qanday o‘tdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Liga kubogi doirasida «Manchester Siti» va «Brayton» o‘rtasidagi bahs asosiy vaqtda 2:2 hisobida yakunlanib, penaltilar seriyasida 4:3 hisobida «shaharliklar» g‘alaba qozondi.
- O‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov 76-daqiqada maydonga tushdi va o‘yin yakunida 6,4 ball bilan baholandi.
- Uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida Husanov xatoga yo‘l qo‘ygan bo‘lsa-da, darvozabon Jeronimo Rulining seyvlari jamoani chorak finalga olib chiqdi.
Angliya Liga kubogida (Karabao kubogi) kutilmagan natijalar va shov-shuvli to‘qnashuvlar davom etmoqda. Bir kun avval amaldagi APL chempioni «Arsenal»ning quyi liga vakili «Flitvud Taun»ga imkoniyatni boy berib, musobaqa tarixidagi eng katta shoklardan birini taqdim etganidan so‘ng, barcha nigohlar «Manchester Siti» — «Brayton» to‘qnashuviga qaratildi.
Musobaqaning amaldagi sohibi bo‘lgan «shaharliklar» ham muxlislarini ancha asabiylashishga majbur qildi. Asosiy vaqti 2:2 hisobidagi durang bilan tugagan bahs penaltilar seriyasiga qadar yetib bordi va unda Enso Mareska shogirdlari 4:3 hisobida ustunlikka erishib, chorak final yo‘llanmasini naqd qildi.
«Ettixad»dagi qarama-qarshilik xronikasi: Zerikarli startdan dahshatli keskinlikkacha
Uchrashuv kutilganidek sokin boshlangan bo‘lsa-da, daqiqalar o‘tgan sari haqiqiy kubok jangiga aylandi:
Zerikarli start va Yalkuyening goli: Dastlabki 29 daqiqa mobaynida maydonda xavfli vaziyatlar deyarli kuzatilmadi. Ammo 31-daqiqada «Brayton» hisobni ochdi — Jorjino Rutterning qaytgan zarbasini Malik Yalkuye darvozaga joylab, mavsumdagi uchinchi to‘pini nishonladi (0:1);
Kovachichning 18 oylik tanaffusdan keyingi goli: Birinchi bo‘lim tugashi arafasida «Siti» bosimni oshirdi. Fil Fodenning aniq pasidan keyin Mateo Kovachich jarima maydoni tashqarisidan aniq zarba berib, muvozanatni tikladi (1:1). Bu xorvatiyalik yarimhimoyachining naq 18 oy ichidagi ilk goli bo‘ldi;
Mareska jamoasining ikkinchi bo‘lim muammosi: Tanaffusdan qaytish bilan mezbonlar mudofaasi yana pala-partish harakat qildi. Rutter ikkinchi bo‘limning ikkinchi daqiqasidayoq hisobni 2:1 ko‘rinishiga keltirib, «Brayton»ni yana oldinga olib chiqdi;
Reysning omadli tovoni: 72-daqiqada Rayan Sherkining jarima zarbasidan yo‘llagan to‘pi kutilmaganda Vitor Reysning tovoniga tegib, yo‘nalishini o‘zgartirdi va hisob 2:2 ko‘rinishiga keldi.
Abduqodir Husanovning maydonga tushishi va Flashscore bahosi
O‘yinning so‘nggi qismida muxlislar diqqat markazida hamyurtimiz Abduqodir Husanov bo‘ldi:
76-daqiqadagi o‘zgarish: Bosh murabbiy Enso Mareska himoyadagi xatolarga chek qo‘yish maqsadida Riko Lyuis o‘rniga o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovni maydonga tashladi;
90 soniyalik xavfli lahza: Asosiy vaqt yakunlanishiga 90 soniya qolganda Husanov tomonidan yo‘l qo‘yilgan qo‘pol xato pallasida «Brayton» yarimhimoyachisi Mats Viffer darvoza ustunini nishonga oldi va bu vaziyat «Siti»ni alamli mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi;
Flashscore bahosi: Statistik portal Husanovning mazkur o‘yindagi harakatlarini 6,4 ballga baholadi. Bu ko‘rsatkich bahsda maydonga tushgan «shaharliklar» orasidagi to‘rtinchi eng past baho sifatida qayd etildi.
Rulining seyvlari va APLdagi tezkor revansh
Penaltilar seriyasida Kovachichning xatosidan so‘ng tashabbus raqib tomonga o‘tgandek tuyulgan edi. Biroq darvozabon Jeronimo Ruli Yasin Ayari hamda raqib sardori Lyuis Dankning zarbalarini bartaraf etib, Manchester klubini chorak finalga olib chiqdi.
Kubok intrigasi bu bilan tugamaydi: «Manchester Siti» va «Brayton» oradan atigi bir necha kun o‘tib — 31 oktyabr, shanba kuni Premer-liga doirasida yana to‘qnash keladi va bu bahs murosasiz revanshga aylanishi shubhasiz.
Izohlar 0
…