Husanovning o‘yini qanday baholandi: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan qanday o‘tdi?

·65·Sport
Husanovning o‘yini qanday baholandi: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan qanday o‘tdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Liga kubogi doirasida «Manchester Siti» va «Brayton» o‘rtasidagi bahs asosiy vaqtda 2:2 hisobida yakunlanib, penaltilar seriyasida 4:3 hisobida «shaharliklar» g‘alaba qozondi.
  • O‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov 76-daqiqada maydonga tushdi va o‘yin yakunida 6,4 ball bilan baholandi.
  • Uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida Husanov xatoga yo‘l qo‘ygan bo‘lsa-da, darvozabon Jeronimo Rulining seyvlari jamoani chorak finalga olib chiqdi.

Angliya Liga kubogida (Karabao kubogi) kutilmagan natijalar va shov-shuvli to‘qnashuvlar davom etmoqda. Bir kun avval amaldagi APL chempioni «Arsenal»ning quyi liga vakili «Flitvud Taun»ga imkoniyatni boy berib, musobaqa tarixidagi eng katta shoklardan birini taqdim etganidan so‘ng, barcha nigohlar «Manchester Siti» — «Brayton» to‘qnashuviga qaratildi.

Musobaqaning amaldagi sohibi bo‘lgan «shaharliklar» ham muxlislarini ancha asabiylashishga majbur qildi. Asosiy vaqti 2:2 hisobidagi durang bilan tugagan bahs penaltilar seriyasiga qadar yetib bordi va unda Enso Mareska shogirdlari 4:3 hisobida ustunlikka erishib, chorak final yo‘llanmasini naqd qildi.

«Ettixad»dagi qarama-qarshilik xronikasi: Zerikarli startdan dahshatli keskinlikkacha

Uchrashuv kutilganidek sokin boshlangan bo‘lsa-da, daqiqalar o‘tgan sari haqiqiy kubok jangiga aylandi:

  • Zerikarli start va Yalkuyening goli: Dastlabki 29 daqiqa mobaynida maydonda xavfli vaziyatlar deyarli kuzatilmadi. Ammo 31-daqiqada «Brayton» hisobni ochdi — Jorjino Rutterning qaytgan zarbasini Malik Yalkuye darvozaga joylab, mavsumdagi uchinchi to‘pini nishonladi (0:1);

  • Kovachichning 18 oylik tanaffusdan keyingi goli: Birinchi bo‘lim tugashi arafasida «Siti» bosimni oshirdi. Fil Fodenning aniq pasidan keyin Mateo Kovachich jarima maydoni tashqarisidan aniq zarba berib, muvozanatni tikladi (1:1). Bu xorvatiyalik yarimhimoyachining naq 18 oy ichidagi ilk goli bo‘ldi;

  • Mareska jamoasining ikkinchi bo‘lim muammosi: Tanaffusdan qaytish bilan mezbonlar mudofaasi yana pala-partish harakat qildi. Rutter ikkinchi bo‘limning ikkinchi daqiqasidayoq hisobni 2:1 ko‘rinishiga keltirib, «Brayton»ni yana oldinga olib chiqdi;

  • Reysning omadli tovoni: 72-daqiqada Rayan Sherkining jarima zarbasidan yo‘llagan to‘pi kutilmaganda Vitor Reysning tovoniga tegib, yo‘nalishini o‘zgartirdi va hisob 2:2 ko‘rinishiga keldi.

Abduqodir Husanovning maydonga tushishi va Flashscore bahosi

O‘yinning so‘nggi qismida muxlislar diqqat markazida hamyurtimiz Abduqodir Husanov bo‘ldi:

  • 76-daqiqadagi o‘zgarish: Bosh murabbiy Enso Mareska himoyadagi xatolarga chek qo‘yish maqsadida Riko Lyuis o‘rniga o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovni maydonga tashladi;

  • 90 soniyalik xavfli lahza: Asosiy vaqt yakunlanishiga 90 soniya qolganda Husanov tomonidan yo‘l qo‘yilgan qo‘pol xato pallasida «Brayton» yarimhimoyachisi Mats Viffer darvoza ustunini nishonga oldi va bu vaziyat «Siti»ni alamli mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi;

  • Flashscore bahosi: Statistik portal Husanovning mazkur o‘yindagi harakatlarini 6,4 ballga baholadi. Bu ko‘rsatkich bahsda maydonga tushgan «shaharliklar» orasidagi to‘rtinchi eng past baho sifatida qayd etildi.

Rulining seyvlari va APLdagi tezkor revansh

Penaltilar seriyasida Kovachichning xatosidan so‘ng tashabbus raqib tomonga o‘tgandek tuyulgan edi. Biroq darvozabon Jeronimo Ruli Yasin Ayari hamda raqib sardori Lyuis Dankning zarbalarini bartaraf etib, Manchester klubini chorak finalga olib chiqdi.

Kubok intrigasi bu bilan tugamaydi: «Manchester Siti» va «Brayton» oradan atigi bir necha kun o‘tib — 31 oktyabr, shanba kuni Premer-liga doirasida yana to‘qnash keladi va bu bahs murosasiz revanshga aylanishi shubhasiz.

Abduqodir HusanovManchester SitiKarabao kubogiBrayton
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanovga necha ball berildi? “Manchester Siti” — “Brayton” uchrashuvi tahliliAbduqodir Husanovga necha ball berildi? “Manchester Siti” — “Brayton” uchrashuvi tahliliBugun 08:25Ettixadda 4 ta gol va asabiy seriya: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan zo‘rg‘a o‘tdiEttixadda 4 ta gol va asabiy seriya: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan zo‘rg‘a o‘tdiBugun 07:51“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildiKecha 13:08Mareskadan kutilmagan qaror: “Brayton”ga qarshi bahsda Husanov qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?Mareskadan kutilmagan qaror: “Brayton”ga qarshi bahsda Husanov qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?27 oktabr 19:29Husanov nima uchun markazga qaytarildi va ekspertlar nega Mareskani tanqid qilmoqda?Husanov nima uchun markazga qaytarildi va ekspertlar nega Mareskani tanqid qilmoqda?26 oktabr 17:00Ilk mag‘lubiyat: Ekspertlar manchesterliklar tarkibida kimlarni keskin tanqid qildi?Ilk mag‘lubiyat: Ekspertlar manchesterliklar tarkibida kimlarni keskin tanqid qildi?24 oktabr 19:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi