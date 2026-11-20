«Lokomotiv» derbida «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chempionlik poygasiga nuqta qo‘ydi
O‘zbekiston Superligasining 28-turidan o‘rin olgan markaziy uchrashuv — Toshkent derbisida «Lokomotiv» o‘z maydonida «Paxtakor»ni qabul qilib, 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishdi. Bellashuv so‘nggi soniyalarigacha keskin kurashlarga boy tarzda kechdi.
Uchrashuv mehmonlarning tezkor goli bilan boshlandi: 4-daqiqadayoq Flamarion hisobni ochib, «sherlar»ni oldinga olib chiqdi. Biroq o‘yin yakuniga yaqin «temiryo‘lchilar» vaziyatni tubdan o‘zgartirishga muvaffaq bo‘lishdi. 81-daqiqada Jasurbek Yaxshiboyev muvozanatni tiklagan bo‘lsa, hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+2-daqiqada tajribali hujumchi Temurxo‘ja Abduxoliqov mezbonlarga g‘alaba keltiruvchi gol muallifiga aylandi.
Turnir jadvalidagi vaziyat va oqibatlar
Ushbu mag‘lubiyat Kamoliddin Tojiyev boshqaruvidagi «Paxtakor» uchun juda qimmatga tushdi. «Sherlar» 59 ochko bilan 2-o‘rinda qolib, chempionlik poygasidagi imkoniyatlarini deyarli yo‘qotishdi. Muhim g‘alabani tantana qilgan «Lokomotiv» esa ochkolari sonini 46 taga yetkazib, turnir jadvalida 4-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
Ko‘rsatkichlar
«Lokomotiv»
«Paxtakor»
Yakuniy hisob
2
1
Gol mualliflari
Jasurbek Yaxshiboyev (81'), Temurxo‘ja Abduxoliqov (90+2')
Flamarion (4')
Jadvaldagi o‘rni
4-o‘rin (46 ochko)
2-o‘rin (59 ochko)
Uchrashuv qaydnomasi va tarkiblar
Superliga. 28-tur«Lokomotiv» — «Paxtakor» 2:1Gollar: Jasurbek Yaxshiboyev (81), Temurxo‘ja Abduxoliqov (90+2) — Flamarion (4).
«Lokomotiv»: 1. Aleksey Kozlov, 8. Bilol Tupliyev (9. Suhrob Nurulloyev, 76), 11. Temurxo‘ja Abduxoliqov, 14. Nikolay Ivanov (45. Yovan Nishich, 73), 15. Aleksandr Shushnyar, 17. Sardor Mirzayev, 18. Oleksandr Kucherenko, 22. Sunatilla Poyonov (28. Shuhrat Muhammadiyev, 76), 23. Diyorjon Turopov (70. Muhammedali Reimov, 73), 33. Oleg Zoteyev, 99. Jasurbek Yaxshiboyev.
«Paxtakor»: 35. Sanjar Quvvatov, 4. Zaid Tahsin, 8. Dilshod Saitov, 9. Ibrohim Ibragimov, 10. Akmal Mozgovoy, 21. Bashar Resan (17. Dostonbek Hamdamov, 40), 22. Muhammad-Bobur Karimov, 23. Abdurauf Bo‘riyev, 50. Flamarion, 55. Muhammadrasul Abdumajidov, 90. Stefan Chinedu (77. Oybek Bozorov, 73).
Sizningcha, «Paxtakor»ning derbidagi ushbu mag‘lubiyatiga nima asosiy sabab bo‘ldi — so‘nggi daqiqalardagi diqqatsizlikmi yoki «Lokomotiv»ning kuchli irodasi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…