BTS bir hafta ichida 10 ta mukofotni qo‘lga kiritdi
Janubiy Koreyaning mashhur BTS guruhi 2026 yil noyabr oyida Avstraliya, AQSH va Janubiy Koreyada o‘tkazilgan uchta yirik taqdirlash marosimida jami 10 ta mukofotga sazovor bo‘ldi.
Guruh 18 noyabr kuni Avstraliyada tashkil etilgan 40-ARIA Awards marosimida «Eng mashhur xalqaro ijrochi» nominatsiyasida g‘olib deb topildi. Bu haqda mukofot tashkilotchilari rasmiy saytida ma’lum qilindi.
Shuningdek, BTS 14 noyabr kuni AQSHning Los-Anjeles shahrida bo‘lib o‘tgan Nickelodeon Kids' Choice Awards 2026 marosimida uchta mukofotni qo‘lga kiritdi. Jamoa «SWIM» qo‘shig‘i uchun «Eng sevimli qo‘shiq», «ARIRANG» albomi uchun «Eng sevimli albom» hamda «Eng sevimli musiqiy guruh yoki duet» nominatsiyalarida g‘olib bo‘ldi.
Janubiy Koreyada 14–15 noyabr kunlari o‘tkazilgan Melon Music Awards 2026 marosimida esa BTS oltita mukofot bilan taqdirlandi. Ular orasida «Yil artisti» va «Yil albomi» kabi ikkita bosh mukofot — Daesang ham bor. Bundan tashqari, guruh «Top 10», «Eng yaxshi erkaklar guruhi», «Yil sahnasi» va «Global Top 10» nominatsiyalarida ham g‘olib bo‘ldi.
Shu tariqa, BTS bir hafta ichida uchta mamlakatda o‘tkazilgan yirik musiqiy taqdirlash marosimlarida jami 10 ta mukofotni qo‘lga kiritdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…