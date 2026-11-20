Dunyoga mashhur begemot o‘ldi
AQSHning Sinsinnati hayvonot bog‘ida butun dunyoga tanilgan Fiona ismli begemot vafot etdi. Uning o‘limiga yashash hududiga tasodifan tushib qolgan bosh kiyimni yutib yuborishi sabab bo‘lgan. Veterinarlar hayvonning hayotini saqlab qolish uchun bir necha bor urinishgan, ammo barcha sa’y-harakatlar kutilgan natijani bermagan. Bu haqda Sinsinnati hayvonot bog‘i ma’muriyati xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, Fiona o‘tgan hafta yashash joyiga tushib qolgan bosh kiyimni tasodifan yutib yuborgan. Bu holatdan xabar topgan veterinariya mutaxassislari uning organizmida qolib ketgan buyumni chiqarish uchun bir necha bor harakat qilishgan. Shu bilan birga, begemotning ahvolini yaxshilash va hayotini saqlab qolish maqsadida zarur tibbiy yordam ko‘rsatilgan.
Biroq shifokorlarning barcha urinishlariga qaramay, Fionani qutqarish imkoni bo‘lmagan. Hayvonot bog‘i vakillari ushbu yo‘qotish ular uchun juda og‘ir kechganini bildirgan.
Hayvonot bog‘i direktori Deyv Jenike Fionaning hayoti bunday tarzda yakunlanishini hech kim kutmaganini ta’kidladi. Uning aytishicha, begemotni uzoq yillar davomida parvarish qilgan xodimlar uni saqlab qolish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solgan va qo‘llaridan kelgan barcha choralarni ko‘rgan.
Fiona kelasi yil yanvar oyida 10 yoshga to‘lishi kerak edi. U 2017 yilda belgilangan muddatidan ancha oldin, nihoyatda kichik va zaif holatda dunyoga kelgan. Dastlab uning yashab qolishi ham jiddiy xavf ostida bo‘lgan va veterinarlar uning hayotini saqlab qolish uchun uzoq vaqt davomida kurash olib borgan.
Keyinchalik Fionaning hayot uchun kurashi haqidagi hikoya keng tarqalib, nafaqat AQSHda, balki butun dunyoda millionlab insonlarning e’tiborini qozongan. Uning kichik va zaif bolalik davridan ulg‘ayib, sog‘lom begemotga aylanishi ko‘pchilik uchun unutilmas voqeaga aylangan. Shu tariqa Fiona hayvonot bog‘ining eng mashhur va sevimli jonivorlaridan biri sifatida tanilgan.
Hayvonot bog‘i ma’muriyati Fionaning vafoti uni parvarish qilgan xodimlar uchun ham, uning hayotini kuzatib borgan va yaxshi ko‘rgan millionlab insonlar uchun ham katta yo‘qotish bo‘lganini ma’lum qildi.
Bir vaqtlar yashab qolishiga shubha bilan qaralgan Fiona keyinchalik butun dunyoda millionlab muxlislarga ega bo‘lgan edi. Uning bevaqt o‘limi esa hayvonot bog‘i jamoasi va ko‘plab insonlar qalbida chuqur iz qoldirdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…