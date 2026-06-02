Urent samokatlari endi SDEK va SwiftDrive platformalarida mavjud
Urent kikshering servisi oʻz funksionalligini kengaytirib, yangi raqamli platformalar bilan integratsiyani amalga oshirdi. Endilikda samokatlarning joylashuvi SDEK logistika operatorining mobil ilovasidagi xaritalarda aks etadi. Bu foydalanuvchilarga posilkalarni yetkazib berish va elektr samokatda harakatlanishni birlashtirgan holda murakkab marshrutlarni tuzish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ijarani boshlash uchun ilova foydalanuvchini avtomatik ravishda Urent servisiga yoʻnaltiradi. Ushbu qulaylik shahar boʻylab harakatlanish va kuryerlik xizmatlaridan foydalanish jarayonini yanada optimallashtirishga xizmat qiladi.
Bundan tashqari, korporativ mijozlar SwiftDrive platformasi orqali samokatlardan foydalanish imkoniyatiga ega boʻldilar. Bu funksiya kompaniyalarga taksidan tortib samokat ijarasigacha boʻlgan barcha turdagi xizmat safarlarini yagona shartnoma doirasida markazlashgan holda boshqarish imkonini beradi.
Urent matbuot xizmati taʼkidlashicha, asosiy ustuvor vazifa foydalanuvchilar uchun qulaylik yaratishdir. Mijozlar oʻzlari uchun odatiy boʻlgan servislar orqali samokatlarni topishlari va shahar boʻylab eng maqbul yoʻnalishlarni qurishlari mumkin boʻladi.
…