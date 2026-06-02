Urent samokatlari endi SDEK va SwiftDrive platformalarida mavjud

·27·Texno
Urent samokatlari endi SDEK va SwiftDrive platformalarida mavjud

Urent kikshering servisi oʻz funksionalligini kengaytirib, yangi raqamli platformalar bilan integratsiyani amalga oshirdi. Endilikda samokatlarning joylashuvi SDEK logistika operatorining mobil ilovasidagi xaritalarda aks etadi. Bu foydalanuvchilarga posilkalarni yetkazib berish va elektr samokatda harakatlanishni birlashtirgan holda murakkab marshrutlarni tuzish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ijarani boshlash uchun ilova foydalanuvchini avtomatik ravishda Urent servisiga yoʻnaltiradi. Ushbu qulaylik shahar boʻylab harakatlanish va kuryerlik xizmatlaridan foydalanish jarayonini yanada optimallashtirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, korporativ mijozlar SwiftDrive platformasi orqali samokatlardan foydalanish imkoniyatiga ega boʻldilar. Bu funksiya kompaniyalarga taksidan tortib samokat ijarasigacha boʻlgan barcha turdagi xizmat safarlarini yagona shartnoma doirasida markazlashgan holda boshqarish imkonini beradi.

Urent matbuot xizmati taʼkidlashicha, asosiy ustuvor vazifa foydalanuvchilar uchun qulaylik yaratishdir. Mijozlar oʻzlari uchun odatiy boʻlgan servislar orqali samokatlarni topishlari va shahar boʻylab eng maqbul yoʻnalishlarni qurishlari mumkin boʻladi.

UrentSDEKSwiftDriveKiksheringTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin