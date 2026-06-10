Justin Ernest anʼanaviy venchur fondisiz startaplarga 500 mln dollar tikdi
Oʻtgan yili Justin Ernest venchur kapitali bozorida jiddiy boʻshliqni payqadi: oilaviy ofislar va kichik institutsional investorlar eng tez rivojlanayotgan AI kompaniyalariga sarmoya kiritishni istashsa-da, ularning aksiyadorlar roʻyxatiga kira olishmas edi. Playground Global kompaniyasida besh yildan ortiq vaqt davomida chuqur texnologiyalarga investitsiya kiritish va mablagʻ yigʻish bilan shugʻullangan Ernest oʻz aloqalari orqali ushbu muammoni hal qila olishiga ishondi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi menejerlar uchun 12 oydan 18 oygacha vaqt talab qiladigan rasmiy venchur fondini ochish oʻrniga, Ernest oʻz tarmogʻidan foydalanib, yuqori darajadagi kechki bosqichdagi kompaniyalardan aksiya ulushlarini band qildi. Soʻngra u ushbu bitimlarni maxsus maqsadli transport vositalari (SPV) orqali 30 ga yaqin kichik investorlarga taklif qildi. Oxirgi 12 oy ichida uning Sabertooth Capital firmasi Anthropic, Anduril, Base Power, Databricks, PsiQuantum va SpaceX kabi 10 ta kompaniyaga qariyb 500 million dollar sarmoya kiritdi.
Sabertooth Capital har bir bitimga alohida fond sifatida qaraydi va aksariyat hollarda uni SPV sifatida shakllantiradi. Ernest 10 million dollardan 275 million dollargacha boʻlgan cheklarni yozmoqda, bu esa unga aksiyalarning sezilarli qismini qoʻlga kiritish imkonini beradi. Muhimi, u har doim kompaniya tomonidan tasdiqlangan rasmiy moliyalashtirish raundlarida ishtirok etadi. Bu esa bozordagi turli shubhali vositachilar orasida uning nufuzini oshirmoqda.
Hozirgi vaqtda Anthropic va Anduril kabi startaplar ruxsat etilmagan SPVlarga qarshi kurashayotgan bir paytda, Sabertooth orqali investitsiya qilish kichik hamkorlar uchun xotirjamlik beradi. Ular oʻz pullarini bevosita kompaniyalarning oʻzi tomonidan tekshirilgan va hurmat qilinadigan investorga ishonib topshirayotganlarini bilishadi. Masalan, 7 milliard dollarga baholangan PsiQuantum kompaniyasining moliya direktori investorlarga aynan Sabertooth orqali sarmoya kiritishni tavsiya qilgan.
…