Raqamli hayot sifati: 4,5 milliondan ortiq foydalanuvchi xmail domeniga oʻtdi
Rossiyaning xmail pochta domeni auditoriyasi Gmail va boshqa xorijiy xizmatlardan migratsiya qilgan 4,5 million foydalanuvchidan oshdi. Bu haqda “Pochta Mail” matbuot xizmati maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
2023-yilda ishga tushirilganidan buyon bir pochtadan boshqasiga oʻtayotgan yangi foydalanuvchilarning oylik oʻsishi barqaror ravishda 100 mingdan yuqori koʻrsatkichni saqlab qolmoqda. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, eng yuqori faollik Android qurilmalari egalari tomonidan koʻrsatilmoqda — barcha migratsiyalarning qariyb 70 foizi aynan ularning hissasiga toʻgʻri keladi.
“Pochta Mail” vakillari foydalanuvchilar uchun maʼlumotlar xavfsizligi va saqlanishi asosiy omil ekanini taʼkidladilar. Mahsulot yoʻnalishi rahbari Ruslan Arzumanovning soʻzlariga koʻra, migratsiya jarayoni maʼlumotlar yoʻqotilmasdan va murakkab harakatlarsiz amalga oshirilishi muhim.
Arzumanov, shuningdek, bunday oʻtish foydalanuvchilar tomonidan shunchaki texnik xizmat almashinuvi emas, balki raqamli hayot sifatining oshishi sifatida qabul qilinayotganini qayd etdi. Hozirda xmail xizmati xorijiy platformalardan maʼlumotlarni oson koʻchirish imkonini beruvchi asosiy vositaga aylangan.
…