Deezer sunʻiy intellekt yordamida yaratilgan musiqalarni aniqlash vositasini ishga tushirdi

·21·Texno
Deezer sunʻiy intellekt yordamida yaratilgan musiqalarni aniqlash vositasini ishga tushirdi

Striming xizmatlarida sunʻiy intellekt (AI) yordamida yaratilgan musiqalar koʻpayib borayotgani mualliflik huquqi va firibgarlik masalalarida xavotirlarni kuchaytirmoqda. Koʻplab platformalar hali bu muammoga qarshi samarali vositalar taqdim etmagan bir paytda, Deezer kompaniyasi tashabbusni oʻz qoʻliga oldi. Kompaniya turli striming platformalaridagi pleylistlarni skanerlab, sunʻiy intellekt mahsuli boʻlgan treklarni aniqlaydigan yangi bepul vositani taqdim etdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu onlayn detektor 27 ta tilni qoʻllab-quvvatlaydi va 20 ta eng mashhur platforma, jumladan Spotify, Apple Music, SoundCloud va YouTube Music foydalanuvchilariga oʻz pleylistlarida sintetik musiqalar bor-yoʻqligini tekshirish imkonini beradi. Apple Music va Spotify kabi raqobatchilar hozircha faqat belgilash (tagging) usuli bilan cheklanayotgan boʻlsa, Deezer bunday treklarni tavsiyalar va tahririyat pleylistlaridan faol ravishda olib tashlamoqda.

Yangi vositadan foydalanish uchun Deezerʻning maxsus saytiga kirib, striming xizmatini tanlash va pleylistlarga kirish ruxsatini berish kifoya. Tizim pleylistni skanerlab, natijalar haqida xabar beradi. Deezer bosh direktori Alexis Lanternierʻning taʻkidlashicha, kompaniya soʻnggi bir yarim yil davomida musiqiy strimingda shaffoflikni taʻminlash boʻyicha yetakchi boʻlib kelmoqda va endi bu imkoniyatni barcha platforma foydalanuvchilari uchun ochiq qildi.

Deezer maʻlumotlariga koʻra, platformaga yuklanayotgan yangi musiqalarning qariyb 44 foizi sunʻiy intellekt yordamida yaratilmoqda. Har kuni tizimga 75 000 ga yaqin, oyiga esa 2 milliondan ortiq AI-treklar kelib tushmoqda. Qizigʻi shundaki, bunday musiqalarning tinglanish ulushi juda past (1-3%) boʻlib, ularning 85 foizi firibgarlik sifatida baholanadi va monetizatsiyadan mahrum qilinadi.

Kompaniya kelgusida yetkazib beruvchilar siyosatini yangilash yoki AI-musiqalarni butunlay oʻchirib tashlash kabi keskin choralar koʻrishni rejalashtirmoqda. Bu borada Deezer joriy yil boshida sunʻiy intellekt musiqalarini taqiqlagan Bandcamp platformasining yoʻlidan borishi kutilmoqda.

DeezerSunʻiy IntellektSpotifyApple MusicTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Coinbase savdo qiluvchi va tahlillarni sotib oluvchi AI-agentni taqdim etdiCoinbase savdo qiluvchi va tahlillarni sotib oluvchi AI-agentni taqdim etdiBugun, 17:27T2 operatori daqiqa va gigabaytlarni Aeroekspress chiptalariga almashtirishni yoʻlga qoʻydiT2 operatori daqiqa va gigabaytlarni Aeroekspress chiptalariga almashtirishni yoʻlga qoʻydiBugun, 17:26Quantum Space harbiy SPAC orqali SpaceX muvaffaqiyatini takrorlamoqchiQuantum Space harbiy SPAC orqali SpaceX muvaffaqiyatini takrorlamoqchiBugun, 16:58Samsung Galaxy S25 smartfoni Galaxy S26 modeliga xos funksiyalarni oldiSamsung Galaxy S25 smartfoni Galaxy S26 modeliga xos funksiyalarni oldiBugun, 16:56TSMC imkoniyatlari chegarasida: oyiga 175 mingta plastina ham yetmayaptiTSMC imkoniyatlari chegarasida: oyiga 175 mingta plastina ham yetmayaptiBugun, 16:55Bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlayotgan davlatlar roʻyxatiBolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlayotgan davlatlar roʻyxatiBugun, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus