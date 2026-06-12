AQSHda josuslik haqidagi qonun muddati ilk bor tugamoqda
AQSH Vakillar palatasi hukumatning hujjatsiz kuzatuv olib borish haqidagi qonunini juma kuniga qadar uzaytira olmadi. Bu esa mazkur qonunning oʻz kuchini yoʻqotishini deyarli kafolatlaydi. Qonun loyihasi uchun oʻtkazilgan ovoz berishda 218 kishi yoqlab, 198 kishi qarshi chiqdi, biroq hujjat qabul qilinishi uchun zarur boʻlgan uchdan ikki qism ovoz toʻplanmadi. Politico nashrining xabar berishicha, navbatdagi ovoz berish 23-iyunga belgilangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Chet el razvedkasini kuzatish toʻgʻrisidagi qonun (FISA) yoki uning 702-boʻlimi AQSH razvedka idoralariga xorijiy xakerlar, josuslar va terrorchilarni aniqlash uchun katta hajmdagi maʼlumotlarni toʻplash imkonini beradi. Yillar davomida ham demokratlar, ham respublikachilar ushbu tartibni milliy xavfsizlik uchun muhim deb hisoblab kelishgan. Biroq soʻnggi haftalarda qonunni isloh qilish boʻyicha kelishmovchiliklar tufayli jarayon toʻxtab qoldi.
Vaziyatning murakkablashishiga Donald Trump tomonidan Bill Pulte nomzodining milliy razvedka direktori vazifasini bajaruvchi etib tayinlanishi sabab boʻldi. Razvedka sohasida tajribaga ega boʻlmagan Pultening tayinlanishi koʻplab qonun chiqaruvchilarda xavotir uygʻotdi. Demokratlar Pultening ushbu lavozimda boʻlishi qonun muddatining tugashidan koʻra milliy xavfsizlikka koʻproq xavf tugʻdirishidan ogohlantirishdi.
Payshanba kuni maʼmuriyat Pultening nomzodini qaytarib oldi va uning oʻrniga Jay Clayton nomzodini ilgari surdi. Ammo bu qaror eʼlon qilingan vaqtda koʻplab kongressmenlar bir haftalik tanaffusga chiqib boʻlgan edi. Natijada, FISA qonunini saqlab qolish boʻyicha soʻnggi daqiqadagi kelishuv ehtimoli deyarli yoʻqqa chiqdi.
…