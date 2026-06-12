AQSHda josuslik haqidagi qonun muddati ilk bor tugamoqda

·0·Texno
AQSHda josuslik haqidagi qonun muddati ilk bor tugamoqda

AQSH Vakillar palatasi hukumatning hujjatsiz kuzatuv olib borish haqidagi qonunini juma kuniga qadar uzaytira olmadi. Bu esa mazkur qonunning oʻz kuchini yoʻqotishini deyarli kafolatlaydi. Qonun loyihasi uchun oʻtkazilgan ovoz berishda 218 kishi yoqlab, 198 kishi qarshi chiqdi, biroq hujjat qabul qilinishi uchun zarur boʻlgan uchdan ikki qism ovoz toʻplanmadi. Politico nashrining xabar berishicha, navbatdagi ovoz berish 23-iyunga belgilangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Chet el razvedkasini kuzatish toʻgʻrisidagi qonun (FISA) yoki uning 702-boʻlimi AQSH razvedka idoralariga xorijiy xakerlar, josuslar va terrorchilarni aniqlash uchun katta hajmdagi maʼlumotlarni toʻplash imkonini beradi. Yillar davomida ham demokratlar, ham respublikachilar ushbu tartibni milliy xavfsizlik uchun muhim deb hisoblab kelishgan. Biroq soʻnggi haftalarda qonunni isloh qilish boʻyicha kelishmovchiliklar tufayli jarayon toʻxtab qoldi.

Vaziyatning murakkablashishiga Donald Trump tomonidan Bill Pulte nomzodining milliy razvedka direktori vazifasini bajaruvchi etib tayinlanishi sabab boʻldi. Razvedka sohasida tajribaga ega boʻlmagan Pultening tayinlanishi koʻplab qonun chiqaruvchilarda xavotir uygʻotdi. Demokratlar Pultening ushbu lavozimda boʻlishi qonun muddatining tugashidan koʻra milliy xavfsizlikka koʻproq xavf tugʻdirishidan ogohlantirishdi.

Payshanba kuni maʼmuriyat Pultening nomzodini qaytarib oldi va uning oʻrniga Jay Clayton nomzodini ilgari surdi. Ammo bu qaror eʼlon qilingan vaqtda koʻplab kongressmenlar bir haftalik tanaffusga chiqib boʻlgan edi. Natijada, FISA qonunini saqlab qolish boʻyicha soʻnggi daqiqadagi kelishuv ehtimoli deyarli yoʻqqa chiqdi.

AQSHFISADonald TrumpRazvedkaQonunchilik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Titan qotili ilk bor jonli koʻrinishda: GeForce RTX 2080 Ti Super namoyish etildiTitan qotili ilk bor jonli koʻrinishda: GeForce RTX 2080 Ti Super namoyish etildiBugun, 11:56Vivo X Fold 6: PK rejimi va sichqoncha yordamida toʻliq ish stansiyasiga aylanadiVivo X Fold 6: PK rejimi va sichqoncha yordamida toʻliq ish stansiyasiga aylanadiBugun, 11:26Elon Musk tarix yozmoqda: Dunyodagi ilk trillioner boʻlishiga oz qoldiElon Musk tarix yozmoqda: Dunyodagi ilk trillioner boʻlishiga oz qoldiBugun, 10:53Commonwealth Fusion Systems ARC termoyadro reaktori modelini yangiladiCommonwealth Fusion Systems ARC termoyadro reaktori modelini yangiladiBugun, 10:50SanDisk 4 va 8 TB sigʻimli ilk SDUC xotira kartalarini taqdim etadiSanDisk 4 va 8 TB sigʻimli ilk SDUC xotira kartalarini taqdim etadiBugun, 10:27Mozilla Firefox brauzeridagi bepul VPN cheklovlarini vaqtincha olib tashladiMozilla Firefox brauzeridagi bepul VPN cheklovlarini vaqtincha olib tashladiBugun, 10:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi