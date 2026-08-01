Tailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radi
Tailandning Pattaya shahrida ikki Rossiya fuqarosining o‘limi bilan bog‘liq jinoyat yuzasidan Bosh vazir Anutin Chanvirakul voqea joyiga borib, yuzaga kelgan holat uchun uzr so‘radi. Hukumat rahbari bu og‘ir jinoyat mamlakatning xalqaro obro‘siga jiddiy putur yetkazganini tan olib, kelgusida xavfsizlik choralari kuchaytirilishini ma’lum qildi.
Tailandning mashhur sayyohlik shahri Pattayada ikki Rossiya fuqarosining o‘limi bilan bog‘liq og‘ir jinoyat ishi mamlakat hukumati darajasida muhokamaga chiqdi. Bosh vazir Anutin Chanvirakul voqea sodir bo‘lgan joyga va gumonlanuvchilar ushlab turilgan politsiya bo‘limiga borib, jinoyat Tailandning xalqaro obro‘siga jiddiy putur yetkazganini tan oldi.
Hukumat rahbari bunday hodisa boshqa takrorlanmasligi uchun xavfsizlik choralari kuchaytirilishini aytdi. Uning o‘lim jazosi haqidagi bayonoti esa Pattayada boshlangan jinoyat ishini mamlakatdagi eng keskin huquqiy va ijtimoiy bahslardan biriga aylantirdi.
Bosh vazir voqea joyiga shaxsan bordi
TASS keltirgan ma’lumotlarga ko‘ra, Anutin Chanvirakul Pattayaga yetib kelgach, dastlab ikki rossiyalikning o‘limi bilan bog‘liq voqea sodir bo‘lgan hududni ko‘zdan kechirgan.
Shundan so‘ng u gumonlanuvchilar saqlanayotgan politsiya bo‘limiga tashrif buyurib, tergov jarayoni va ko‘rilayotgan xavfsizlik choralari haqida ma’lumot olgan.
Anutin Chanvirakul ayni paytda Tailand bosh vaziri hisoblanadi. U 2026 yil mart oyida hukumat rahbari lavozimiga ikkinchi muddatga rasman tayinlangan.
Odatda davlatning yuqori mansabdor shaxslari alohida jinoyat ishlari bo‘yicha voqea joyiga kamdan-kam boradi. Bosh vazirning Pattayaga shaxsan tashrif buyurishi esa hodisaning mamlakat sayyohlik nufuziga qanchalik jiddiy ta’sir ko‘rsatganini anglatadi.
«Bu Tailand obro‘siga putur yetkazdi»
Politsiya bo‘limida o‘tkazilgan brifingda Chanvirakul sodir bo‘lgan voqea uchun uzr so‘ragan.
«Sodir bo‘lgan voqea uchun uzr so‘raymiz. Bu hodisa Tailandning obro‘siga putur yetkazdi», — degan bosh vazir.
Bu bayonotning ortida katta iqtisodiy xavotir ham bor. Tailand iqtisodiyotida sayyohlik muhim o‘rin tutadi, Pattaya esa mamlakatning xorijliklar eng ko‘p tashrif buyuradigan shaharlaridan biri hisoblanadi.
Xorijiy fuqarolarga qarshi og‘ir jinoyatlar:
sayyohlarda xavfsizlikka nisbatan shubha uyg‘otishi;
mehmonxona va sayyohlik xizmatlariga talabni kamaytirishi;
mamlakat haqidagi salbiy xabarlarning tez tarqalishiga;
elchixonalar tomonidan qo‘shimcha ogohlantirishlar berilishiga olib kelishi mumkin.
Shu sabab hukumat uchun jinoyatni ochishning o‘zi yetarli emas. Rasmiylar Pattaya sayyohlar uchun xavfsiz ekanini ham amalda isbotlashi kerak bo‘ladi.
Jinoyat ishi haqida nimalar ma’lum?
Taqdim etilgan xabarga ko‘ra, politsiya ikki Rossiya fuqarosining o‘limi bilan bog‘liq ish doirasida bir guruh shaxslarni qo‘lga olgan.
Tailand ommaviy axborot vositalari guruh rahbari sifatida «Pong» laqabli 43 yoshli shaxsni tilga olmoqda. Xabarlarda uning ilgari ham zo‘ravonlik bilan bog‘liq jinoyatlarda ayblangani aytilgan.
Biroq sud hukmi chiqmagunicha ushlangan shaxslarni «qotil» deb emas, qotillikda gumonlanayotgan yoki ayblanayotgan shaxslar deb atash huquqiy jihatdan to‘g‘ri bo‘ladi.
Tergov jarayonida quyidagi savollarga javob topilishi kerak:
jinoyatning aniq sababi nima bo‘lgan;
har bir gumonlanuvchining voqeadagi ishtiroki qanday;
jinoyat avvaldan rejalashtirilganmi;
gumonlanuvchilarning boshqa og‘ir jinoyatlarga aloqasi bormi;
qurol va boshqa dalillar qayerdan olingan;
mahalliy politsiya avvalgi jinoyatlar haqida ma’lumotga ega bo‘lganmi?
Agar guruh rahbari haqiqatan ham avval zo‘ravonlik jinoyatlariga aralashgan bo‘lsa, yana bir muhim masala paydo bo‘ladi: xavfli shaxsning qayta jinoyat sodir etishiga nega o‘z vaqtida to‘sqinlik qilinmagan?
Politsiya bo‘limi oldida olomon to‘plandi
Jinoyat Pattaya aholisi orasida ham keskin norozilik keltirib chiqargan.
Xabarlarga ko‘ra, gumonlanuvchilar sudga olib borilish uchun politsiya bo‘limidan chiqarilgan paytda ko‘plab odamlar binoga yaqinlashgan. Politsiya olomonning ushlangan shaxslarga hujum qilishining oldini olishga majbur bo‘lgan.
Ayrim fuqarolar ularga nisbatan o‘lim jazosi qo‘llanishini talab qilgan.
Jamoatchilikning g‘azabini jinoyatning og‘irligi bilan tushunish mumkin. Biroq olomon talabi sud qarorining o‘rnini bosmaydi. Har qanday jazo:
dalillar to‘liq o‘rganilganidan;
ayblanuvchilarga himoya huquqi berilganidan;
sud barcha holatlarni ko‘rib chiqqanidan;
shikoyat qilish bosqichlari yakunlanganidan keyin belgilanishi kerak.
Aks holda hissiyot bilan chiqarilgan qaror aybsiz insonning jazolanishi yoki haqiqiy jinoyatchilarning javobgarlikdan qochishiga olib kelishi mumkin.
Bosh vazir o‘lim jazosi haqida nima dedi?
Anutin Chanvirakul jamoatchilik orasidagi bahslarga munosabat bildirib, Tailand qonunchiligida o‘lim jazosi saqlanib qolishini ta’kidlagan.
U hukumat qonun doirasida bunday jazoning ijro etilishini ta’minlashga tayyor ekanini, ayniqsa xavfli va takroran jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan qat’iy chora ko‘rilishini aytgan.
Tailand qonunlarida o‘lim jazosi hanuz mavjud. Amnesty International ma’lumotlariga ko‘ra, 2025 yil 31 mart holatida mamlakatda 383 kishi o‘lim jazosi ijrosini kutib turgan. Tashkilot Tailandda bu jazoni qo‘llashga huquqiy imkoniyat saqlanib qolganini qayd etadi.
2025 yil davomida Tailand sudlari kamida 119 ta yangi o‘lim jazosi hukmini chiqargan, ular orasida xorijiy fuqarolar ham bo‘lgan.
Shu bilan birga, o‘lim hukmi chiqarilishi uning darhol ijro etilishini anglatmaydi. Sud qaroridan keyin apellyatsiya, kassatsiya va boshqa huquqiy jarayonlar mavjud.
O‘lim jazosi xavfsizlikni ta’minlaydimi?
Og‘ir jinoyatlardan keyin o‘lim jazosini talab qilish ko‘p mamlakatlarda kuzatiladi. Jamoatchilik bunday jazoni adolat va boshqa jinoyatchilarga ogohlantirish sifatida qabul qilishi mumkin.
Biroq huquq himoyachilari o‘lim jazosining jinoyatchilikni boshqa og‘ir jazolarga nisbatan samaraliroq kamaytirishini tasdiqlaydigan ishonchli dalillar yetarli emasligini ta’kidlaydi.
Amnesty International o‘lim jazosiga har qanday vaziyatda qarshi chiqib, sud xatosi sodir bo‘lsa, bunday jazoni orqaga qaytarib bo‘lmasligini asosiy xavflardan biri sifatida ko‘rsatadi.
Pattayadagi voqeadan keyingi asosiy vazifa faqat eng og‘ir jazoni talab qilish emas, balki jinoyatning kelib chiqishiga imkon bergan tizimli muammolarni ham aniqlashdir.
Jumladan:
xavfli shaxslarni nazorat qilish;
uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish;
sayyohlik hududlarida politsiya nazoratini kuchaytirish;
kuzatuv kameralari va tezkor chaqiruv tizimlarini yaxshilash;
xorijiy fuqarolarga yordam ko‘rsatish mexanizmlarini soddalashtirish zarur.
Pattaya nufuzini qanday tiklashi mumkin?
Bosh vazirning kechirim so‘rashi muhim siyosiy ishora bo‘ldi. Ammo sayyohlar ishonchini tiklash uchun faqat bayonotning o‘zi kifoya qilmaydi.
Tailand rasmiylari:
Tergovni ochiq va qonuniy tarzda olib borishi;
Gumonlanuvchilarga nisbatan sud jarayoni haqida jamoatchilikka ma’lumot berishi;
Politsiyaning avvalgi harakatlarini ham tekshirishi;
Pattayada jinoyatchilikka qarshi yangi choralarni joriy etishi;
Xorijiy sayyohlar xavfsizligini kuchaytirishi kerak.
Agar rasmiylar faqat jamoatchilik bosimi ostida qattiq bayonotlar bilan cheklanib qolsa, hodisa tez orada unutilishi mumkin. Ammo tizimdagi kamchiliklar bartaraf etilmasa, shunga o‘xshash jinoyatlarning takrorlanish xavfi saqlanib qoladi.
Asosiy xulosa
Pattayada ikki rossiyalikning o‘limi bilan bog‘liq jinoyat Tailand hukumatini sayyohlar xavfsizligi va mamlakat obro‘si haqida jiddiy o‘ylashga majbur qildi.
Bosh vazir Anutin Chanvirakulning voqea joyiga shaxsan borishi, uzr so‘rashi va keskin choralar haqida gapirishi hodisaning davlat darajasidagi muammoga aylanganini ko‘rsatadi.
Biroq eng muhim natija o‘lim jazosi haqidagi qattiq bayonot emas. Asosiysi — xolis tergov, adolatli sud va Pattayada bunday jinoyat boshqa takrorlanmasligini ta’minlaydigan amaliy tizim yaratilishidir.
Endi asosiy savol shu: Tailand rasmiylari bu voqeadan keyin faqat jazoni kuchaytiradimi yoki jinoyatga sharoit yaratgan sabablarni ham bartaraf etadimi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…