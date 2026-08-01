Issiq kunlar uchun mini ventilyatorlar: arzon va qimmat modellar qiyosiy tahlili

·20·Texno
Issiq kunlar uchun mini ventilyatorlar: arzon va qimmat modellar qiyosiy tahlili
Qisqacha

Yoz faslining jazirama kunlari kuchayib borayotgan bir paytda cho'ntakbop va sumkada olib yuriladigan mini ventilyatorlarga talab keskin oshib, bozorda 10 dollarlik sodda qurilmalardan tortib 100-150 dollargacha bo'lgan premium gadjetlar paydo bo'ldi. Ixbt.com va Techcrunch.

Yoz faslining jazirama kunlari kuchayib borayotgan bir paytda, choʻntakbop yoki sumkada olib yuriladigan mini ventilyatorlar kundalik hayotning ajralmas qismiga aylanmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soʻnggi yillarda mazkur qurilmalarga talab keskin oshgan boʻlib, bozorda 10 dollarlik sodda qurilmalardan tortib, narxi 100-150 dollargacha boʻlgan premium brendlarning ilgʻor gadjetlari paydo boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Oddiy internet-doʻkonlar yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali sotib olinadigan 10-15 dollarlik arzon mini ventilyatorlar yozgi sumkalarning doimiy hamrohiga aylangan boʻlsa-da, Shark va Dyson kabi mashhur premium brendlar ham ushbu bozorga kirib keldi. Mutaxassislar qimmatbaho qurilmalar arzon muqobillardan haqiqatan ham ustun ekanligini hamda tanlov foydalanuvchining byudjeti va ehtiyojiga bogʻliqligini taʼkidlashmoqda.

Dyson HushJet modeli va uning imkoniyatlari

Changyutgichlar, havo tozalagichlar va fenlar ishlab chiqarish boʻyicha tanilgan Dyson kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan Dyson HushJet oʻta kuchli mini ventilyator sifatida ajralib turadi. Taxminan 7 dyuym balandlikdagi bu qurilma sinovdan oʻtgan barcha qurilmalar ichida eng balandi va ogʻiridir. U koʻpchilik sumkalarga sigʻsa-da, choʻntakka solib yurish uchun mos emas.

HushJet toʻplamiga sayohat sumkasi, stol ustiga qoʻyish uchun stend, boʻyinbogʻ (lanyard) va USB-C zaryadlash kabeli kiritilgan. Qurilma besh xil quvvat rejimiga ega boʻlib, eng yuqori rejimda yetarlicha kuchli havo oqimini taʼminlaydi, biroq bu biroz shovqin bilan birga keladi. Pastki rejimlarda esa u ancha tinch ishlaydi.

Shark ChillPill funksionalligi

Narxi boʻyicha eng qimmat qurilma boʻlgan Shark ChillPill bir nechta funksiyalarni oʻzida mujassam etgan. ChillPill uch xil qoʻshimcha qism bilan taʼminlangan: ventilyatorning oʻzi, suv purkagich (mister) va bilak yoki chakka qismiga tekkizib sovutish uchun maxsus sovuq plastinka.

Ikki silindrli dizaynga ega boʻlgan bu qurilmaning eni boshqa variantlarnikidan ikki baravar kattaroqdir. Uni ochiq havoda oʻtadigan tadbirlar, masalan, sport musobaqalari vaqtida ishlatish juda qulay boʻlib, suv purkagich funksiyasi jazirama issiqda qoʻshimcha qulaylik yaratadi.

Umuman olganda, mini ventilyatorni tanlashda foydalanuvchi oʻz byudjetiga, qurilmaning oʻlchamiga va uni qaysi sharoitda ishlatishiga eʼtibor qaratishi lozim. Barcha koʻrib chiqilgan modellar oʻzining afzalliklariga ega boʻlib, issiq kunlarda salqinlikni taʼminlashda muhim yordamchi hisoblanadi.

Mini ventilyatorDysonSharkTexnologiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

DDR5 xotirasining bitta modulidan foydalanish nima uchun yomon emasDDR5 xotirasining bitta modulidan foydalanish nima uchun yomon emasBugun, 19:28Smartfonda doomscrolling odatini yengishga yordam beruvchi maxsus ilovalarSmartfonda doomscrolling odatini yengishga yordam beruvchi maxsus ilovalarBugun, 19:20AQShda kosmik litsenziyalash tartibini keskin soddalashtirish taklif etildiAQShda kosmik litsenziyalash tartibini keskin soddalashtirish taklif etildiBugun, 18:58«Rassvet» sun’iy yo‘ldoshlar tarmog‘i Ukraina uzra signal berishni boshladimi?«Rassvet» sun’iy yo‘ldoshlar tarmog‘i Ukraina uzra signal berishni boshladimi?Bugun, 18:31AMD Zen 6 protsessorlari yangi texnologiya evaziga yanada oʻyinbop boʻladiAMD Zen 6 protsessorlari yangi texnologiya evaziga yanada oʻyinbop boʻladiBugun, 18:26Microsoft Windows 11 operatsion tizimini 8 GB tezkor xotiraga ega kompyuterlar uchun optimallashtiradiMicrosoft Windows 11 operatsion tizimini 8 GB tezkor xotiraga ega kompyuterlar uchun optimallashtiradiBugun, 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi