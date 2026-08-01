Issiq kunlar uchun mini ventilyatorlar: arzon va qimmat modellar qiyosiy tahlili
Yoz faslining jazirama kunlari kuchayib borayotgan bir paytda cho'ntakbop va sumkada olib yuriladigan mini ventilyatorlarga talab keskin oshib, bozorda 10 dollarlik sodda qurilmalardan tortib 100-150 dollargacha bo'lgan premium gadjetlar paydo bo'ldi. Ixbt.com va Techcrunch.
Yoz faslining jazirama kunlari kuchayib borayotgan bir paytda, choʻntakbop yoki sumkada olib yuriladigan mini ventilyatorlar kundalik hayotning ajralmas qismiga aylanmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soʻnggi yillarda mazkur qurilmalarga talab keskin oshgan boʻlib, bozorda 10 dollarlik sodda qurilmalardan tortib, narxi 100-150 dollargacha boʻlgan premium brendlarning ilgʻor gadjetlari paydo boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Oddiy internet-doʻkonlar yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali sotib olinadigan 10-15 dollarlik arzon mini ventilyatorlar yozgi sumkalarning doimiy hamrohiga aylangan boʻlsa-da, Shark va Dyson kabi mashhur premium brendlar ham ushbu bozorga kirib keldi. Mutaxassislar qimmatbaho qurilmalar arzon muqobillardan haqiqatan ham ustun ekanligini hamda tanlov foydalanuvchining byudjeti va ehtiyojiga bogʻliqligini taʼkidlashmoqda.
Dyson HushJet modeli va uning imkoniyatlariChangyutgichlar, havo tozalagichlar va fenlar ishlab chiqarish boʻyicha tanilgan Dyson kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan Dyson HushJet oʻta kuchli mini ventilyator sifatida ajralib turadi. Taxminan 7 dyuym balandlikdagi bu qurilma sinovdan oʻtgan barcha qurilmalar ichida eng balandi va ogʻiridir. U koʻpchilik sumkalarga sigʻsa-da, choʻntakka solib yurish uchun mos emas.
HushJet toʻplamiga sayohat sumkasi, stol ustiga qoʻyish uchun stend, boʻyinbogʻ (lanyard) va USB-C zaryadlash kabeli kiritilgan. Qurilma besh xil quvvat rejimiga ega boʻlib, eng yuqori rejimda yetarlicha kuchli havo oqimini taʼminlaydi, biroq bu biroz shovqin bilan birga keladi. Pastki rejimlarda esa u ancha tinch ishlaydi.
Shark ChillPill funksionalligiNarxi boʻyicha eng qimmat qurilma boʻlgan Shark ChillPill bir nechta funksiyalarni oʻzida mujassam etgan. ChillPill uch xil qoʻshimcha qism bilan taʼminlangan: ventilyatorning oʻzi, suv purkagich (mister) va bilak yoki chakka qismiga tekkizib sovutish uchun maxsus sovuq plastinka.
Ikki silindrli dizaynga ega boʻlgan bu qurilmaning eni boshqa variantlarnikidan ikki baravar kattaroqdir. Uni ochiq havoda oʻtadigan tadbirlar, masalan, sport musobaqalari vaqtida ishlatish juda qulay boʻlib, suv purkagich funksiyasi jazirama issiqda qoʻshimcha qulaylik yaratadi.
Umuman olganda, mini ventilyatorni tanlashda foydalanuvchi oʻz byudjetiga, qurilmaning oʻlchamiga va uni qaysi sharoitda ishlatishiga eʼtibor qaratishi lozim. Barcha koʻrib chiqilgan modellar oʻzining afzalliklariga ega boʻlib, issiq kunlarda salqinlikni taʼminlashda muhim yordamchi hisoblanadi.
…