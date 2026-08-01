Xansi Flik Markus Resfordning ketishidan afsusda ekanini bildirdi

·22·Sport
Xansi Flik Markus Resfordning ketishidan afsusda ekanini bildirdi
Qisqacha

Barselona bosh murabbiyi Xansi Flik klub Angliya terma jamoasi hujumchisi Markus Resfordni doimiy ravishda saqlab qolishdan bosh tortgani va bu futbolchi kelgusida jamoaga yetishmasligini ochiq tan oldi. Kataloniyaliklar 28 yoshli vinger uchun mo'ljallangan 26 million funt sterlinglik sotib olish bandini faollashtirmaslikka qaror qilishdi va buning o'rniga Blaugrana Entoni Gordonni taxminan 70 million funt evaziga o'z safiga qo'shib oldi.

Kamp Nou stadionida ijara asosida oʻynagan Markus Resfordning taqdiri hal boʻldi. Barselona bosh murabbiyi Xansi Flik klub Angliya terma jamoasi hujumchisini oʻz safida doimiy ravishda saqlab qolishdan bosh tortgani va bu futbolchi kelgusida jamoaga yetishmasligini ochiq tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Manchester Evening News xabar berishicha, kataloniyaliklar 28 yoshli vinger uchun moʻljallangan 26 million funt sterlinglik sotib olish bandini faollashtirmaslikka qaror qilishgan. Buning oʻrniga Blaugrana oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Nyukasl futbolchisi Entoni Gordonni taxminan 70 million funt evaziga oʻz safiga qoʻshib oldi.

Flikning futbolchi haqidagi iliq soʻzlari

Xansi Flik ushbu qarorni juma oqshomida Birmingem Siti jamoasiga qarshi oʻtkazilgan oʻrtoqlik oʻyinidan keyingi matbuot anjumanida izohladi. Nemis mutaxassisi inglizistonlik futbolchining mahoratini va insoniy fazilatlarini yuqori baholashini yashirib oʻmirmadi.

“Markus bilan ishlashni juda qadrlayman,” dedi Flik. “Ba’zida ijaradagi futbolchilar bilan nima boʻlishini oldindan aytib boʻlmaydi. Bizdagi moliyaviy va tarkibiy vaziyat buning uchun oson emasligini tushunaman. Ammo u fantastik oʻyinchi va ajoyib inson. Oʻylaymanki, jamoa uni sogʻinadi, men ham uni sogʻinaman, lekin bu hayot va biz buni qabul qilishimiz kerak.”

Mavsum sarhisobi va xayrlashuv

Oʻtgan mavsumda Markus Resford Barselona safida barcha turnirlarda 49 ta uchrashuvda maydonga tushib, 14 ta gol muallifi boʻldi va yana 11 ta golli uzatmani amalga oshirdi. U kataloniyaliklar hujum chizigʻining muhim figuralaridan biriga aylangan edi.

Klub bilan hamkorlik davom etmasligi aniq boʻlgach, hujumchi payshanba kuni Instagram sahifasi orqali jamoa va uning muxlislariga rasman minnatdorchilik bildirdi.

“Bu yerdagi vaqtimni ijobiy va esda qolarli tajribaga aylantirgan klubdagi barchaga minnatdorchilik bildiraman,” deb yozdi Resford. “Har bir lahzadan zavq oldim va oʻzim bilan koʻplab maxsus xotiralarni olib ketaman. Klubga va barcha muxlislarga oldinda turgan mavsumda omad tilayman. Visca el Barca!”

BarcelonaHansi FlickMarcus RashfordLa LigaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan Brahim Diazni qaytarishni rejalashtirmoqda va Rafael Leaoni sotishi mumkinMilan Brahim Diazni qaytarishni rejalashtirmoqda va Rafael Leaoni sotishi mumkinBugun, 18:53«London derbisi»: «Tottenhem»90+2-daqiqada «Chelsi»ni mag‘lubiyatga uchratdi«London derbisi»: «Tottenhem»90+2-daqiqada «Chelsi»ni mag‘lubiyatga uchratdiBugun, 18:03Real Madrid va Vinisius Junior shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni davom ettiradiReal Madrid va Vinisius Junior shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni davom ettiradiBugun, 17:54Tottenxem oʻrtoqlik oʻyinida Chelsev ustidan dramatik gʻalabaga erishdiTottenxem oʻrtoqlik oʻyinida Chelsev ustidan dramatik gʻalabaga erishdiBugun, 17:54Nyukasl Tottenxem yarim himoyachisi uchun taklifni avgustgacha kechiktiradiNyukasl Tottenxem yarim himoyachisi uchun taklifni avgustgacha kechiktiradiBugun, 17:39«Andijon» sinovi: «Sherlar» Bobur Arenadagi alangadan eson-omon o‘ta oladimi?«Andijon» sinovi: «Sherlar» Bobur Arenadagi alangadan eson-omon o‘ta oladimi?Bugun, 17:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda