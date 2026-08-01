Xansi Flik Markus Resfordning ketishidan afsusda ekanini bildirdi
Barselona bosh murabbiyi Xansi Flik klub Angliya terma jamoasi hujumchisi Markus Resfordni doimiy ravishda saqlab qolishdan bosh tortgani va bu futbolchi kelgusida jamoaga yetishmasligini ochiq tan oldi. Kataloniyaliklar 28 yoshli vinger uchun mo'ljallangan 26 million funt sterlinglik sotib olish bandini faollashtirmaslikka qaror qilishdi va buning o'rniga Blaugrana Entoni Gordonni taxminan 70 million funt evaziga o'z safiga qo'shib oldi.
Kamp Nou stadionida ijara asosida oʻynagan Markus Resfordning taqdiri hal boʻldi. Barselona bosh murabbiyi Xansi Flik klub Angliya terma jamoasi hujumchisini oʻz safida doimiy ravishda saqlab qolishdan bosh tortgani va bu futbolchi kelgusida jamoaga yetishmasligini ochiq tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Manchester Evening News xabar berishicha, kataloniyaliklar 28 yoshli vinger uchun moʻljallangan 26 million funt sterlinglik sotib olish bandini faollashtirmaslikka qaror qilishgan. Buning oʻrniga Blaugrana oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Nyukasl futbolchisi Entoni Gordonni taxminan 70 million funt evaziga oʻz safiga qoʻshib oldi.
Flikning futbolchi haqidagi iliq soʻzlariXansi Flik ushbu qarorni juma oqshomida Birmingem Siti jamoasiga qarshi oʻtkazilgan oʻrtoqlik oʻyinidan keyingi matbuot anjumanida izohladi. Nemis mutaxassisi inglizistonlik futbolchining mahoratini va insoniy fazilatlarini yuqori baholashini yashirib oʻmirmadi.
“Markus bilan ishlashni juda qadrlayman,” dedi Flik. “Ba’zida ijaradagi futbolchilar bilan nima boʻlishini oldindan aytib boʻlmaydi. Bizdagi moliyaviy va tarkibiy vaziyat buning uchun oson emasligini tushunaman. Ammo u fantastik oʻyinchi va ajoyib inson. Oʻylaymanki, jamoa uni sogʻinadi, men ham uni sogʻinaman, lekin bu hayot va biz buni qabul qilishimiz kerak.”
Mavsum sarhisobi va xayrlashuvOʻtgan mavsumda Markus Resford Barselona safida barcha turnirlarda 49 ta uchrashuvda maydonga tushib, 14 ta gol muallifi boʻldi va yana 11 ta golli uzatmani amalga oshirdi. U kataloniyaliklar hujum chizigʻining muhim figuralaridan biriga aylangan edi.
Klub bilan hamkorlik davom etmasligi aniq boʻlgach, hujumchi payshanba kuni Instagram sahifasi orqali jamoa va uning muxlislariga rasman minnatdorchilik bildirdi.
“Bu yerdagi vaqtimni ijobiy va esda qolarli tajribaga aylantirgan klubdagi barchaga minnatdorchilik bildiraman,” deb yozdi Resford. “Har bir lahzadan zavq oldim va oʻzim bilan koʻplab maxsus xotiralarni olib ketaman. Klubga va barcha muxlislarga oldinda turgan mavsumda omad tilayman. Visca el Barca!”
…