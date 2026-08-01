AQShda kosmik litsenziyalash tartibini keskin soddalashtirish taklif etildi

·23·Texno
AQShda kosmik litsenziyalash tartibini keskin soddalashtirish taklif etildi
Qisqacha

AQSh Transport vazirligi tijoriy kosmik parvozlar va kosmodromlar qurilishini litsenziyalash tartibini 13 ta federal qonun talablaridan ozod qilishni taklif qildi. Mazkur tashabbus AQSh prezidentining 2025-yil avgust oyida imzolangan va maʼmuriy toʻsiqlarni qisqartirishga qaratilgan farmoniga asoslanadi.

AQSh Transport vazirligi tijoriy kosmik parvozlar, apparatlarni yerga qaytarish va kosmodromlar qurilishini litsenziyalash jarayonini 13 ta federal qonun, jumladan Milliy ekologik siyosat toʻgʻrisidagi qonun (NEPA) talablaridan ozod qilishni taklif qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu idora mazkur tartib-qoidalar jamoat xavfsizligi, mulkni muhofaza qilish hamda mamlakat milliy manfaatlarini taʼminlash uchun endilikda zarur emasligini, ularni bekor qilish litsenziya berish jarayonini sezilarli darajada tezlashtirishini taʼkidlagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur tashabbus AQSh prezidentining 2025-yil avgust oyida imzolangan va tijoriy kosmonavtika yoʻlidagi maʼmuriy toʻsiqlarni qisqartirishga qaratilgan farmoniga asoslanadi. Shuningdek, Transport vazirligi AQSh Oliy sudining 2025-yildagi qaroriga ham tayangan boʻlib, u NEPA qoidalarining qoʻllanilishini faqat koʻrib chiqilayotgan loyihaning bevosita oqibatlari bilan cheklab qoʻygan edi. Hujjat loyihasi 30-iyul kuni eʼlon qilingan boʻlib, oldinda 30 kunlik jamoatchilik muhokami kutib turibdi.

Jamoatchilik muhokamasi va tarmoq reaksiyasi

Muhokamalardan soʻng AQSh Federal Fuqaro aviatsiyasi boshqarmasi (FAA) kelib tushgan barcha eʼtiroz hamda takliflarni koʻrib chiqib, hujjatning yakuniy versiyasini qabul qiladi. Kosmik sanoat vakillari ushbu tashabbusni mamnuniyat bilan qoʻllab-quvvatladi. Ularning fikricha, ekologik baholashlar va maxsus hisobotlarni tayyorlash koʻpincha koʻp vaqt hamda mablagʻ talab qiladi, biroq amalda bu hech qachon loyihalarni rad etish uchun sabab boʻlmaydi.

Commercial Space Federation oraliq assotsiatsiyasining bildirishicha, kiritilishi kutilayotgan oʻzgarishlar litsenziyalash jarayonini tezlashtirib, ortib borayotgan talabga mos ravishda tijoriy parvozlar sonini oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, ekologik tashkilotlar ushbu tashabbusga qarshi keskin chiqish qildi.

Ekologik tashkilotlarning xavotirlari

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, nafaqat NEPA, balki Yoʻqolib ketish xavfi ostidagi turlar toʻgʻrisidagi qonun, Toza suv hamda Toza havo qonunlari taʼsirini ham zaiflashtirish taklif etilmoqda. Masalan, Center for Biological Diversity tashkiloti SpaceX kompaniyasining Teksasdagi Starbase kosmodromi yonidagi yer almashinuvi boʻyicha sud nizolarini olib bormoqda.

Ushbu tashkilot vakillari ekologik talablarning bekor qilinishi tijoriy kosmik infratuzilmani rivojlantirish jarayonida tabiat hududlarini muhofaza qilish imkoniyatlarini jiddiy darajada susaytirib yuborishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.

AQShKosmosLitsenziyalashSpaceXEkologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

DDR5 xotirasining bitta modulidan foydalanish nima uchun yomon emasDDR5 xotirasining bitta modulidan foydalanish nima uchun yomon emasBugun, 19:28Smartfonda doomscrolling odatini yengishga yordam beruvchi maxsus ilovalarSmartfonda doomscrolling odatini yengishga yordam beruvchi maxsus ilovalarBugun, 19:20Issiq kunlar uchun mini ventilyatorlar: arzon va qimmat modellar qiyosiy tahliliIssiq kunlar uchun mini ventilyatorlar: arzon va qimmat modellar qiyosiy tahliliBugun, 18:53«Rassvet» sun’iy yo‘ldoshlar tarmog‘i Ukraina uzra signal berishni boshladimi?«Rassvet» sun’iy yo‘ldoshlar tarmog‘i Ukraina uzra signal berishni boshladimi?Bugun, 18:31AMD Zen 6 protsessorlari yangi texnologiya evaziga yanada oʻyinbop boʻladiAMD Zen 6 protsessorlari yangi texnologiya evaziga yanada oʻyinbop boʻladiBugun, 18:26Microsoft Windows 11 operatsion tizimini 8 GB tezkor xotiraga ega kompyuterlar uchun optimallashtiradiMicrosoft Windows 11 operatsion tizimini 8 GB tezkor xotiraga ega kompyuterlar uchun optimallashtiradiBugun, 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi