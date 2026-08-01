Milan Brahim Diazni qaytarishni rejalashtirmoqda va Rafael Leaoni sotishi mumkin

·28·Sport
Milan Brahim Diazni qaytarishni rejalashtirmoqda va Rafael Leaoni sotishi mumkin
Qisqacha

Italiyaning Milan klubi hujum chizig'idagi muammolarni hal etish uchun o'zining sobiq futbolchisi Brahim Diazni San-Siroga qaytarish variantini jiddiy ko'rib chiqmoqda. Avvalroq Milan safida 124 ta uchrashuvda maydonga tushib, 18 ta gol va 15 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan marokashlik futbolchining Real Madrid bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilgacha mo'ljallangan.

Italiyaning Milan klubi tarkibni kuchaytirish va hujum chizigʻidagi muammolarni hal etish maqsadida oʻzining sobiq futbolchisi Brahim Diazni San-Siroga qaytarish variantini jiddiy koʻrib chiqmoqda. Calciomercato va Corriere della Sera nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, jamoa hujumkor yarim himoyachi pozitsiyasi uchun asosiy nomzod sifatida aynan shu marokashlik futbolchini tanlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Rossonerilar dastlab Konstantinos Karetsasni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi edi, biroq mazkur transfer amalga oshmadi va futbolchi 33 million yevro evaziga Borussiya Dortmund safiga yoʻl oldi. Shundan soʻng Milan rahbariyati boshqa muqobil variantlarga eʼtibor qaratdi. Joriy transfer oynasida Ethan Nwaneri va Matias Soule nomzodlari ham koʻrib chiqilayotgan boʻlsa-da, Brahim Diaz asosiy ustuvor maqsadga aylandi.

Brahim Diazning Milan uchun ahamiyati

Brahim Diaz avvalgi faoliyati davomida Milan safida 124 ta uchrashuvda maydonga tushib, 18 ta gol va 15 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Shuningdek, u 2022-yilda jamoa bilan birgalikda Skudetto gʻolibligini qoʻlga kiritgan edi. Mutaxassislar futbolchining Italiya chempionatiga tezda moslasha olishi va klub tizimini yaxshi bilishini uning qaytishini ideal qarorga aylantirishini taʼkidlashmoqda.

Maʼlumotlarga koʻra, futbolchining Real Madrid bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilgacha moʻljallangan. Bungacha Yuventus klubi ham marokashlik pleymeykerga qiziqish bildirgan, biroq keyinchalik Bayer Leverkusen vakili Kerim Alajbegovicga eʼtibor qaratishni afzal koʻrgandi. Milan rahbariyati transferni yakunlash uchun Madrid klubi bilan tezkor muzokaralar olib borishi talab etiladi.

Rafael Leao transferi atrofidagi vaziyat

Klubdagi oʻzgarishlar va asosiy eʼtibor jamoaning hujum chizigʻidagi yetakchisi Rafael Leaoning kelajagiga qaratilgan. Portugaliyalik hujumchi Milan safida yetti yillik faoliyatidan soʻng yangi sinovlarni boshlashga tayyorligini bildirgan. Dastlab futbolchi Angliya Premer-ligasi yoki La Liga jamoalariga oʻtishni xohlagan boʻlsa-da, ushbu chempionatdan aniq takliflar kelib tushmagani sababli Turkiyaga ketish variantini koʻrib chiqmoqda.

Hozirda Galatasaroy klubi futbolchini qoʻlga kiritish uchun asosiy daʼvogar boʻlib turibdi va Chempionlar ligasining umumiy bosqichida ishtirok etishni kafolatlamoqda. Leao ushbu taklifga ijobiy munosabat bildirgan, biroq ikki xonali millionlik yillik maosh talab qilmoqda. Milan esa futbolchini faqat toʻgʻridan-toʻgʻri transfer orqali sotish niyatida.

Hozirgi vaqtda Milan va Galatasaroy klublari futbolchining qiymati hamda uning yuqori maosh talablari borasida oʻzaro kelishuvga kelishda maʼlum masofada turibdi. Transfer oynasining qolgan davrida tomonlar barcha tafsilotlarni kelishib olish uchun muzokaralarni davom ettirishi kutilmoqda.

MilanBrahim DiazRafael LeaoReal MadridGalatasaroy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xansi Flik Markus Resfordning ketishidan afsusda ekanini bildirdiXansi Flik Markus Resfordning ketishidan afsusda ekanini bildirdiBugun, 18:52«London derbisi»: «Tottenhem»90+2-daqiqada «Chelsi»ni mag‘lubiyatga uchratdi«London derbisi»: «Tottenhem»90+2-daqiqada «Chelsi»ni mag‘lubiyatga uchratdiBugun, 18:03Real Madrid va Vinisius Junior shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni davom ettiradiReal Madrid va Vinisius Junior shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni davom ettiradiBugun, 17:54Tottenxem oʻrtoqlik oʻyinida Chelsev ustidan dramatik gʻalabaga erishdiTottenxem oʻrtoqlik oʻyinida Chelsev ustidan dramatik gʻalabaga erishdiBugun, 17:54Nyukasl Tottenxem yarim himoyachisi uchun taklifni avgustgacha kechiktiradiNyukasl Tottenxem yarim himoyachisi uchun taklifni avgustgacha kechiktiradiBugun, 17:39«Andijon» sinovi: «Sherlar» Bobur Arenadagi alangadan eson-omon o‘ta oladimi?«Andijon» sinovi: «Sherlar» Bobur Arenadagi alangadan eson-omon o‘ta oladimi?Bugun, 17:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda