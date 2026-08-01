Milan Brahim Diazni qaytarishni rejalashtirmoqda va Rafael Leaoni sotishi mumkin
Italiyaning Milan klubi hujum chizig'idagi muammolarni hal etish uchun o'zining sobiq futbolchisi Brahim Diazni San-Siroga qaytarish variantini jiddiy ko'rib chiqmoqda. Avvalroq Milan safida 124 ta uchrashuvda maydonga tushib, 18 ta gol va 15 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan marokashlik futbolchining Real Madrid bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilgacha mo'ljallangan.
Italiyaning Milan klubi tarkibni kuchaytirish va hujum chizigʻidagi muammolarni hal etish maqsadida oʻzining sobiq futbolchisi Brahim Diazni San-Siroga qaytarish variantini jiddiy koʻrib chiqmoqda. Calciomercato va Corriere della Sera nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, jamoa hujumkor yarim himoyachi pozitsiyasi uchun asosiy nomzod sifatida aynan shu marokashlik futbolchini tanlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Rossonerilar dastlab Konstantinos Karetsasni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi edi, biroq mazkur transfer amalga oshmadi va futbolchi 33 million yevro evaziga Borussiya Dortmund safiga yoʻl oldi. Shundan soʻng Milan rahbariyati boshqa muqobil variantlarga eʼtibor qaratdi. Joriy transfer oynasida Ethan Nwaneri va Matias Soule nomzodlari ham koʻrib chiqilayotgan boʻlsa-da, Brahim Diaz asosiy ustuvor maqsadga aylandi.
Brahim Diazning Milan uchun ahamiyatiBrahim Diaz avvalgi faoliyati davomida Milan safida 124 ta uchrashuvda maydonga tushib, 18 ta gol va 15 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Shuningdek, u 2022-yilda jamoa bilan birgalikda Skudetto gʻolibligini qoʻlga kiritgan edi. Mutaxassislar futbolchining Italiya chempionatiga tezda moslasha olishi va klub tizimini yaxshi bilishini uning qaytishini ideal qarorga aylantirishini taʼkidlashmoqda.
Maʼlumotlarga koʻra, futbolchining Real Madrid bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilgacha moʻljallangan. Bungacha Yuventus klubi ham marokashlik pleymeykerga qiziqish bildirgan, biroq keyinchalik Bayer Leverkusen vakili Kerim Alajbegovicga eʼtibor qaratishni afzal koʻrgandi. Milan rahbariyati transferni yakunlash uchun Madrid klubi bilan tezkor muzokaralar olib borishi talab etiladi.
Rafael Leao transferi atrofidagi vaziyatKlubdagi oʻzgarishlar va asosiy eʼtibor jamoaning hujum chizigʻidagi yetakchisi Rafael Leaoning kelajagiga qaratilgan. Portugaliyalik hujumchi Milan safida yetti yillik faoliyatidan soʻng yangi sinovlarni boshlashga tayyorligini bildirgan. Dastlab futbolchi Angliya Premer-ligasi yoki La Liga jamoalariga oʻtishni xohlagan boʻlsa-da, ushbu chempionatdan aniq takliflar kelib tushmagani sababli Turkiyaga ketish variantini koʻrib chiqmoqda.
Hozirda Galatasaroy klubi futbolchini qoʻlga kiritish uchun asosiy daʼvogar boʻlib turibdi va Chempionlar ligasining umumiy bosqichida ishtirok etishni kafolatlamoqda. Leao ushbu taklifga ijobiy munosabat bildirgan, biroq ikki xonali millionlik yillik maosh talab qilmoqda. Milan esa futbolchini faqat toʻgʻridan-toʻgʻri transfer orqali sotish niyatida.
Hozirgi vaqtda Milan va Galatasaroy klublari futbolchining qiymati hamda uning yuqori maosh talablari borasida oʻzaro kelishuvga kelishda maʼlum masofada turibdi. Transfer oynasining qolgan davrida tomonlar barcha tafsilotlarni kelishib olish uchun muzokaralarni davom ettirishi kutilmoqda.
…