SpaceX aksiyalari 30 foizga oʻsdi: Kompaniya AQSHning eng qimmat oltiligida
SpaceX ommaviy kompaniya sifatida oʻzining birinchi savdo kunini muvaffaqiyatli boshladi. Nasdaq birjasida savdolar boshlanishi bilan aksiyalar narxi 150 dollarga koʻtarildi, bu payshanba kungi IPO narxidan 11 foizga yuqoridir. Kun oʻrtasiga kelib aksiyalar 176 dollargacha qimmatlashdi va kompaniyaning bozor kapitallashuvi qariyb 2,3 trillion dollarga yetdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu keskin oʻsish SpaceX kompaniyasini AQSHning eng qimmat oltinchi ommaviy kompaniyasiga aylantirdi. Bloomberg maʼlumotlariga koʻra, IPO jarayonida talab taklifdan 4 baravar koʻp boʻlgan. Koʻplab institutsional investorlar aksiyalarni ochiq bozordan sotib olishga majbur boʻlmoqda, bu esa narxlarning yanada koʻtarilishiga sabab boʻlyapti.
Aksiyalar narxining oshishiga yana bir sabab — bozordagi erkin aylanmadagi ulushning kamligidir. Aksiyalarning atigi 4 foizi ommaviy savdolar uchun ochiq boʻlib, qolgan qismi ilk investorlar va xodimlar qoʻlida qolmoqda. Shuningdek, SpaceX bir qator indekslar, jumladan, Nasdaq 100 bilan kelishib, ularga qoʻshilish muddatini bir necha oygacha emas, bir necha kungacha qisqartirishga erishdi.
Robinhood platformasi SpaceX debyutidan soʻng savdolar hajmi rekord darajaga yetganini maʼlum qildi. Ushbu IPO venchur kapitali tarixidagi eng yirik daromadlardan birini keltirdi. Masalan, Founders Fund jamgʻarmasining 600 million dollarlik sarmoyasi endilikda 50 milliard dollardan oshdi. Andreessen Horowitz va Sequoia kabi yirik investorlar ham oʻnlab milliard dollar foyda koʻrdi.
Kompaniya asoschisi Elon Musk aksiyalar narxi 150 dollarga yetishi bilan dunyodagi ilk trillionerga aylandi. The New York Times nashrining xabar berishicha, ushbu tarixiy debyut natijasida SpaceX kompaniyasining 4400 nafardan ortiq joriy va sobiq xodimlari millionerga, 400 nafari esa sentimillionerga aylanishi kutilmoqda.
…