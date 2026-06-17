Yandex Pėy foydalanuvchilari endi Plus ballarini naqd pulga almashtira oladi

·0·Texno
Yandex Pėy foydalanuvchilari endi Plus ballarini naqd pulga almashtira oladi

Yandex ekotizimining moliyaviy xizmati boʻlgan Yandex P˫y oʻzining sodiqlik dasturida muhim yangilikni joriy etdi. Endilikda platforma foydalanuvchilari toʻplangan Plus ballarini naqd pul koʻrinishida oʻz hisob raqamlariga qaytarib olishlari mumkin. Bu imkoniyat servisning imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirib, virtual bonuslarni real moliyaviy aktivga aylantiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ilgari Yandex P˫y kartasi orqali amalga oshirilgan xaridlar uchun beriladigan ballarni faqat kompaniya ekotizimi ichidagi xizmatlar — masalan, Yandex Go taksi xizmati, Yandex Eats yoki Yandex Market kabi platformalarda sarflash mumkin edi. Yangi funksiya esa ushbu cheklovni olib tashlab, ballarni kundalik xarajatlar, kafelar va doʻkonlardagi toʻlovlar uchun ishlatishga yoʻnaltirish imkonini beradi.

Valyuta kursi va asosiy shartlar

ixbt.com maʻlumotiga koʻra, ballarni konvertatsiya qilish kursi 1 ga 1 nisbatda belgilangan: yaʻni 1 ball 1 rublga teng deb hisoblanadi. Biroq, ushbu xizmatdan foydalanish uchun foydalanuvchi maʻul bir talablarga javob berishi lozim. Xususan, ballarni naqdlashtirish imkoniyati faqat “Svoi Plusy” sodiqlik dasturida “Oltin” darajaga erishgan va shaxsini tasdiqlagan (identifikatsiyadan oʻtgan) foydalanuvchilar uchun ochiq.

Xizmatdan foydalanish mexanizmi ham oʻziga xos: foydalanuvchi ilova orqali oxirgi 30 kun ichida amalga oshirilgan, qiymati 100 birlikdan yuqori boʻlgan xaridni tanlaydi va “Kompensatsiya qilish” tugmasini bosadi. Shundan soʻng ballar hisobdan chegirilib, ularning qiymatiga teng pul mablagʻari foydalanuvchining kartasiga qaytariladi.

Cheklovlar va istisnolar

Yangi tizimda maʻul bir cheklovlar ham mavjud boʻlib, ular quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

  • Bir oy davomida kompensatsiya qilinadigan maksimal summa 10 000 birlik bilan cheklangan;
  • Kommunal toʻlovlar (JKX) va mobil aloqa uchun amalga oshirilgan xarajatlar uchun ballarni qaytarib boʻmaydi;
  • Faqatgina faol Yandex Plus obunasiga ega boʻlish shart.
Ushbu yangilik raqamli ekotizimlar oʻrtasidagi raqobatni kuchaytirishi kutilmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham Yandex xizmatlari keng ommalashganini hisobga olsak, bunday moliyaviy moslashuvchanlik kelajakda mintaqaviy funksiyalar kengayishiga ham turtki boʻlishi mumkin. Hozircha ushbu funksiya asosiy bozorlarda sinovdan oʻtkazilmoqda va sodiq mijozlarni ragʻbatlantirishning eng samarali usullaridan biri sifatida koʻrilmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, virtual ballarni real pulga aylantirish imkoniyati foydalanuvchilarning Yandex P˫y xizmatidan asosiy toʻlov vositasi sifatida foydalanishga boʻlgan qiziqishini yanada oshiradi. Bu esa oʻz navbatida bank va fintex sohasidagi boshqa yirik oʻyinchilar bilan raqobatda ustunlik beradi.

YandexFintexYandex PlusTexnologiyaBonuslar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazon yuzlab sunʼiy yoʻldoshlarni tayyorlab qoʻydi: Loyiha raketa tanqisligiga duch keldiAmazon yuzlab sunʼiy yoʻldoshlarni tayyorlab qoʻydi: Loyiha raketa tanqisligiga duch keldiBugun, 17:30Sunʼiy intellekt xavfi: Amerikaliklarning atigi 16 foizi texnologiya kelajagiga ishonadiSunʼiy intellekt xavfi: Amerikaliklarning atigi 16 foizi texnologiya kelajagiga ishonadiBugun, 17:22Ayollar salomatligida inqilob: Clair Health gormonlarni kuzatuvchi aqlli qurilma yaratdiAyollar salomatligida inqilob: Clair Health gormonlarni kuzatuvchi aqlli qurilma yaratdiBugun, 16:59Rossiya va Xitoy oʻrtasida yangi aloqa kanali ishga tushirildi: Internet tezligi oshadiRossiya va Xitoy oʻrtasida yangi aloqa kanali ishga tushirildi: Internet tezligi oshadiBugun, 16:54Turkiyaning „Akkuyu“ AES ikkinchi energoblokida muhim bosqich boshlandiTurkiyaning „Akkuyu“ AES ikkinchi energoblokida muhim bosqich boshlandiBugun, 16:53Google aqlli uy tizimini Gemini sunʼiy intellekti yordamida qayta kashf etmoqdaGoogle aqlli uy tizimini Gemini sunʼiy intellekti yordamida qayta kashf etmoqdaBugun, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi