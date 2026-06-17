Yandex Pėy foydalanuvchilari endi Plus ballarini naqd pulga almashtira oladi
Yandex ekotizimining moliyaviy xizmati boʻlgan Yandex P˫y oʻzining sodiqlik dasturida muhim yangilikni joriy etdi. Endilikda platforma foydalanuvchilari toʻplangan Plus ballarini naqd pul koʻrinishida oʻz hisob raqamlariga qaytarib olishlari mumkin. Bu imkoniyat servisning imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirib, virtual bonuslarni real moliyaviy aktivga aylantiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ilgari Yandex P˫y kartasi orqali amalga oshirilgan xaridlar uchun beriladigan ballarni faqat kompaniya ekotizimi ichidagi xizmatlar — masalan, Yandex Go taksi xizmati, Yandex Eats yoki Yandex Market kabi platformalarda sarflash mumkin edi. Yangi funksiya esa ushbu cheklovni olib tashlab, ballarni kundalik xarajatlar, kafelar va doʻkonlardagi toʻlovlar uchun ishlatishga yoʻnaltirish imkonini beradi.
Valyuta kursi va asosiy shartlarixbt.com maʻlumotiga koʻra, ballarni konvertatsiya qilish kursi 1 ga 1 nisbatda belgilangan: yaʻni 1 ball 1 rublga teng deb hisoblanadi. Biroq, ushbu xizmatdan foydalanish uchun foydalanuvchi maʻul bir talablarga javob berishi lozim. Xususan, ballarni naqdlashtirish imkoniyati faqat “Svoi Plusy” sodiqlik dasturida “Oltin” darajaga erishgan va shaxsini tasdiqlagan (identifikatsiyadan oʻtgan) foydalanuvchilar uchun ochiq.
Xizmatdan foydalanish mexanizmi ham oʻziga xos: foydalanuvchi ilova orqali oxirgi 30 kun ichida amalga oshirilgan, qiymati 100 birlikdan yuqori boʻlgan xaridni tanlaydi va “Kompensatsiya qilish” tugmasini bosadi. Shundan soʻng ballar hisobdan chegirilib, ularning qiymatiga teng pul mablagʻari foydalanuvchining kartasiga qaytariladi.
Cheklovlar va istisnolarYangi tizimda maʻul bir cheklovlar ham mavjud boʻlib, ular quyidagilarni oʻz ichiga oladi:
- Bir oy davomida kompensatsiya qilinadigan maksimal summa 10 000 birlik bilan cheklangan;
- Kommunal toʻlovlar (JKX) va mobil aloqa uchun amalga oshirilgan xarajatlar uchun ballarni qaytarib boʻmaydi;
- Faqatgina faol Yandex Plus obunasiga ega boʻlish shart.
Mutaxassislarning fikricha, virtual ballarni real pulga aylantirish imkoniyati foydalanuvchilarning Yandex P˫y xizmatidan asosiy toʻlov vositasi sifatida foydalanishga boʻlgan qiziqishini yanada oshiradi. Bu esa oʻz navbatida bank va fintex sohasidagi boshqa yirik oʻyinchilar bilan raqobatda ustunlik beradi.
…